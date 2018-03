'Za MUP vrijeme kao da je stalo': napokon poništen nelegalni izbor šefova splitske policije, ali sada se na novi natječaj mogu javiti samo bivši kandidati iz davne 2012.!?

Nakon što su pet i pol godina bili na rukovodećim mjestima u PU splitsko-dalmatinskoj, petero šefova u ovoj upravi, i to Josip Buljan, Ivo Babić, Božo Đerek, Marinko Ivandić i Vjera Malbaša, morat će se ponovno natjecati za svoje radno mjesto.



Odbor za državnu službu poništio je sredinom ožujka njihova rješenja po raspisanom internom oglasu iz 2012. godine, te je predmet vratio na ponovni postupak, koji još nije proveden.



Najvjerojatnije će se interni oglas raspisati nakon uskrsnih blagdana, ali pravi i najveći problem je što se na njega mogu javiti samo oni koji su se javili i te daleke 2012. godine. Oni koji se tada nisu javili tako i dalje ostaju u kadrovskom zapećku i mogu samo navijati za one koji su se javili prije pet i pol godina.



Potvrdili su nam to i iz MUP-a u svojem odgovoru na naš upit: "Obavještavamo vas da je Odbor za državnu službu po raspisanom internom oglasu iz 2012. godine za pet slobodnih radnih mjesta rukovodećih državnih službenika poništio rješenja o izboru kandidata na ta radna mjesta, te je vratio predmet na ponovni postupak. Slijedom toga, u tijeku je ponovni postupak po tom oglasu, u kojem mogu sudjelovati kandidati koji su se tada prijavili i ispunjavaju formalne uvjete."



– Za MUP kao da je vrijeme stalo! Mnogi od tadašnjih kandidata, koji su i sada po sili zakona u igri, umorni su, zasićeni, odavno su ispali iz forme i sasvim je sigurno da su u proteklih pet i pol godina stasali mnogi policajci koji su u međuvremenu i napredovali u struci, stekli zvanja i znanja, a ne mogu aplicirati na ova zahtjevna radna mjesta. Sigurno imaju odlične referencije, a stavljeni su izvan igre samo zato što tako zakon kaže. Ovaj interni oglas nije fer, ali vidim da na njega nitko ne reagira, ni sindikat, ni pojedinci, ni MUP. Jer oni koji ne budu izabrani čekaju Zakon o policiji, koji će omogućiti lakše smjenjivanje rukovodećih kadrova i bržu fluktuaciju u napredovanju. Tako se nemojte iznenaditi ako nakon ovog internog oglasa za nekoliko mjeseci opet bude kadrovskih promjena ovih koji sada budu izabrani – govore nam dvojica policajaca koji odlično poznaju situaciju, a ne mogu se natjecati jer to nisu učinili prije pet i pol godina budući da tada nisu imali uvjete.



– U vrijeme SDP-a, kad je ovaj interni natječaj proveden, nisu baš veliku šansu imali policijski kadrovi koji su bili skloni HDZ-u i koji su se tada natjecali. Kao što ni sada šefovi u MUP-u, koji su svi HDZ-ovi kadrovi, nisu zadovoljni time što se mnogim zakletim SDP-ovcima opet daje šansa da ponovno budu šefovi. Posebna je priča to što interni oglasi nisu poništeni u slučajevima u kojima se nitko nije žalio, a isti član komisije, koji nije imao potrebne uvjete, bio je i u njihovim povjerenstvima i odlučivao je o njihovu rezultatu – dodaju policajci.



Dubravko Jagić, čelnik najstarijeg i najvećeg policijskog sindikata – Sindikata policije Hrvatske, koji ima 13 tisuća članova, rekao nam je da je sličan slučaj bio i prije nekoliko mjeseci u PU istarskoj.



– Takav postupak MUP-a i nepozivanje eventualnih novih kandidata koji do sada nisu sudjelovali u postupku u skladu je, na primjer, s rješenjem Odbora za državnu službu koji vraća predmet na ponovni postupak. Naime, radi se o postupku popune slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika koji je pokrenut još 2012. godine i taj postupak treba konačno okončati, a ne provesti novi postupak za izbor novoprijavljenih kandidata – kaže Jagić, ali i ukazuje na to da je MUP u obvezi iznimno pažljivo provoditi postupke internih oglasa, jer ovakve pogreške izazivaju nezadovoljstvo ne samo kandidata iz "originalnog" postupka, nego i osoba koje se prije nisu mogle javiti, a u međuvremenu su ostvarili uvjete za prijavu na određeno radno mjesto jer se ne mogu prijaviti na takav ponovljeni postupak.



– Osim toga, postoji i financijski aspekt, jer možda osoba koja je izabrana nije trebala biti izabrana te je primala plaću radnog mjesta na koje je netko drugi možda trebao biti raspoređen ili imenovan. Odgovornost je na Ministarstvu i na onima zbog čijih je odluka došlo do nepravilnosti u postupku provedbe oglasa, a zbog čega se nakon proteka od pet-šest godina postupak mora ponoviti s "originalnim" kandidatima, dakle onima koji su tada ispunjavali uvjete i javili se na oglas.

Problem je bio u članu komisije

Problem je bio u tome što je član komisije te 2012. godine bio Jasmin Hasukić, koji nije imao potrebno policijsko zvanje da bi odlučivao o radnim mjestima načelnika sektora, službi i zamjenika načelnika PU SD jer su ta zvanja za dva do tri stupnja viša od njegova zvanja višeg policijskog inspektora.