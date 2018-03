TZ Splita podijelila milijun kuna: svestrani Šundov dobio najveći dio kolača, evo tko je sve dobio novac i za koje projekte

Turističko vijeće splitske Turističke zajednice odlučilo je kako će podijeliti novac za turističke manifestacije u 2018. godini. Odluka je objavljena službenoj stranici TZ-a, a ukupno je dodijeljeno milijun kuna potpora.



Ta svota se raspodijelila na 116 projekata, među kojima ima svega - od gastronomskih i glazbenih manifestacija, pučkih veselica, pa do likovnih radionica.



I raspon odobrenih financijskih potpora je velik. Tako su neki organizatori dobili i 50.000 kuna za pojedine manifestacije, a neki će se morati zadovoljiti i s dvije tisuće kuna, koliko iznose minimalne subvencije.



Uvjerljivo najviše novca od TZ-a za svoje je manifestacije opet dobio svestrani Ante Šundov, u javnosti poznatiji kao Tonći Šundov s Kanala 5. Jedna od njegovih tvrtki, "Euro gastro festival", sa sjedištem u gradskom prostoru u "Koteksovu" neboderu, dobila je 50.000 kuna za projekt "Splitsko klizalište- Ledena bajka" koja će se održavati od 15. studenoga do 31. prosinca.



Ante Šundov je vlasnik još jednog jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću pod imenom "Dani Dioklecijana" i istom adresom, Kralja Zvonimira 14. Na konto ove firme i njezine organizacije svibanjske modne revije pod imenom "Montura - Split Fashion Destination", TZ će Šundovu doznačiti još 20.000 kuna. Ukupno, dakle, 70.000 kuna za ove dvije manifestacije.



Potporom gradske Turističke zajednice može biti zadovoljan i glazbenik Stevo Vučković, poznatiji kao Stividen. Njegova je tvrtka "Wolfman" za organizaciju Revije urbane kulture "Evo ruke" dobila 40.000 kuna.



Ova se manifestacija koja promovira domaću urbanu glazbu lani se održala u Đardinu i bila iznimno hvaljena, a i ove bi sezone trebala trajati od 29. lipnja do 9. rujna. "Wolfman" od 19. do 21. srpnja organizira i 8. Split blues festival, manifestaciju međunarodnog karaktera, a TZ će je financijski podržati s 20.000 kuna.



Po 30.000 kuna potpore Turističko vijeće je odlučilo dodijeliti "Vinskom podrumu" naše "Slobodne", koji će se ove godine održati 25. i 26. svibnja, zatim "SHIFT konferenciji" koju koncem svibnja organizira Udruga Shift, te "Festivalu AJ CHA" kojega u spomen na Dina Dvornika od 16. do 18. kolovoza organizira agencija "Apostrof komunikacije".



Iznos od 25 000 kuna TZ grada Splita će dodijeliti "Green Retreatu" za manifestaciju "Gourment Street food Split", najavljenu za period od 17. svibnja do 3. lipnja.



Po 20.000 kuna podrške, uz već spomenutu "Monturu" i Blues festival, dobila je Galerija "Kula" za izložbeni program, HNK Split za "City break", GKL za "Jazz u veljači", promocija ronjenja "Pogled u plavo, Festival mediteranskog filma Split, San Sustipanske Noći, Međunarodni festival novog filma, Festival CRO Patria i Salsa Split Silvester Nights... Imena ostalih dobitnika subvencija pročitajte na www.visitsplit.com.



Potporu od 15.000 kuna dobili su:



- Pričigin

- Splitski moti - Plesom protiv nasilja

- NAŠA BILA STORIJA

- Pučka fešta Dani Matejuške

- Dani Radunice

- IKS festival

- Mrdujska regata

- Međunarodnih festival Arheološkog filma