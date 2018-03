Sučeljavanje za mjesto rektora, Ljutić vs. Anđelinović: čiji je program bolji za studente Sveučilišta u Splitu?

Dva liječnika i znanstvenika čija je pojedinačna postignuća, funkcije i titule, teško uopće pobrojati, po drugi put se bore za mjesto rektora Sveučilišta u Splitu koje broji više od 20 tisuća studenata.



Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i prof. dr. sc. Dragan Ljutić, kolege sa splitskog Medicinskog fakulteta i iz KBC-a Split, ponovno se poslije četiri godine sučeljavaju 28. ožujka na izbornoj sjednici Senata. Obojica su javno izložila svoje programe i životopise na mrežnim stranicama Sveučilišta, pa ćemo se zadržati na ključnim pitanjima koja se tiču studenata, kvalitete studiranja, znanstvenog rada, te svakog oblika daljnjeg razvitka.



Ono je posljednjih godina postalo najbolje regionalno sveučilište, te je prema uglednoj Timesovoj rang-listi svjetskih sveučilišta, drugu godinu zaredom bolje od Zagrebačkog, i to za najmanje 200 mjesta.



- Posebno sam ponosan na to što smo od relativno nepoznate institucije u tri i pol godine Sveučilište u Splitu pretvorili u najbolje sveučilište u ovom dijelu Europe i to više nitko ne može zanijekati. Sa svojim suradnicima iz uprave, kao i sa svim dekanima i cijelim Senatom, među ostalim smo uspješno riješili problem zgrade Tri fakulteta, kupovinu zgrade za Filozofski fakultet i Rektorat, te stavili u funkciju novi studentski restoran na Kampusu koji je tek jedan od ukupno četiri novootvorena. Započeli smo i mnogo novih projektnih zadataka za koje mislim da je nužan kontinuitet upravljanja i strateških opredjeljenja. Stoga mi se činilo priličnim ponovo se kandidirati jer me s jedne strane ohrabruju evidentna postignuća, a s druge strane i želja da se započeto dovrši, sve kako bi sadašnji položaj najboljeg regionalnog sveučilišta učvrstili i postali još bolji – uvodno nam je kazao trenutni rektor prof. dr. sc. Anđelinović, koji je prije ovog četverogodišnjeg mandata, bio prorektor za nastavu i kvalitetu.



- Kandidatura za rektora predstavlja jednu pozitivnu ambiciju i želju da svojim radom i zalaganjem dam doprinos akademskoj i široj zajednici koja me izgradila kao osobu, te mi omogućila stručni i znanstveni napredak. Spoznaja da kao sveučilište i sredina možemo još bolje, dodatno je učvrstila tu pozitivnu ambiciju te izgradila želju da, vodeći se načelima transparentnosti, uključivosti i jasnih pravila igre utemeljenih na zakonu, statutu i moralu, izgradimo jednu dobru priču koja će donijeti nove vjetrove akademskog razvoja u Split, Dalmaciju i Hrvatsku. U tom procesu mjesta ima za sve one koji žele raditi i kojima je interes Sveučilišta ispred svakog drugog interesa. Nastavak izgradnje Sveučilišta na temeljima postignuća i pozitivnih učinaka svih onih generacija koje su svojom ljubavlju i radom ostavile trag – od studenata, profesora, nenastavnog osoblja i uprava – predstavlja smjer kojim želimo ići – poručio je prof. dr. sc. Dragan Ljutić, koji je bio dekan Medicinskog fakulteta u Splitu od 2011. do 2015. godine.



Kako biste ocijenili trenutni studentski standard, što treba napraviti kako bi se poboljšao? Što je sa samom kvalitetom studiranja?



ANĐELINOVIĆ: Studentski standard smo bitno poboljšali. Tu je već spomenuti studentski restoran Kampus, imamo aplikaciju UNISpoT putem koje mogu pratiti jelovnike i prohodnost linija prehrane, te vijesti iz studentskog života. Financiramo studentske znanstvene, sportske i kulturne projekte u iznosu većem od 2,5 milijuna kuna. Upravo smo krenuli s uređenjem prostora za Centar za savjetovanje studenata, gdje će biti stomatološke i ambulante obiteljske medicine koje će skrbiti o zdravlju studenata i djelatnika. Uvest ćemo "Program zdravog i sportskog Sveučilišta“ koji bi uključivao zdravstveni pregled, nutricionističku i sportsko-rekreacijsku individualnu preporuku te praćenje tijekom studija. Potpisali smo ugovor o 32,5 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz europskih fondova u svrhu rekonstrukcije doma "Bruno Bušić" gdje će živjeti 465 studenata, predvidjeli smo izgradnju jednog doma u budućem kampusu na Klisu te još jednog u Kampusu na Visokoj. U potpunosti smo implementirali ishode učenja kroz svih naših 178 studijskih programa, a sljedeći korak je izrada standarda kvalifikacija i upis u registar HKO-a. Uvodimo i nove studije, primjerice studij Vojnog pomorstva u suradnji s Ministarstvom obrane, reaktiviramo studij Mediteranske poljoprivrede te pokrećemo studij njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu za rastuće potrebe turističke ekonomije.



LJUTIĆ: Kao neke stavke iz svog programa, istaknuo bih posebnu skrb za studente s invaliditetom, dobru organizaciju i redovito održavanje kulturno-umjetničkih i sportskih događanja, kao i rekreacijskih aktivnosti te uključenost studenata u društveni život zajednice. Svako dobro sveučilište treba imati organiziranu zdravstvenu skrb i za studente iz Splita, te za one koji su tu došli studirati iz drugih sredina, a trebala bi uključivati razinu liječničke pomoći i iz područja obiteljske medicine, dentalne skrbi, kao i razne oblike savjetovanja studenata. Problem sve više predstavlja smještaj studenata izvan studentskih domova, kojih zapravo i nema dovoljno, pa trebamo povećati smještajne kapacitete u domovima. Tako bi se ocjena od 3,5 - kojom su studenti ocijenili studentski standard na Sveučilištu - mogla podići na višu razinu. Prije donošenja bilo kakvih odluka i njihove primjene, potrebno je očuvati visoku razinu dijaloga akademskih partnera, odnosno, studenata i profesora. To bi trebala biti osnova za svekoliko djelovanje unutar akademske zajednice. Poboljšanje prostornih uvjeta fakulteta i odjela je nužnost, ali i ulaganje napora za unapređenje praktičnog i eksperimentalnog rada, studentske prakse, povećanje istraživačke komponente diplomskih studija te mentorsko/savjetničko vođenje studenata.



Splitsko sveučilište u Splitu dvije godine zaredom se penje na prestižnoj listi The Times Higher Education World University (THE). Čime smo to najviše zaslužili i kako to možemo kapitalizirati?​



ANĐELINOVIĆ: Ponajprije izvrsnošću naših znanstvenika i istraživača koji to postaju zahvaljujući visoko postavljenim kriterijima znanstvenog i stručnog napredovanja te pomnim strateškim planiranjem i praćenjem relevantnih indikatora uspješnosti. Na Sveučilištu u različitim područjima imamo više istraživačkih timova koji imaju izvrsne rezultate i čiji je doprinos znanosti prepoznatljiv i u svijetu. Uostalom, nisu slučajno došli uspjesi naših postojećih doktorskih studija od kojih su čak četiri dobila oznaku visoke razine kvalitete. Osobitu pažnju pridajemo internacionalizaciji pronalaženjem strateških partnera među svjetski priznatim sveučilištima kako bi razvijali zajedničke projekte, te izvođenju postojećih i uvođenju novih studijskih programa na engleskom jeziku kako bi privukli strane studente. To već i radimo, kroz studije Medicine i Stolnog tenisa na engleskom jeziku, međunarodni studij Košarke i menadžmenta, te provođenjem naše Ljetne škole Sveučilišta u Splitu s 20 različitih programa cjeloživotnog učenja na engleskom jeziku, kroz koje je lani prošlo više od 100 stranih polaznika.

LJUTIĆ: Prvi je razlog stalan napredak znanosti na našem Sveučilištu koji sa sobom vodi i sve veći broj znanstvenih radova i predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada svih naših djelatnika. Drugi je razlog uočavanje i ispravljanje organizacijskih pogrešaka u smislu međunarodne vidljivosti pojedinih sastavnica i znanstvenika, što je ostvareno integracijom web-domena pojedinih fakulteta pod zajedničkom domenom "Unist“. Nismo mi upravo u posljednje dvije godine ostvarili izvanredan napredak, nego već godinama imamo izvanredne međunarodno prepoznatljive znanstvenike, samo su ti naši izvanredni rezultati sada prikazani na jasan i vidljiv način. Još za vrijeme mog dekanskog mandata, isticao sam da svakom godinom imamo sve veći broj radova u značajnim svjetskim časopisima koji imaju vrlo visoku citiranost. Izostala je međutim veća podrška izvrsnim grupama znanstvenika, što ćemo promijeniti te osigurati daljnji napredak prepoznatljivosti i kvalitete našeg Sveučilišta. Znanstvenu izvrsnost prvenstveno možemo kapitalizirati izravnim povezivanjem s realnim sektorom. Medijski je nedavno odjeknula vijest o povezivanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku i tvrtke EricssonNikolaTesla, čime je ostvarena mogućnost zapošljavanja 300 mladih stručnjaka - a to je nešto što je u Splitu prisutno već desetljećima. To je smjer u kojem se stalno trebamo kretati.



Kako komentirate mogućnosti zapošljavanja mladih u Splitu i što Sveučilište može napraviti da se to popravi?​



ANĐELINOVIĆ: Sveučilište treba stvarati preduvjete za pokretanje novih poslova zasnovanih na znanju i inovacijama gdje je Sveučilište glavni pokretač, te obrazovati što kvalitetnije kadrove za potrebe djelatnih gospodarskih subjekata. S time smo već krenuli, pa imamo program postakademskog zapošljavanja te njemu komplementaran program Stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata kroz nastavne baze Sveučilišta u Splitu i stručnu praksu, gdje razvijamo suradnju s gospodarskim subjektima kroz studentske prakse. Kao priprema za ulazak u svijet realnog sektora, studentima planiramo osigurati tzv. predinkubaciju na Kampusu Visoka kao i različite oblike virtualnih inkubatora, a sve kako bi spremni ušli u naš Tehnološki park, odnosno, inkubator visokih tehnologija s već razrađenom poslovnom idejom i mogućnošću rada u primjerenim uvjetima. Na Ekonomskom fakultetu već su etablirani Studentski poduzetnički centar i Studentski poduzetnički inkubator koji na tom polju postižu značajne rezultate.



LJUTIĆ: Mišljenja sam da je upravo razvoj novih tehnologija put kojim treba ići. Za primjer možemo uzeti Rijeku gdje je stvoren vrlo snažan Galenski laboratorij. Mi već sada imamo dobro utemeljen studij Farmacije s već nekoliko generacija bivših studenata koji mogu biti pokretači razvoja u tom području. U području IT tehnologija, imamo tvrtku Ericsson Nikola Tesla, ali i niz manjih i srednjih inovativnih tvrtki koje imaju potencijal rasta, to više što je naš FESB rasadnik baš takvih izvrsnih kadrova. Treba dodatno osnažiti suradnju sa start-up zajednicom, te jačati poduzetničke kompetencije studenata i mladih znanstvenika. Ne smijemo zaboraviti ni manje važno područje mediteranske kulture i prehrambene tehnologije. Novo znanje i tehnologije koji se razvijaju na našem Sveučilištu mogu naše gospodarstvo učiniti konkurentnijim i dugoročno doprijeti povećanju zapošljivosti mladih. Bitno je povećavati broj i kvalitetu ponuđenih studentskih praksi te tako omogućiti studentima ne samo vrijedna znanja i iskustva, već i priliku za zapošljavanje.



Kakve poteze planirate napraviti po pitanju same znanstveno-istraživačke zajednice na Sveučilištu? Kako potaknuti mlade da žele ostati raditi na našim sastavnicama i tu graditi život, pa i strane znanstvenike?​



ANĐELINOVIĆ: Znanstveno-istraživačka zajednica na Sveučilištu u Splitu pred realizacijom je tri vrlo značajna projekta (točnije na PMF-u, PM-u, KTF-u, FGAG-u i MF-u). Projekti su evaluirani, a vrijednost im je 189,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova. Realizacijom tih i ostalih projekata, postajemo regionalni znanstveno-istraživački centar izvrsnosti čija će oprema služiti ne samo akademskoj zajednici, već i značajnom dijelu lokalne i regionalne industrije. Pokrenut ću i projekt Akademske poticane stanogradnje (APOS) koji će omogućiti vrlo povoljno stambeno zbrinjavanje mladih znanstvenika-istraživača i nastavnika. Posebno ću poticati znanstveno-istraživački rad studenata te njihove suradnje sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Splitu, kao i inozemnim mentorima. Uvjeren sam da ćemo uspješno dovršiti formiranje i ustroj doktorske škole koja će našim i stranim studentima ponuditi najbolji mogući okvir istraživačkog doktorskog ciklusa.



LJUTIĆ: Maksimalno ćemo ulagati napore za stvaranje poticajnog znanstveno-istraživačkog okruženja, privlačenje izvrsnih znanstvenika te unaprjeđenje radnih uvjeta znanstvenicima i grupama znanstvenika koje postižu vrhunske rezultate. Planira se izgradnja znanstveno-inovacijskog centra i poboljšanje znanstvene infrastrukture, kao i uvjeta za povećanje umjetničkog stvaralaštva. Čitav je niz mjera kojima će se poticati ostanak mladih znanstvenika na našim sastavnicama. Primjerice, na Medicinskom fakultetu smo za vrijeme mojega dekanskog mandata primili deset mladih znanstvenika koji su uključeni u nastavu, ali se bave i znanstvenim radom, a plaćeni su iz vlastitih sredstava Fakulteta. Mladim ljudima treba omogućiti i sve uvjete da se bez opterećenja mogu baviti znanstvenim radom pa ćemo poticati i rješavanje stambenih problema kroz poticajnu stambenu izgradnju za zaposlenike Sveučilišta.

Što namjeravate poduzeti po pitanju organizacije rada i poslovanja Sveučilišta? Kako tu trenutno stojimo?​



ANĐELINOVIĆ: Uveli smo strateško upravljanje financijama s kojim smo podigli učinkovitost i transparentnost, no svi navedeni izvori nisu dostatni za pokrivanje svih troškova Sveučilišta. U predstojećim pregovorima za novi trogodišnji ciklus Programskih ugovora, založit ću se za povećanje iznosa koji će osigurati održivi razvoj svih sastavnica i zalagati se za sustav kojim će Sveučilište i sastavnice autonomno raspolagati svojim prihodima, pogotovo vlastitim. Vodili smo planiranu, strateški promišljenu i transparentnu politiku zapošljavanja i nismo dopustili, kao što se to često događalo do 2015. godine, da nam propadne niti stoti dio koeficijenta, pritom vodeći računa o ravnomjernom rasporedu i potrebama pojedinih sastavnica kojima smo prepustili samostalno planiranje vlastite kadrovske politike u skladu sa strategijom Sveučilišta. Preuzimajući mandat, bilo je 1532 zaposlenika, a u odnosu na ostala sveučilišta slične veličine u zemlji, zaostajali smo za oko 300 radnih mjesta. Sa zadnjim danom prošle godine imamo 1762 zaposlenika, a najveći broj novih se odnosi na mlade znanstvenike.



LJUTIĆ: Učinkovita uprava Sveučilišta (rektor i prorektori) podrazumijeva da se odluke donose na jasan i transparentan način za dobrobit svih sastavnica, maksimalno pritom uvažavajući njihove prijedloge i sugestije. U svim ključnim segmentima vezanim uz studije, znanost, financiranje i internacionalizaciju oformit će se predstavnička tijela u kojima će sudjelovati predstavnici svih sastavnica, a koja će raspravljati i predlagati aktivnosti u područjima svoga djelovanja.



Kako stojimo po pitanju međunarodne suradnje i što su realni ciljevi u sljedećem četverogodišnjem razdoblju?​



ANĐELINOVIĆ: Imamo više od 300 potpisanih različitih bilateralnih ugovora, globalno strateško partnerstvo je vezano za Penn State University i Technion, europsko za Sveučilište u Coburgu, mediteransko na Aix Marseille, a regionalno na Sveučilište u Mariboru. U idućem mandatu fokus nam je Projekt Kampus Klis koji želimo razvijati sa svjetski uglednim Technion – Israel Institute of Technology. Općina Klis nam je u vlasništvo predala 22 hektara zemljišta gdje bi, prema već izrađenim idejnim projektnim rješenjima, niknulo studentsko-gospodarsko naselje. Predviđeni su pogon za proizvodnju hrane koji bi bio baza ponovno uspostavljenog Studija mediteranske poljoprivrede, prostori za tvrtke iz sfere informacijske tehnologije, startupove, poduzetnički inkubator. Oba projekta su već odobrena i uvrštena na indikativnu listu projekata za daljnje financiranje.



LJUTIĆ: Internacionalizacija je jedan od temelja na kojem počiva modernizacija sustava učenja i poučavanja te konkurentnost znanstveno-istraživačkog i umjetničkog rada. Europski prostor visokog obrazovanja naglašava snažnu inicijativu i potporu Europske Unije razvoju internacionalizacije na institucijama visokog obrazovanja, a to se potiče i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije RH. Pokretanje nekoliko studija i modula na engleskom jeziku rezultirat će do 2022. značajnim porastom stranih studenata, ali i gostujućih profesora, te naše Sveučilište učiniti prepoznatljivijim u međunarodnom okruženju. Poticanje izvrsnosti uz novu istraživačku infrastrukturu, omogućit će jačanje postojećih i stvaranje novih istraživačkih grupa. Primjerice, Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – STIM može biti rasadnik novih projekata, izvrsnih mladih znanstvenika te inovacija u čemu im Sveučilište treba pružiti svesrdnu potporu. Kroz programe predinkubacije, studentske inkubatore, coworking i snažno povezivanje sa startup zajednicom i tvrtkama, ostvarit ćemo preduvjete za uspješno pokretanje i razvoj nedavno dobivenog projekt izgradnje Inkubatora za visoke tehnologije.

ANĐELINOVIĆ O EU FONDOVIMA Udvostručili smo proračun Mandat aktualnog rektora Anđelinovića svakako je obilježilo povlačenje značajnih sredstava iz EU fondova.



- Financiranjem brojnih ugovorenih projekata iz različitih izvanproračunskih izvora, udvostručili smo proračun Sveučilišta. Neki od projekata koje možda još nisam naveo su Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju - integracija mediteranske regije STIM-REI, koji će u punom pogonu zapošljavati 20 mladih istraživača, a financiran je s 37,3 milijuna kuna EU novca. Radi projekta razvoja inkubatora za visoke tehnologije, Sveučilište je osnovalo tvrtku UNIST Tehnološki park d.o.o. koja je već dobila 20 milijuna kuna, uglavnom nepovratnog EU novca. Projekt "STem Cekom - centar kompetencija u STEM području“ je prijavila druga sveučilišna tvrtka Unisistem Cekom d.o.o gdje je uz sveučilišne istraživačke grupe u projekt uključeno i 12 partnera iz gospodarstva, a ukupna vrijednost projekta je 55 milijuna kuna. Više od desetak milijuna kuna dobili su razni znanstveni projekti naših znanstvenika, koji su povukli sredstva iz EU programa Obzor 2020, Erasmus+, Interreg Med itd - ističući i važnost projekta nastavnih baza gdje se više od 200 poslovnih subjekata institucionalno povezalo sa Sveučilištem. Na tragu svoje javne uloge, ističe Anđelinović, Sveučilište je i izradilo Strategiju Urbane aglomeracije Split (UAS) koju su poklonili Gradu i njegovu okruženju.