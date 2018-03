Ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan Robert Koharević ima novog savjetnika, za čije zapošljavanje je dobio i nužnu prethodnu suglasnost gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.



Natječaja za to radno mjesto, za koje je javnost doznala iz Službenog glasnika Grada tek nakon potpisa ugovora na neodređeno vrijeme, nije bilo, jer Zakon o zaštiti prirode obvezuje gradsku instituciju tek da se takav postupak raspisuje za mjesta ravnatelja, stručnog voditelja i glavnog čuvara prirode.



No, to nije sve, tek slijedi zanimljivi dio priče. Ugovor na neodređeno vrijeme potpisao je dipl. inž. građevinarstva Damir Grubšić, bivši zaposlenik "Konstruktor-Inženjeringa", čija je supruga Nevena viša građevinska inspektorica u Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva, zadužena upravo za Marjan. Uz to, neslužbeno doznajemo kako je Grubšićev brat svojedobno bio zaposlenik trgovačkog centra "Joker", pa nije teško pretpostaviti čiju je preporuku za zaposlenje u gradskoj ustanovi dobio.







Dobro upućeni izvori tvrde kako je mjesto savjetnika Grubšiću tek "ulaznica" u park-šumu, jer će upravo on biti novi ravnatelj nakon skorog natječaja.



- Kolega Damir Grubšić će se baviti EU-ovim projektom "Marjan 2020." u sklopu kojeg će se revitalizirati Botanički vrt i izgraditi suvremena promatračnica na Sedlu, a njegovo iskustvo u građevinarstvu će nam dobro doći budući da u ustanovi nemamo osobu te struke - kazao nam je aktualni čelnik Robert Koharević, kojem mandat ističe u lipnju.



Ravnatelj Koharević nije htio komentirati nagađanja kako je "bivši", već nam je potvrdio kako će se prijaviti na natječaj čija procedura će biti pokrenuta već početkom travnja. Pokušali smo doći i do izjave njegova novopečenog savjetnika Grubšića, no za komunikaciju s medijima potrebna mu je Koharevićeva dozvola, a nije je dobio. I.