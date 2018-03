Predstojnik splitske Radiologije: Padamo s nogu, a pacijenti viču i prijete, liste čekanja se šire, pomoći nema!

Iako u Hrvatskoj svaka četvrta osoba umire od karcinoma i usprkos činjenici da u svim bolnicama ti pacijenti imaju prednost, u splitskom KBC-u vrlo je upitno mogu li ih sve radiolozi obraditi.



Tu prvenstveno mislimo na magnetsku rezonanciju (MR) i MSCT. Nije loše ponovno pripomenuti da je bolnički "magnet" najopterećeniji takav uređaj u zemlji - na njemu se godišnje obavi više od 8500 pretraga, odnosno oko 40 dnevno, a gravitira mu najveći dio Dalmacije i mnoštvo iz Hercegovine. U državnim ustanovama u Dalmaciji MR-ovi postoje još u Zadru i Dubrovniku, ali oni obave mnogo manje pretraga. Treba istaknuti da samo u zagrebačkim bolnicama postoji 11 "magneta".



No, o stručnjacima radiolozima ipak će biti više riječi. Toliko ih nedostaje u splitskoj bolnici da je upitno normalno funkcioniranje Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Istovremeno, u zagrebačkim bolnicama radi stotinjak radiologa.



- Istina. U vrlo smo nezahvalnom položaju, rekao bih bezizlaznom, ako se nešto u vrlo skoro vrijeme ne promijeni. Naime, naš Zavod je od 1. siječnja ostao bez šest radiologa, od kojih je njih petero otišlo u mirovinu, a u međuvremenu je još troje radiologa otišlo na dugotrajnije bolovanje.



Dakle, u odnosu na 2017. godinu splitski KBC ima devet radiologa manje: sada nas je 29, a bez ovih s bolovanja ima nas 26, a nekad nas je bilo 35. I sada je gotovo nemoguće raditi. Moram istaknuti da radiologa u KBC-u Zagreb (Rebro) ima više od 30, bolnica Dubrava ima ih između 20 i 25, a gdje su ostale bolnice u Zagrebu... I



nisu samo u opasnosti onkološki bolesnici, kojih je iz godine u godinu sve više, već mi sada nismo u mogućnosti zadovoljiti ni sve akutne potrebe za dijagnostičkim pretragama ambulantnih pacijenata, a upitni su i bolnički pacijenti, čije potrebe također sve teže zadovoljavamo.



Naravno, najugroženiji su onkološki pacijenti, kojima su potrebnija češća kontrolna snimanja i kojima doslovno život i daljnje liječenje ovise o radiološkim pretragama, jer naša "slika" određuje nastavak terapije, ističe doc. dr. Krešimir Dolić, predstojnik splitske Radiologije.



Svi radiolozi, medicinski tehničari i medicinske sestre rade doslovno 24 sata dnevno, a rade i subotama. U taj rad uračunato je redovno radno vrijeme (u dvije smjene), dežurstva i pripravnosti, koje mogu proći bez intervencije, ali ima i noći kada ljudi moraju doći hitno u bolnicu kako bi nekome radiološkom intervencijom spasili život.



- Ljudi mi doslovno padaju s nogu. Ja uopće ne znam kako ćemo ljeto odraditi i kako i kada će ljudi na godišnji. Ne zaboravite da se ljeti posao na Radiologiji značajno poveća zbog turista. Tempo uzima danak u obolijevanju djelatnika. Gotovo svakodnevno dolaze pacijenti koji viču i prijete, nezadovoljni činjenicom da moraju dugo čekati, a mi smo nemoćni - naglašava dr. Dolić.



No, gotovo su svi znali da će se to dogoditi. Osim članova bolničkog Upravnog vijeća, koji su u prosincu 2017. donijeli odluku da u definitivnu mirovinu odlazi petero radiologa. Oni jesu imali uvjete, ali im je zbog manjka ljudi bio produžen radni vijek na pola radnog vremena za šest mjeseci.



- Bili su nam od goleme pomoći. I nisu gledali u minutu kada bi im istekla četiri radna sata. Sada ponovno rastu liste čekanja i gotovo nemoguće nam je organizirati rad - dodao je naš sugovornik.



Početkom jeseni na Križine stiže MR, a Radiologija uvodi i nove intervencijske tehnike liječenja moždanog udara.



- Za sve to nam treba još ljudi, a specijalista nema nigdje u Hrvatskoj na zavodima za zapošljavanje. Jednako je i u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije - naglasio je dr. Dolić.



Stoga bi pacijenti trebali biti strpljivi, groteskno bi se reklo! Do 2023. godine, kada će na splitskoj Radiologiji biti bolje, jer će sa specijalizacije doći 15 mladih stručnjaka.



- Do 2023. će dolaziti na "pecibokune". Ove godine u svibnju vraća ih se dvoje, 2019. godine četvero, ali istovremeno će neki od starijih kolega u mirovinu, pa smo opet na nuli. Kad biste me pitali koliko mi ljudi treba odmah, rekao bih - desetero! Ali, to se neće dogoditi, nažalost - zaključio je doc. dr. Krešimir Dolić.

Prof. dr. Ljubičić: Treba ih samo nagovoriti

Kada je u prosincu 2017. donesena odluka Upravnog vijeća KBC-a Split da se petoricu "starih" radiologa definitivno pošalje u mirovinu, upitali smo u telefonskom razgovoru prof. dr. Nevena Ljubičića, šefa UV-a, zašto je tako odlučeno.

Prof. dr. Ljubičić nam je tada odgovorio da na tržištu rada ima radiologa i da će oni doći raditi u Split, samo da ih treba na to "nagovoriti".

Do danas nitko nije došao...