Hoće li centar Splita konačno izgledati uređeno? Konzervatori traže uklanjanje štekata, evo koje će lokacije biti 'na udaru'

Zažive li na terenu izmjene Odluke o komunalnom redu koja je trenutno u fazi javnog savjetovanja do 20. travnja, mogli bismo nakon mnogo godina doživjeti da nam centar grada konačno izgleda uređeno.



Sastavni dio spomenute Odluke bio bi Plan korištenja javnih površina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Splita, poznatije kao “konzervatorske smjernice” prema kojima bi se ograničila, a na nekim frekventnim lokacijama i ukinula komercijalna djelatnost kao primjerice, na najprometnijim pješačkim pravcima u koje spadaju Zlatna, Srebrna i Željezna vrata, Poljana kraljice Jelene, Peristil i Vestibul te Dioklecijanova, Krešimirova, Bosanska, Marulićeva, Domaldova, Šubićeva i Zadarska ulica.



Konzervatori također smatraju kako na gradskim trgovima glavni pješački koridori moraju biti slobodni od komercijalne djelatnosti, s tim da bi minimalno 70 posto površine Voćnog trga, Prokurativa i Pjace te 50 posto površine ostalih trgova trebalo biti omogućeno za ostale namjene.



Što se tiče štekata, Planom bi njihovo postavljanje bilo onemogućeno u Marmontovoj, Domaldovoj, Šubićevoj, Bosanskoj, Marulićevoj, Adamovoj, u dijelu Buvinine, Dioklecijanovoj i Krešimirovoj i Zadarskoj ulici, zatim na Ilićevu prolazu, na lokacijama Kraj sv. Marije i Kraj sv. Ivana kao i na prezentiranim arheološkim lokalitetima poput Peristila, Vestibula, Poljane kraljice Jelene, ulaza u Dioklecijanovu palaču, prolaza kroz Podrume, rimskih mozaika u Bulićevoj i Arhiđakonovoj, ostataka crkve sv. Mihovila na Mihovilovoj širini te prostora ispred pročelja povijesnih građevina najvišeg značaja – kula i zidina Dioklecijanove palače, gradskih bedema, Mletačkog kaštela na Trgu braće Radić, kao i crkava i palača.



Slobodna Pjaca



Na Narodnom trgu trebala bi ostati slobodna površina povijesne Pjace, uz iznimku povijesnog štekata kavane “Central”, isto kao i na Voćnom trgu. Na Prokurativama bi se izvan prostora pod trijemovima mogli postaviti štekati u sjevernom dijelu, ali ne i južno od srednjeg prolaza koji iz Marmontove vodi do Ban Mladenove ulice. Na Rivi se predviđa postavljanje štekata u skladu s projektom uređenja autora 3LHD, uz omogućavanje poprečne pješačke veze između južnog i sjevernog dijela šetnice.



Gradonačelnik Andro Krstulović Opara nam je pojasnio kako je važno istaknuti da je sve navedeno u Planu viđenje konzervatora te da grad ipak živi turistički.



- Ovo što danas imamo, odnosno, ono što smo zatekli, neodrživo je. Moramo se naći na pola puta i dati šansu životu u gradu, autentičnom a ne “fake” turizmu, ali i baštini koju ugrožavamo. Budući da nemamo Plan upravljanja gradskom jezgrom, ovim dokumentom nastojimo to nadomjestiti. U tome nam je glas građana, poduzetnika, ugostitelja i struke apsolutno važan i zapravo presudan. Nakon završetka javne rasprave, skupit ćemo sva mišljenja naći održivo kompromisno rješenje - kazao nam je poteštat.



S obzirom na to da će navedeni Plan korištenja javnih površina biti sastavni dio izmijenjene Odluke o komunalnom redu, to znači da će komunalni redari po toj osnovi moći sankcionirati nepoštivanje smjernica.



Kada spominjemo ostale izmjene ove Odluke, valja naglasiti kako je predloženo ostavljanje mogućnosti pročelniku da u slučaju žurnog postupanja ili ugroze javnog dobra pisanim nalogom može komunalnom redaru naložiti uručenje rješenja prekršitelju.

Zabrana stavljanja fotelja, namještaja, podesta

Plan korištenja javnih površina također ne dozvoljava postavljanje fotelja, kauča, ljuljački, ormara, polica i drugog namještaja, kao ni šankova, rashladnih uređaja i vitrina za čuvanje namirnica, aparata za pravljenje sladoleda i sl. unutar površine štekata, kao ni postavljanje ograda, niti podesta, osim iznimno ako je pod u znatnom nagibu kao Varoški prilaz i Šperun. Postavljanje televizijskih ekrana u sklopu štekata dozvolilo bi se samo iznimno za vrijeme trajanja važnih sportskih i sličnih događaja, kao i postavljanja posuda s biljkama...