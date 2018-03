'Mali Karepovac' u centru grada: stanari ovog splitskog kvarta već mjesecima žive pored hrpe smeća, a Čistoća se na njihove prigovore oglušuje

Puno puta smo čuli da je Split 'najlipši grad na svitu', ali ponekad se stvarno pitamo cijeni li to ijedan njegov stanovnik ili fraza služi samo za 'hashtagove' na Instagramu. Problem odlaganja smeća u Splitu postao je zadnjih mjeseci aktualan zbog sanacije Karepovca, ali što je s ostatkom grada?



Nije neuobičajeno vidjeti prepune kante smeća, kese oko tih istih kanti, pa čak ni čitave hrpice otpada tamo gdje mu nije mjesto. Građani kao da su 'digli ruke', a o razvrstavanju odbačenoga nema smisla uopće govoriti.



Prigovor jedne naše čitateljice samo je potvrdio situaciju koja je očigledna svima. Stanovnici Sućidra suočavaju se tako već mjesecima s pravim 'mini Karepovcem' u njihovome kvartu, budući da stanari jedne zgrade otpad ne bacaju u kante koje se nalaze sa sjeverne zgrade, već kese odlažu s južne strane, na pod iza zidića. Valjda jer im je tako zgodije, ili pak zato što kanti tu nema, a trebale bi biti.



Kako bilo, brojnim prigovorima unatoč, kontejneri su još uvijek nepostojeći, a kese smeća komunalci prema tome ni ne kupe. Odnesu, tu i tamo, koju kesu koju nije pokidala lokalna mačka, ali ostatak otpada se taloži u podnožju zgrade, godinama.



"Već godinama u ulici fra Grge Martića u kvartu Sućidar stanari "plave" zgrade, umjesto u svojoj ulici (sjeverno od zgrade), bacaju smeće uza zid sa južne strane zgrade, tj. u Martićevu. Nema kanti, već samo pobacaju vrećice smeća uza zid, koje mačke raskidaju i vjetar raznese uokolo. To traje već godinama i svi se ograđuju (Čistoća, odjel za komunalno grada Splita, kotar Sućidar, itd.). U zadnje vrijeme djelatnici Čistoće jedva da pokupe neraskidane vrećice, dok razasuto smeće uopće ne kupe. Vrhunac je svaki tjedan i užasna je sama činjenica da smo se do sada već "navikli" na takvu situaciju. Zadnjh 10-tak dana djelatnici Čistoće uopće nisu kupili smeće uz opravdanje da nisu mogli proći zbog parkiranog vozila. Međutim, nevjerojatno je da se sva 3 puta, koliko su u 10 dana trebali dolaziti, ponovila ista situacija...



S druge strane, kad vidimo situaciju sa odlagalištem Karepovac, nije ni čudno. Zaostalost i neprimjereno ponašanje su očito u korelaciji. Razdvajanje otpada u ovom gradu je znanstvena fantastika", požalila nam se ogorčena čitateljica.