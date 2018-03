Ovaj Splićanin svjedočio je samim počecima turizma u Dalmaciji: Otac bi uvatija gosta za rukav i doveja ga doma, jedan put je primija cilu ekskurziju! Mi smo spavali ispod stola...

Kad je 77-godišnji Ivica Čudina kojeg cijeli Split zna pod nadimkom Čvare bio dijete, njegovi roditelji Marjan i Paulina među prvima na Toću, u najstarijoj kući - "U Buja"; krenuli su s privatnim iznajmljivanjem.



Bilo je to sredinom 50-ih godina prošlog stoljeća, kad je Čvare imao samo četrnaest godina. Prisjeća se naš sugovornik sa sjetom toga poratnog vremena, kada se pojam turizma shvaćao drukčije nego danas, a za taj se stari dio grada može reći da je bio začetnik buduće apartmanizacije Splita.



- Otac bi mi čeka goste na ferati, doslovno bi ih grabija i vuka za rukav. Pokaza bi im da mu je kuća tu blizu i tako bi ih "skuva". Imali smo sriću šta nam je kuća na odličnoj lokaciji. Sićan se da su nam tad dolazili gosti iz cile bivše Juge. Nosili bi sobom puste bagaje i spizu - paštete, dinje, svega...



Imali smo u kući dvi velike sobe i kužinu, di smo brat i ja znali spavat po podu kad bi sobe bile zauzete. Sićan se da je jedan put otac doveja cilu ekskurziju od dvadeset dice s učiteljicom! Mater mu je rekla da je lud, nema di nisu spavali.



Brat i ja smo uzeli dva kušina i legli pod stol. Kako nam je banj bija odma blizu kužine, sićan se da su ujutro svi gazili priko nas. A šta da vam pričam, nije to bija turizam, nego borba za život, da bi mene i brata roditelji mogli školovat - kaže nam Čvare.



Nakon njih su, nastavlja, neki od susjeda već počeli pomalo voditi računa o svojim nekretninama, pa su stidljivo krenuli s uređenjem i preuređenjem stanova, ali su i dalje bili orijentirani isključivo na domaće goste, posebice na radnu snagu, koja je u to doba itekako bila potrebna. Ne treba posebno napominjati kako je taj smještaj bio daleko od luksuznog - što se imalo za sebe, dijelilo bi se i s gostima.



"Prodajni kanal" bio je vrlo jednostavan – ode se na kolodvor i čeka autobus ili vlak, pa tko koga uhvati, dobro uhvati. Negdje početkom osamdesetih godina, pojavljuju se prvi tranzicijski strani gosti koji bi ostali prespavati ako ne bi stigli na trajekt, već bi ujutro hvatali prvu prugu prema nekom od srednjodalmatinskih otoka.



Te zlatne 80. utabale su put turizmu kakav imamo danas, s iznimkom da je razvoj ove gospodarske grane silom prilika stagnirao za vrijeme Domovinskog rata od 1991. do 1995. godine, a onda se opet probudio krajem stoljeća.



U drugoj polovici 90-ih i početkom 2000-ih sjećamo se dobro "cimer baba" koje su u najvećem broju slučajeva nudile nelegalan i u pravilu skroman i neuvjetan smještaj u blizini Terminala za nikakve novce. No, česte inspekcije i uvođenje reda u ovu branšu, iskorijenile su ovakav način prodaje.



S vremenom su svjetski trendovi doprli i do nas, pa su Toćani i posebno stanovnici centra grada u novi milenij ušli s pravom turističkom ponudom apartmana koje su najčešće punili preko putničkih agencija.



Razvojem tehnologije, u prvom redu platformi kao što su Airbnb i Booking.com, ali i društvenih mreža, cijeli je Split postao jedno veliko turističko tržište, jedan hotel. Kad tome pridodamo "Ultru" kao jedan od najvažnijih festivala elektroničke glazbe, koja je posljednjih pet godina doslovno cijeli svijet dovela ovdje, logično je bilo da je nova era u povijesti privatnog iznajmljivanja u Splitu mogla početi.



Srećom, ona još uvijek traje i jako je uspješna, o čemu svjedoči činjenica da danas nema kuće, stana ni stančića na Toću koji nije u funkciji turizma, koji mahom pune gosti koji bukiraju smještaj preko interneta. Kapaciteti su to koji pokazuju svu maštovitost vlasnika da ugode gostima i razmaze ih na sve moguće načine.



Split je postao destinacija u kojoj gosti borave od tri do pet dana, a standardi smještaja podigli su se na svjetsku razinu. Teško je iz današnje perspektive zamisliti da su se prije šezdeset i kusur godina iznajmljivale trošne šupe. Toćanski je turizam u šest desetljeća doživio pravu (r)evoluciju.