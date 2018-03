Kultna trgovina ploča na splitskom Narodnom trgu mijenja vlasnika: doznali smo tko je od države preuzeo 'Croatia Records' na Pjaci

Nova žrtva u trendu turistifikacije gradske jezgre koja degradira kulturu življenja mogao bi biti dućan Croatie Records na Pjaci. CD-ovi i ploče ne prodaju se kao nekada, ali ljudi na njih navale kad su popusti, a zadnjih godina tu se prodaju i karte za koncerte. Zapravo, najvjerniji kupci nosača zvuka na Pjaci, osobito domaćeg melosa, su turisti i naši iseljenici.



A sad bi svi mogli ostati bez prodavaonice koja je svojom dugovječnošću postala jedan od urbanih znakova Pjace. Uz knjižaru "Krleža" i galeriju u bivšoj Vijećnici, taj CD shop brani zadnje gradske sadržaje na ovom prostoru okupiranom turistifikacijom.



Prostoriju CD dućana preuzeo je remeta splitske Katedrale Ivica "Braco" Crnogorac. On već od ranije u vlasništvu ima susjedni prostor u kojem je konoba-pizzeria "Pjaca" čiji se štekat nalazi istočno od štandarca. Crnogorac je Zemljišniku poslao zahtjev za uknjižbom 27 četvornih metara koje koristi "Croatia records", nakon čega bi postao uknjiženi vlasnik oba poslovna prostora u prizemlju zgrade.

Kako je remeta Katedrale došao do vlasništva nekih od najatraktivnijih lokacija na koje je bila upisana država? Ne novcem, nego – trampom.



- Zamijenio sam se s Ministarstvom državne imovine, ponudio sam im poslovni prostor u mojoj kući za poslovni prostor na Pjaci – objašnjava Braco Crnogorac.



On je vlasnik kuće uz Katedralu, na adresi Buvinina 1. Njezina obnova svojedobno je izazvala polemike je li riječ o lažiranju tradicije, ali to je u međuvremenu postao trend koji konzervatori propisuju kod "adaptacija i rekonstrukcija" baštine. U svakom slučaju, lokacija u Buvininoj je manje uočljiva negoli ona na Pjaci, pa se može reći da je država pristala na zamjenu koja ide na ruku Crnogorcu.



U Croatiji Records zasad ne komentiraju ovu situaciju.



- Direktor je poručio da se vode pregovori sa zainteresiranom stranom. Nazovite za tjedan dana pa ćemo vam znati reći ishod - kazala nam je tajnica direktora "Croatie Recordsa". Crnogorac nam je pak rekao kako očekuje da će sudski spor s njima potrajati godinama.



Radovi su započeli i u hotelu "Central". Ispred ulaza u hotel postavljene su "barikade" od iverice na kojima nema ploče s informacijama koje bi objasnile zašto se čuje tolika buka iznutra.

U međuvremenu, povijesna jezgra više nije pješačka zona. Svakog jutra njome kruže prevozna stredstva za odvoz građevinskog šuta i raznih otpadaka. Vozači tih naprava više nisu spori, a neki ni ne zatrube kad vide rijetke prolaznike, pa treba dobro paziti kad se hoda uličicama jer pri sudaru mogu nastati ozljede.



A dok se ne odveze šut, jezgra služi kao njegovo odlagalište. Sve ovo, naravno, nije lijep prizor za domaće ljude i turiste koji dođu izvan sezone, ali izgleda da s njima nitko ne računa.