Nije vijest da se hrvatski jezik na ulicama irskih gradova može u posljednje vrijeme čuti gdje god da se okreneš, a svaki od brojnih novih doseljenika i doseljenica ima neke svoje priče i razloge koji su ih doveli tako daleko od kuće, trbuhom za kruhom.



Neke od njih su teške, neke tužne, ali ovom prilikom s vama želimo podijeliti onu koja nas je zaintrigirala zbog neobično jake želje i motivacije naše junakinje da promijeni ne samo svoj život, već, kako i sama kaže, učini jednog dana ovaj planet barem malo boljim za druge.



Riječ je o 22-godišnjoj Aniti Pavić koju je splet različitih okolnosti odveo daleko od doma i obitelji, od sela Tijarica u Dalmatinskoj zagori do Corka, živopisnog studentskog grada na jugu Irske čiji se stanovnici ponose svojim buntovnim mentalitetom i snažnom osobnošću.



S ovom simpatičnom i zarazno entuzijastičnom mladom Dalmatinkom našli smo se jedno poslijepodne na kavi kako bismo saznali nešto više o onome što nas je dovelo do nje na prvom mjestu: crowdfunding kampanji kojom si je odlučila prikupiti financijska sredstva za nastavak školovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu.



Anita nosi osmjeh od uha do uha, a unatoč tome što trenutno u Corku radi dva posla da bi se uzdržavala, ali i potpomogla obitelj u Hrvatskoj, ima velike planove za budućnost.



- Prošle godine sam se prijavila na diplomski studij međunarodnog razvoja, smjer 'Siromaštvo, konflikti i rekonstrukcija' na Sveučilištu u Manchesteru. Trajanje je godinu dana, a kurikulum uz teoriju pokriva i praktični dio u sklopu kojeg ću raditi s najugroženijim skupinama društva. Na moju veliku radost, u travnju sam saznala da sam primljena – započela je svoju priču Anita.



Dio koji je u ovome svemu teško progutati jest da školarina za godinu dana ovog studija iznosi vrtoglavih 11 tisuća funti, kojima treba pribrojiti i troškove života u Velikoj Britaniji, a koje Anita treba imati do početka studija u rujnu ove godine.



Zbog toga se ova vedra djevojka našla sama u Irskoj, gdje radi na pola radnog vremena za udrugu koja joj zauzvrat osigurava smještaj i hranu, a uz to je zaposlena i na puno radno vrijeme u službi za korisnike za jednu međunarodnu firmu.



- Da u Splitu radim deset godina ne bih uspjela uštedjeti za studiranje i život u Manchesteru. No nakon što sam sve cifre stavila na papir, shvatila sam si ovo bez dodatne financijske podrške neću moći priuštiti, čak ni s irskom plaćom. Sjetila sam se jedne djevojke koja si je upravo putem crowfunding kampanje osigurala sredstva za studij u Parizu prije nekoliko godina, pa sam odlučila i ja pokušati – pojasnila je Anita.





Znajući da će u skeptičnim umovima niknuti pitanja čemu je odabrala baš taj fakultet i to još u Velikoj Britaniji, Anita je odlučila svoju priču ispričati od početka.



Volontiranju s ranjivim skupinama posvetila se već u srednjoj školi dok je stanovala u Ženskom đačkom domu u Splitu. Iako je već tada imala veliku želju studirati Socijalni rad u Zagrebu, pod pritiskom okoline odlučila se ipak za jezike te upisala preddiplomski Studij ruskog te francuskog na Sveučilištu u Zadru. S lakoćom je stekla diplomu prvostupnice, no srce ju je vuklo u drugom smjeru.



- Iako sam dobra u jezicima, htjela sam se posvetiti radu s ljudima. S prijateljicom sam odlučila u Zadru osnovati udrugu mladih 'Ahimsa' u kojoj smo okupili dvadesetak volontera i počeli surađivati s Domom za starije i nemoćne te udrugom Down Sindrom. Najponosnija sam ipak na organizaciju prosvjeda za podršku kurikularnoj reformi u Zadru, jer mladi u Hrvatskoj često zaboravljaju koliko je naš politički angažman zapravo bitan – prisjetila se Anita svojih studentskih aktivističkih početaka te nastavila s pričom.



- Iako bih u teoriji mogla upisati studij u Hrvatskoj usmjerenja koje me zanima, ne mogu si priuštiti da krećem iznova. Iza sebe imam već jednu diplomu i tri godine studija, a ova prilika u Manchesteru će mi omogućiti da steknem relevantno iskustvo i znanje da odmah započnem pomagati drugima, što mi je i cilj.



Zbog toga se nadam da će mi ljudi pomoći u ovoj kampanji. Ako već sami kao pojedinci ne rade ništa konkretno, ovako mogu pomoći nekome tko će zapravo napraviti promjenu u društvu – srčano nam je komentirala ova mlada Dalmatinka.



Od obitelji ima maksimalnu emocionalnu podršku i kod kuće svi se nadaju da će njihova aktivna i angažirana djevojka uspjeti slijediti svoj san. Po završetku studija, Anita je spremna uložiti svoje vrijeme tamo gdje je najpotrebnija.



- Rado bih radila u Hrvatskoj, bude li prilike za to. No ljuti me nepravda našeg društva i to što manjak novca sputava mlade ljude da naprave ono što žele. Znam mnogo vršnjaka koji imaju ideje i snove, ali nakon završenih fakulteta rade u kafićima i polako gube nadu i perspektivu. No čak i onda kad se pitaš kako spojiti kraj s krajem svaki mjesec, postoji nada i moguće je pronaći rješenje. Ja ću biti ondje gdje se osjećam najkorisnije, ali i gdje budem mogla naći zaposlenje – zaključila je Anita optimistično.



A budući da ne želi ništa prepustiti slučaju, Anita se također planira prijaviti i za stipendiju Sveučilišta u Manchesteru koja bi joj mogla smanjiti troškove školarine, no još uvijek čeka na natječaj. Ima u planu i raditi dok studira, no ako crowfunding urodi plodom, posvetila bi se isključivo studiju.



- Ako se naposljetku dogodi da imam više financijskih sredstava nego što mi je potrebno, planiram višak proslijediti nekome kome je taj novac potrebniji ili nekoj mladoj osobi koja je u sličnoj situaciji – poručila je.



Podršku Anitinoj kampanji možete pružiti tako da posjetite njezinu crowfunding kampanju pod nazivom 'Girl just wanna have funding for her studies in the UK' na stranici YouCaring.