Podignuta optužnica protiv Kerumove sestre za utaju 4,5 milijuna kuna poreza, pitali smo Nevenku za komentar i ovaj put nije bila 'uzdržana'

Osam godina prošlo je od kada je Porezna uprava podigla kaznenu prijavu protiv Nevenke Bečić, nekadašnje saborske zastupnice i predsjednice splitskog Gradskog vijeća i tvrtke "Kerum" zbog utaje poreza, a Općinsko državno odvjetništvo napokon je završilo istragu i podiglo optužnicu.



Nevenku Bečić i navedenu tvrtku ODO Split tereti, doznajemo iz pouzdanih izvora, za utaju poreza od više od četiri i pol milijuna kuna neplaćenog PDV-a i poreza na dobit, a sve je u vezi sa slučajem korištenja jahte "Joke".



Bivša saborska zastupnica djelovala je iznenađeno kad smo je jučer nazvali i upitali za komentar optužnice.



- Ne bih vam davala nikakve izjave, nikakve utaje tu nije bilo, tri puta je odbijan zahtjev za istragu, to je sve neutemeljeno. Hvala vam - u dahu je izgovorila Bečić.



Optužnica je, doznajemo, tijekom petka zaprimljena na splitski Općinski sud i predmet će ubrzo biti raspoređen sudskom vijeću, koje će odlučivati o osnovanosti optužnice. Radi se o "starom" predmetu koji je već punio novinske stupce.



Naime, Porezna uprava podnijela je kaznenu prijavu 2010. godine zbog, kako se pisalo, korištenja jahte "Joke". Poreznici su utvrdili da je Željko Kerum, kao privatna osoba, jahtu "Joke" vrijednu 10 milijuna eura, koja je u vlasništvu tvrtke "Kerum" d.o.o. koristio u privatne svrhe, i to u periodu od 1. travnja 2004. do kraja 2006. godine, a da tvrtki nije plaćao korištenje jahte.



Istraga u ovom slučaju prvo je 2011. bila odbijena od suca istrage splitskog Županijskog suda, no Vrhovni je sud vratio predmet na ponovno odlučivanje te je tada zaključeno da ipak ima osnove za istragu.



Bilo je to 2014. godine, a iako se prvotno spominjala utaja 2,9 milijuna kuna, taj je iznos sad "narastao".



Prema Kaznenom zakonu, za utaju poreza, za što se Nevenka Bečić i tvrtka "Kerum" terete, ako je njome "došlo do smanjenja ili neutvrđenja porezne ili carinske obveze velikih razmjera", predviđena je kazna zatvora od jedne do 10 godina.



I Nevenka i njezin brat su, čim se saznalo za kaznenu prijavu prije osam godina, novinarima govorili da se radi o političkom progonu.



- Kako protumačiti da tek sada kada smo mi u politici dolazi do takvih pojava? Mislim da je pametnomu dosta. Nisam utajila porez. Ništa me ne može iznenaditi. To je neutemeljeno, neistinito. Tvrtka "Kerum" d.o.o. registrirana je i za iznajmljivanje plovila i za charter. Ono što se hoće insinuirati je da je Željko Kerum koristio jahtu. Zašto ne bi? On je iznajmio jahtu, a ja sam, odnosno firma "Kerum", mu je ispostavila fakturu 250.000, 300.000 kuna za to, ovisno koliko je dana koristio, i na to je plaćen PDV. Tu su jahtu iznajmljivale i druge osobe, pa i pravne osobe. Za to postoji uredna dokumentacija, sve je evidentirano, naplaćeno i provedeno. A to što je baš sad kad smo u politici došlo do te situacije, da netko nešto... Budući da nije bilo uspjeha u ranijim pokušajima nakon dobivenih izbora... Sad je trebalo naći nešto drugo, inscenirati, iskonstruirati da se narodu ubaci buba u u uhu - govorila je tada Bečić.



I tadašnji gradonačelnik Željko Kerum isticao je da je boravak na jahti "Joke" plaćao.



- U ovom trenutku svatko u Hrvatskoj tko ima brod je praktički pod istragom. Znači, provest će se jedno par tisuća kaznenih progona. Isto tako bi se moglo tumačiti da se i onome tko koristi auto od firme u privatne svrhe mogla pisati kaznena prijava. To je neutemeljeno, kao što je Nevenka rekla, i to baš tipično politički. Boravak na jahti sam plaćao i postoje dokazi - govorio je prije osam godina Kerum.