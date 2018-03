Katastrofalno stanje Dioklecijanovih podruma, po posjetiteljima cure fekalije i prijeti opasnost od zaraze: 'Strah nas je da bi se cijeli južni dio mogao urušiti!'

Na glave posjetitelja Dioklecijanovih podruma kapa i voda direktno iz kanalizacijskih cijevi, montirani uređaji za mjerenje vlage ne ispunjavaju svoju svrhu, a sanaciju svodova podrumskih prostorija bivša osebujna ravnateljica Muzeja grada Splita Narcisa Bolšec Ferri prekinula je istovremeno kad i suradnju s konzervatorima. Detalji o kaotičnom stanju na ovom iznimno vrijednom i posjećenom dijelu Dioklecijanove palače, otkrio je odgovor na vijećničko pitanje koje je uputila v.d. ravnateljica Muzeja grada Tea Blagaić Januška.



Po dostavljenom odgovoru, stručnjak za ovu problematiku konzervatorski savjetnik dipl. ing. Hrvoje Malinar napravio je krajem 2016. godine očevid, te ustvrdio kako prodor vlage i vode oštećuju kamen i čini ga nestabilnim, a curenje vode iz kanalizacijskih cijevi postavljenih iznad podrumskih dvorana predstavlja potencijalnu opasnost od zaraze.



Ustanovio je kako je to posebno izraženo za jačih kiša kroz rešetke u pločnicima ulica, te uslijed kvarova na vodovodnim instalacijama iz nadgrađa, a kapanje osobito vikendima, što je povezano s većim brojem turista.

Hitni sastanak

– Prema naputcima savjetnika Malinara djelatnici Muzeja grada su u suradnji s tvrtkom Vodovod i kanalizacija proveli u najkritičnijim prostorijama bakteriološku analizu, detektirali pokvarene kanalizacijske cijevi, očistili ih od nakupljena taloga te ispunili hidrauličkim mortom i čvorove premazali vodonepropusnom smjesom. Za vodu koja je kapala kroz svodove dvorana, utvrđeno je nakon analize da su u pitanju slivne, ali i kanalizacijske vode koje su zaustavljene lociranjem zastarjelih kanalizacijskih šahti na katu iznad predmetnih podrumskih prostorija.



Poslovi su odrađeni isključivo radi angažiranosti djelatnika Muzeja, no daljnji koraci prema naputcima konzervatora nisu provedeni zato što je bivša ravnateljica Bolšec Ferri premjestila djelatnike na druge radne zadatke, ali i zbog prekinute ravnateljičine suradnje s konzervatorima – napisala je v.d. ravnateljica Tea Blagaić Januška, koja je najavila što hitniji nastavak suradnje s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Splitu, jer je još mnogo problema.



Što se tiče neugodnih mirisa u Podrumima na koje zamjerku daju posjetitelji, naglasila je kako je situacija složena jer se iznad svodova nalaze kanalizacijske cijevi stanovnika Palače.



– Najveći problem predstavlja dio u blizini sanitarnog čvora gdje je smještena velika kanalizacijska cijev, koja se iz kuće spušta u podrumske prostorije. U neposrednoj blizini je i rupa u svodu iz koje curi kanalizacijska voda iz kuće smještene u ulici Dosud.



Detektiran je i problem prodiranja vode u hodnik smješten u istočnom dijelu Podruma gdje je prema prvim ispitivanjima zapažen oštećen beton, te nedostatak jednog dijela kanalizacijske cijevi koja pripada kući iznad spomenute prostorije – kazuje Blagaić Januška, koja je otkrila i kako su kupljeni i montirani uređaji za mjerenje vlage u Podrumima loše kvalitete i ne služe svrsi, a mjerenje statike Podruma u Muzeju grada Splita žele u dogovoru sa Službom za staru gradsku jezgru provesti u što kraćem roku.

Vodiči umiru od srama: Turisti izbjegavaju razgledavanje, ponekad traže i gas maske

Rijetke su grupe koje uopće idu u Dioklecijanove podrume, a za turiste iz Azije oni više ni ne postoje - priča nam iskusni vodič iz Splita, koji je zbog mogućih neugodnosti ipak zamolio da mu identitet bude skriven.



- Najgora situacija je u istočnom dijelu. Pod se svako jutro pere, ali to je pozelenilo od tekućine iz kanalizacije koja kapa kroz strop, da više ni to ne pomaže. Situacije nije od jučer, al kulminiralo je posljednjih godina pa više od 90 posto organiziranih grupa koji stignu u Split u taj dio Palače niti ne idu jer pojedinih dana goste bi trebali opremiti gas maskama zbog smrada – kazuje ovaj vodič, koji također dijeli ogorčenost bivšom ravnateljicom koja je bila uvela niz teško razmiljivih pravila koje uspoređuje sa sistemom kojeg očekujete u Sjevernoj Koreji, a koji su stvarali nervozu kod agencija koje organizirau posjete Podrumima.



- I u zapadnom dijelu sve manje je prostorija koje su otvorene za obilazak, a prošlog tjedna primjetio sam po prvi put da je prokapalo i u središnjoj prostoriji koja spaja Rivu i Peristil. Ne krivim Muzej Grada za ovu situaciju, već sve strukture vlasti zadnjih 10-15 godina jer se prema baštini ne odnosimo kako bi trebalo, a turisti upravo zbog nje dolaze u Split. U Dubrovniku zaradom od zidina otkupljuje nove nekretnine, Šibenik obnavlja svoje tvrđave europskim novcem, a mi se prema jedinstvenom spomeniku u svijetskim razmjerima ne odnosimo niti s poštovanjem – kazuje nam ovaj vodič, koji tvrdi da među kolegama koji su svakog dana u jezgri vlada zabrinutost i zbog statike supstrukcija Dioklecijanove palače.



- Strah nas je da bi se cijeli južni dio mogao urušiti. Iznad se gradi hotel do hotela, kopa se za instalacije, buši na sve strane, takvo stanje jednostavno nije dugoročno održivo - zaključuje.