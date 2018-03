Klarise organizirale dostojanstven pogreb splitskom beskućniku: 'Nosio je Vlado svoj križ života, ali nije umro sam'

Život je poput filma, nikad ne znaš kakav te čeka kraj. Ponekad sretan, ponekad tužan, a ponekad, pak, ni za jedno ni za drugo niti si kriv niti zaslužan. Tako je. Baš kao što je tako jasno svima da koliko god mi tepali sebi kako smo veliki grad i kako se sve promijenilo (nagore), nije baš tako. Ostalo je dobro u ljudima, toliko dobro da i kraj mogu učiniti toplim.



Prošlog nas je tjedna napustio Vladimir (Vlade) Milić, sedamdeset i dvije je godine živio među nama.



Po struci je bio kemijsko-geološki tehničar, radio je jedno vrijeme i kao konobar na brodovima, a dio života proveo je i u Njemačkoj, u našem gradu radio je kao turistički vodič. Zakompliciralo se životno tkanje, ispreprele se potke i prisilile ga živjeti bez doma. Od toga tužnog trenutka pa sve do smrti Vladu su svakodnevno na razne načine pomagale sestre Klarise.



Svakodnevno su mu darivale topli doručak i ručak dostojan čovjeka, a on je za njih obavljao usluge i poslove koje one, imajući u vidu njihov način života u klauzuri, nisu mogle. Želio je Vlado biti koristan, želio je zaslužiti hranu, čak se ustručavao navratiti ako pojedinog dana ništa nije bilo potrebe uraditi. Pomagao je Vlado i prijateljima, poznanicima, bio vrijedan, premda mu se to na tamo nekim papirima nije vodilo pod radni staž. Kada se razbolio primljen je u Klinički bolnički centar Split, gdje je medicinski i ljudski zbrinut.



No nije bilo lijeka. Otišao je. A kada ode čovjek bez obitelji, onda se i njegovi posljednji ljudski ostaci predaju zemlji bez ikakvog obilježja. Tužno, ali je tako.



No, sestre klarise nisu to dozvolile. Njihov prijatelj Vlado je pokopan časno, prije toga su mu objavile i osmrtnicu u našim novinama. Počivao u miru Božjem, poručile su mu. Sprovodnom obredu pokojnog Vlade u kapelici na Lovrincu prisustvovalo je tridesetak ljudi, nosili su cvijeće i svijeće, nije bio sam.



- Ispratili smo Vladu na ono mjesto kamo ćemo svi mi poći. Na tom mjestu, ili na tom putu, možemo ponijeti samo jedno, a to je duša. Možemo reći da sam na ovom sprovodu po nekim zakonima života trebao biti samo ja. Ali tu ste i vi koji ste dobre duše. I sigurno je to jedna od najvećih stvari koje ćete u nebo ponijeti. Nosio je Vlado svoj križ života, teškoću života, osamljenost života, ali nije umro sam. Po svim zakonima možda je trebao umrijeti sam. A nije, i hvala Bogu da nije. I zato mogu reći hvala vam što ste ovdje sa mnom, što ste ovdje s Vladimirom, što ste ovdje slika Crkve koja nikoga ne napušta samoga - kazao je don Anto Adžamić.



Tako je naš mali grad ispratio jednog od svojih, za života nevidljivog. A dobro je vidljivo uvijek. Dobri smo mi ljudi, koliko god nas uvjeravali u suprotno.

Časne sestre klarise su organizirale sprovod za pokojnog Vladu Milića. Međutim, ima i naših sugrađana koji nemaju takve zaštitnike ni vlastitih sredstava za pokriti velike troškove pogreba. Za 38 njih Grad Split je tijekom prošle godine platio pokop u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi. Pravo na pogrebne troškove imaju članovi obitelji pokojnika koji ispunjavaju uvjet prihoda i prebivališta. D.B.