Kako je orkestriranom akcijom 'spašena' crkva na Splitu 3: stotine građana poslali pisma podrške - sva su imala samo jednu rečenicu

Zanimljivo je da je došlo više podrške izmjenama DPU-a. Od 931 primjedbe, njih 500 izrazilo je bezrezervnu podršku. Međutim, ta podrška sastoji se doslovno od jedne rečenice koju je svih 500 građana poslalo kao podneske

Na stranicama Grada objavljeno je "Izvješće o provedenoj javnoj raspravi" za izmjene Detaljnog plana na Splitu 3. Javna rasprava bila je osobito vruća zbog pitanja hoće li se na mjestu gdje je nekada izvorno trebala biti velika tržnica graditi crkva.



Sve primjedbe koje su išle za tim da se onemogući gradnja crkve odbacio je izrađivač izmjena DPU-a. Takav religijski sadržaj predviđen je GUP-om, odgovoreno je onima koji su tražili da se DPU koji predviđa gradnju crkve stavi izvan snage jer: "vodi degradaciji prostora", jer je na tom mjestu "važnije planirati parking, zelene površine, tržnicu, igralište, vrtić", "ne treba graditi crkvu uz već postojeći klerikat i nekoliko crkava u blizini", "ne treba mijenjati DPU dok se ne riješe vlasnički odnosi"…

No, prihvaćeno je da treba raspisati novi arhitektonski natječaj za crkvu. Također, odobreno je više parkirnih mjesta u javnoj namjeni.



– Nismo mogli usvojiti prijedloge da se ukine crkvu jer bi to bilo suprotno GUP-u, ali uvažili smo one koji su predlagali da se javne garaže smjeste na lokacije tržnice i crkve. Uvjet u natječaju bit će da bude više parkirnih mjesta, ne samo za korisnike, nego za sve. Crkva može imati svoje parkiralište, a može imati i javno, to će biti u natječaju, odnosno ući će u provedbene odredbe. Uvažene su sve primjedbe za poboljšanje javnog komfora, od broja parkirnih mjesta do "markice" crkve, koja je smanjena, a tržnica je povećana. Jedino nisu uvažene primjedbe da se objekt ne gradi, jer je predviđen po svim planovima – napominje izrađivač izmjena DPU-a Srđan Šegvić.



Predsjednik DAS-a Dragan Žuvela smatra da je na koncu postignut kompromis.



– Tražili smo da se postojeći Detaljni plan stavi izvan snage i da se pristupi sveobuhvatnoj analizi cjelokupnog prostora Splita 3. Ako to ne bude prihvaćeno, neka DPU odredi samo osnovne gabarite crkve i neka se propiše obveza provedbe arhitektonskog natječaja radi njezina oblikovanja – napominje Žuvela.



– Osobno bih volio da natječaj bude međunarodni kako bi se dobilo avangardno rješenje kojim bi se izbjegao nesklad u prostoru kakav bi nastao kad bi se realizirao neki neambiciozan projekt uz Boškovićevu – smatra predsjednik udruge splitskih arhitekata.



"Daje se mišljenje da je Prijedlog izmjena i dopuna DPU-a u potpunosti prihvatljiv i poželjan, te da odlično artikulira predmetni prostor i podiže kvalitetu življenja u ovom dijelu grada", glasi rečenica iza koje su često stali svi članovi neke obitelji. Ne znamo je li u pitanju stranačka akcija ili je vodi Crkva, ali očito se vodilo računa o tome da broj onih koji su "za" bude veći od broja kritičara. Među onima koji su dostavili takvu podršku su prof. dr. Matko Marušić i nezavisni gradski vijećnik Martin Mladen Pauk.



No, je li Crkva doista pobijedila? Natječaj za ovu lokaciju bio je proveden 1990., ali je, kako napominje Darovan Tušek u knjizi o natječajima u Splitu, gradnja otpala jer se projekt pokazao preskupim. Hoće li se povijest ponoviti, ovisi o tome koliko će koštati izvedba novog natječajnog rješenja s javnom garažom.