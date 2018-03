Još jedan dokaz da je Split 'najluđi grad na svitu': barba iz Marmontove oduševio neočekivanim hitom i savršeno opisao trenutnu atmosferu u gradu

Ivan Šolić, mnogim Dalmatincima najdraži meteorolog amater, koji vremenske prilike ovih krajeva 'pogađa' k'o od šale, podijelio je danas na svome facebook profilu video koji točno opisuje trenutnu situaciju u Splitu.



Kao što je i sam 'Mali Vakula' napisao; činjenici da se bliži Uskrs unatoč, Dalmaciju je zahvatio (najavljivani) val hladnoće, u svakome pogledu sličniji onom predbožićnom nego proljetnom.



Kako mu je i inače omiljena aktivnost obavještavanje Dalmatinaca o 'vrimenu i vremenskoj prognozi', Šolić nije mogao zaobići ni 'izvještaj' iz splitske Marmontove, gdje je naišao na uobičajenog starosjedioca ove gradske lokacije.



'Barba' koji tamo cijelu godinu svira gitaru i pjeva svoje omiljene hitove glasno i uvijek u isto vrijeme, na svoj je repertoar odnedavno uvrstio i 'Zvončiće', mnogima omiljenu božićnu pjesmu.



Iako mu se glazbeni odabir i ne mijenja uvijek u skladu s vremenom, barba je ovoga puta savršeno uboo trenutno ozračje, slučajno ili namjerno, nije važno. Zapjevao je 'Zvončiće' grleno, u svom 'điru' i oduševio smrznute Splićane koji su se u svojim šetnjama sigurno zapitali što se to događa s vremenom. Jaku buru i ledeni zrak, i to drugoga dana proljeća, sigurno nisu očekivali.



Osim ako su popratili najave Vakule iz Sutine. A on je objavio video pod naslovom "Uskrsni Jingle Bells", uz koji je dodatno pojasnio stanje u gradu.



"Dragi prijatelji, iako je do Uskrsa ostalo još malo dana, Split je zahvatio, vjerovali ili ne, pravi Božićni ugođaj, o čemu najbolje svjedoči ovaj video. Pogledajte (pomalo neobičnu) izvedbu uskrsnih zvončića koja bi vam lako mogla popraviti dan", napisao je uz prigodnu snimku i hashtag 'najluđi grad na svitu'.



