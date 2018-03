U pucnjavi na Sućidru ranjeni umirovljeni branitelj i njegov sin; Veterani 4. gardijske reagirali žestokom porukom: Obranili smo se od agresora, ako treba branit ćemo se i od krim-miljea!

Dvije osobe su propucane sinoć u Splitu, desetak minuta prije ponoći, u sukobu u kojem su sudjelovale četiri osobe. Kako navodi policija, dvije osobe su propucane u predjelu nogu i prevezene su u splitsku bolnicu. Jedna je osoba puštena dok je druga zadržana na promatranju.



Miho Munja ponovno terorizira grad: zbog nesporazuma u prometu zajedno s kolegom pretukao pa propucao oca i sina



Ozlijeđeni muškarci su 57-godišnji N.V.-u, umirovljeni branitelj 4. Gardijske brigade i njegov 26-godišnji sin, a u trenutku napada s njima je u automobilu bila i njegova 30-godišnja kći. S ocem i sinom sukobili su se i teško ih ozlijedili iz vatrenog oružja Miho Frančeski i Tonći Čulić.



Prema neslužbenim informacijama, krvavom obračunu prethodila je svađa u prometu, a sve je krenulo kada su 57-godišnjak, s kojim su automobilu bila njegova djeca, svojim vozilom na ulazu u Split, navodno na križanju u blizini trgovačkog centra "Mall of Split" oduzeli prednost automobilu u kojem su se nalazili 26-godišnji Miho Frančeski i njegov prijatelj Tonči Čulić.



Miho Frančeski već je dobro poznat po svojim gostovanjima na stranicama crne kronike dnevnih listova, a posljednji je put o njemu pisano početkom ove godine kada je još uvijek nepoznati napadač pucao u njega ispred njegove obiteljske kuće te je tad bio ranjen u noge. Policiji nije htio reći tko je pucao, a koliko se zna, do danas još nije otkriven napadač.



U javnosti je postao poznat i pod nadimkom Miho Munja i to nakon što je u kolovozu 2014. godine pobjegao iz 2. PP gdje je bio priveden zbog razbojništva. Nešto manje od dva mjeseca poslije je uhićen. I njegov prijatelj Tonči navodno je vrlo dobro poznat policiji po šarolikoj lepezi kaznenih djela.



Tko je pucao na mladog Splićanina Mihu Munju? Policija tapka u mraku, on tvrdi da se sam ranio čisteći pištolj pred kućom; Hoće li snimke s nadzorne kamere rasvijetliti slučaj?

Vrlo brzo nakon pucnjave reagirala je policija te su oba napadača uhićena i privedena na kriminalističku obradu, a obavljen je i očevid te pretraga okolnog terena.



U samom je bezrazložnom obračunu navodno ispaljeno najmanje pet hitaca, a obojica će najvjerojatnije tijekom petka biti uz kaznenu prijavu za pokušaj ubojstva privedeni na Županijsko državno odvjetništvo i pred suca istrage koji će odlučivati o njihovom pritvaranju.



Obzirom da je 57-godišnji N.V. član Udruge veterana 4. Gardijske brigade, pokušali smo dobiti komentar od njihovog predsjednika Hrvoja Pupića Vurilja. Nije nam se mogao javiti na mobitel, ali je zato stiglo priopćenje.



- Dana 21. ožujka oko 23 sata i 50 minuta napadnut je, teško ozlijeđen i ranjen iz vatrenog oružja naš suborac, veteran 4. gardijske brigade, dragovoljac Domovinskog rata i 80% HRVI (ranjen 1992 godine, koji je na Južnom bojištu ostao bez noge i vratio se na bojište prije kraja liječenja) i njegov 26-ogodišnji sin.



Kao njegovi suborci ovim putem izražavamo žaljenje zbog nemilog i teško shvatljivog događaja u vidu napada ispred vlastitog doma, na njega i njegovu obitelj, od strane delinkvenata dobro poznatih organima reda i čestih aktera stranica "crne kronike".



Kao što smo u Domovinskom ratu stali jedan uz drugoga i od agresora obranili kako naše tako i sve hrvatske obitelji, ako treba i ako drugačije ne može, stati ćemo opet i obraniti ih od sve učestalije agresije od strane krim miljea. Zato pozivamo sve nadležne institucije da se obračunaju s nasiljem koje nas okružuje, a sa kojim se sve češće susrećemo.



Želimo slobodno hodati ulicama naših gradova, bez straha da će itko stradati. Svi zajedno smo to dužni onima koji danas nisu sa nama, a koji su svoje živote ugradili u temelje Domovine, našoj poginuloj braći i sestrama - stoji u priopćenju kojeg je poslala Udruga veterana 4. gardijske brigade.