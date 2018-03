Omiljena novinarka s Radio Dalmacije ustala je iz kolica, ali njena bitka se sad nastavlja: Pomozite mi, želim raditi, a ne biti invalid!

Uspjela je ustati iz invalidskih kolica, a sada vodi bitku za lijevu ruku. Spazam se može liječiti injekcijama, ali svaka stoji 5000 kuna. Kornelija ih mora sama kupovati jer za nju, u dobi od 46 godina, HZZO ne pokriva te troškove

Pomakla sam palac! Znala sam, znala u srcu oduvijek da je odgovor u Dubrovniku. Puzala bih dovde da mi dr. Glavić ovo nije poklonio. Puzala! Jer sam znala intuitivno da ću tu to učiniti i jesam, Bogu hvala. Iz pete sam povukla impuls i putuje! Ne znam za sebe od sreće.



Zapisala je ovo na svom Facebook profilu 8. ožujka Kornelija Livaja, novinarka i urednica vijesti Radio Dalmacije, čiju priču o borbi za život i povratak na posao, nakon što je u listopadu 2016. pretrpjela ishemijski moždani udar, prate brojni ljudi, njoj znani i neznani, ali svi spremni pružiti pomoć, bilo riječima podrške, bilo sudjelovanjem u akciji "Korni, nisi sama", koju su pokrenuli kolege novinari kako bi se prikupila novčana sredstva za njezin potpuni oporavak.



U njezinoj rodnoj Slavoniji i Dalmaciji gdje živi, kao i drugdje po Hrvatskoj i svijetu, Kornelijinu životnu borbu zdušno podržavaju dobri ljudi. Svaka prikupljena kuna Korneliji puno znači jer, kako to kod nas biva, zdravstveni sustav ne pokriva sve troškove liječenja, a njezina je obitelj potrošila sve što je imala.



