Oštre poruke Andreju Plenkoviću iz samostana Gospe od zdravlja: Premijeru, prođe li Istanbulska, pokrenut ćemo referendum!

Ako je svih 48 mjera iz Istanbulske konvencije po pitanju zaštite žena i zaštite od obiteljskog nasilja već ugrađeno u hrvatsko zakonodavstvo, što potvrđuje i ministar pravosuđa, zašto je onda potrebno ovo petljanje s rodnom ideologijom koje nas sve silno crpi u ideološkim raspravama? Tim je riječima konferenciju za novinare "Premijeru, trebamo dijalog, a ne diktat" počeo inženjer Teo Klarić.



U dvorištu samostana Gospe od Zdravlja tom prigodom okupili su se prof. dr. Matko Marušić i prof. dr. Sanja Bilač, odvjetnik Mario Vojvodić i Teo Klarić s ciljem da sugrađane i medije osvijeste o pravoj istini Istanbulske konvencije i rodne ideologije.



Jedno od pitanja na koje su od premijera Andreja Plenkovića zatražili odgovor bilo je i to kako se može ratificirati dokument koji definira pojam roda za koji do sada ustavotvorac nije prihvatio njegovo postojanje ni znanstveni doseg, niti prema Općoj deklaraciji UN-a spada u kategoriju ljudskih prava.



Protuznanstvenost rodne teorije okupljenima je pojasnio dr. Marušić kroz definiciju Konvencije koja kaže: "Rod označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce."



– Jasno piše da je rod društvena kategorija, dakle nije biološki utemeljen. Odnosi se na "uloge" koje društvo smatra prikladnima za muškarce i žene. Prikladan znači da društvo može odrediti prikladnost, dakle ni prikladnost nije biološki zadana. To je rodna ideologija iskoristila da kaže da se muškarac može osjećati kao žena i obrnuto – obrazložio je dr. Marušić.



– Nismo napravili sve što smo trebali. Nije se dovoljno čuo naš glas. Pozivam vas sve da osvijestite stanje u kojem se nalazite. Pola milijuna roditelja i mladih su potpuno isključeni iz ove rasprave. Roditeljima smo oduzeli pravo da odgajaju djecu u vlastitu svjetonazoru. Pravo koje ima svaki roditelj i pravo da budu primarni odgajatelji. Idemo protiv Boga, prirode, zakona, života i povijesti. Ako se ratificira Konvencija, ja kao učitelj tražim da se meni i mojim kolegama omogući pravo na poziv savjesti – odlučno će profesorica Sanja Bilač, čije su riječi okupljeni podržali glasnim ovacijama.



Ako premijer i hrvatska Vlada propuste ovu zadnju šansu za prevladavanje sukoba i ogluše se na traženja javnosti, veli Klarić u ime građanske inicijative "Zaštitimo žene – odbacimo rodnu ideologiju", koja je organizirala skup, nažalost nećemo imati izbora.



– Zbog kršenja ljudskih i građanskih prava svih onih koji ne prihvaćaju pojam roda, zbog ograničenja prava nas roditelja da odlučujemo o odgoju i obrazovanju vlastite djece u skladu s našim vjerskim uvjerenjima, zajedno s ostalim građanskim inicijativama i udrugama, nakon ratifikacije ćemo pokrenuti referendumsku inicijativu pa nek narod donese konačnu odluku – naglasio je na kraju, poručivši premijeru Andreju Plenkoviću da bude Tuđman njihovih dana i da prihvati odgovornost građenja zajedništva u kojem će svi veslati u istom smjeru.