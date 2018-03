U Banovini 'pale' prve pritužbe zbog najavljenog smanjenja plaća; Vijećnici se pitaju zašto je posao na Žnjanu dobila 'tvrtka koja nikad nije radila kako treba'

17:00 - Uslijedila je točka Prijedlog zaključka o povećanju temeljitog kapitala "Spalatum DMC".



- Tvrtka koja se sada bavila iznajmljivanjem kućica, radit će isti model poslova uz financijsku potporu na Žnjanskom platou, do trenutka kada Žnjan bude funkcionirao punim kapacitetom.



Ono što je smisao i cilj je stvoriti jaku gradsku firmu koja može biti nositelj koncesije za Žnjan – kazao je gradonačelnik Krstulović Opara.



Natalija Tafra Bazina u ime kluba stranke Pametno je istakla kako ove dvije točke nisu ozbiljno pripremljene ni pojašnjene.



- Zašto je uopće uređenje išlo preko tvrtke "Spalatum DMC"? Ako ćemo biti realni sve je dogovoreno davno prije. Spalatum je inače nepotrebna tvrtka koja se bavi iznajmljivanjem reklamnih površina i organizacijom sajmova, za što već ima eminentnih tvrtki. Bavili su se i prijevozom sportskih klubova, tu je troje zaposlenih s prosječnom plaćom od 10 tisuća kuna, a imamo informaciju da će se zaposliti još jedna osoba iz vladajuće stranke, naravno. Cijena ovog privremenog modula je tisuću ipo eura po kvadratu, ispadaju skuplji od Bandićevih wc-a. Postupak natječaja za montiranje napravljen je da izgleda transparentno, a natječaj je namješten za jednog ponuđača koji je na kraju i dobio taj natječaj. Tvrtka nije imala očito sredstva za izvršenje ugovora, koja bi se očito danas trebala odobriti - između ostalog je istaknula Natalija Tafra Bazina.

Branimir Urlić ističe kako je tvrtka dokazala da nije nikada radila kako treba. Što se tiče samih tipskih objekata i natječaja koji je trajao samo šest dana, kaže kako koštaju duplo više od normalne cijene koja se kreće za te objekte a trajat će samo godinu ipo dana. Smatra da je to bacanje novca i kako iza tvrtke "Spalatum DMC" ne stoji nikakva financijska analiza.



Vrdoljak mu je replicirala kako je s gradskom tvrtkom manja mogućnost manipulacije i pogodovanja, a kako će ona to vodit vidjet ćemo za godinu dana.



I Martin Mladen Pauk je replicirao i pitao financijsku isplativost investicije tih osam kafića.



- Hoće li se uloženi novac isplatiti od najma kafića i što ćemo s modulima - upitao je Joško Markić iz SDP-a se prijavio za raspravu te istaknuo kako bi financijska analiza, barem usmena, bila potrebna.



- Iz koje stavke proračuna će se sredstva za dokapitalizaciju i pozajmicu iskoristiti – upitao je Markić.



Renato Ćupić je također istakao da je potrebno detaljnije pojasniti iznose za pozajmicu i dokapitalizaciju koji se spominju. Aida Batarelo je istakla kako od vijećničkih pitanja provlači cijelo vrijeme ista pitanja.



- Što grad dobiva dokapitalizacijom, zašto to nije predviđeno da radi "Splitska obala"? Mi ne moramo javnu nabavu raspisati, al eto jesmo - ona je puna manjkavosti – kazala je SDP-ova vijećnica.



Nakon rasprave Andro Krstulović Opara je odgovorio.



- Spalatum DMC je u zadnjih šest mjeseci promijenila je karakter funkcioniranja, za razliku od prijašnjih godina zato smo zaključili da treba raditi ovu djelatnost. Kućice se rade od kvalitetnijih pocinčanih materijala kako bi se mogle rastaviti i koristiti kasnije. Njihovo jamstvo je minimalno pet godina. Riječ je o ozbiljnom projektu koji je prošao dva ministarstva te su bili kontaktirani ugostitelji. Grad dobiva kontrolu nad zbivanjima na Žnjanu.



Dokle imate tvrtku koja provodi natječaj, ne može se dogoditi da se javi jedan. Prema planu upravljanja pomorskim dobrom, po zahtjevu se mora izdavati koncesija. Da bi to izbjegli, uveli smo tvrtku koja će birati korisnike modula.



Postoje razne analize dobiti. Mi smo došli u situaciju da želimo ovo ljeto spasiti, da koriste Žnjan, da imamo zahode koji na nešto sliče. Brojne analize su rađene, ovo je najodrživiji mogući model – kazao je gradonačelnik.



Tafri Bazini je odgovorio da je bacila sjenu sa svojim aludiranjem i da se obrati službama s tim informacijama.



- Ako to tako ne napravite, ta sjena će ostati vama na račun. Pozivam vas da ovo što ste danas iznijeli uobličite u prijavu- napomenuo je Krstulović Opara. Tafra Bazina je kazala da je sjena bačena na nešto gdje postoji te da se ne prebacuje to na njih.

Točka je izglasana sa 16 glasova za, 10 glasova protiv. Prijedlog zaključka o odobrenju kratkoročne pozajmice istom društvu također je izglasano sa 16 glasova za te 11 glasova protiv.



16:30 - Sljedeća točka je Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave. Izvjestiteljica i dogradonačelnica Jelena Hrgović je istakla kako je glavna nit vodilja racionalizacija te bolje i efikasnije upravljanje.



Ante Čikotić je u ime kluba Most-ovih zastupnika pozdravio je ovaj prijedlog ali je i predložio kako je za podizanje kvalitete i ubrzavanje procesa rada potrebno više. Istakao je kako je na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 14. prosinca 2016. donijet nacionalni dokument - Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave, koji je potom odobren od strane Europske komisije početkom veljače 2017.g.,a za koji su Ministarstvo uprave te Ministarstvo rada i mirovinskog sustava potpisao ugovor za projekt “Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske”, koji predviđa sudjelovanje jedinica lokalne samouprave kako bi se po osnovi digitalizacije izvršio popis poslovnih procesa, a koji bi za posljedicu imao ukidanje i pojednostavljenje u vidu objedinjavanja pojedinih postupaka, te bi osigurao objektivni alat za transparentnost rada javne uprave u vidu mjerljivosti učinka svakog zaposlenika.



Jelena Hrgović je podržala prijedlog Čikotića da se uključe u takav projekt i jednoglasno je usvojen od strane svih vijećnika s 29 glasova.



Aida Batarelo je upitala je li bilo razgovora sa sindikatima nakon isteka kolektivnih ugovor. Smatra da ljudi koji rade u Banovini nisu uhljebi te kako su oni koji kvalitetno rade svoj posao zakinuti znatnim smanjenjem plaće. Hrgović joj je odgovorila da se radna skupina sastojala i od predstavnika sindikata i radnika.



- Na dan dolaska ove vlasti bilo je 453 djelatnika, u ovom trenutku je 440 djelatnika i nije bilo novih zapošljavanja. Poruka nije destimulacija kvalitetnog kadra. Rad u gradskoj upravi još uvijek je poželjno mjesto i smanjenja koja slijede još uvijek su prvi korak. Dozvolite da ovakav put ima nekoliko koraka, jedan od njih je i "Pravilnik o radu" koji će stimulirati i kažnjavati.



U proteklih devet mjeseci smo pokušali uspostaviti bolji i operativniji rad, to nije jednostavno, vjerujem da će oni koji su obnašali ovu funkciju prije mene to prepoznati. Ima radišnih ljudi i demotiviranih. Nama je cilj prepoznati radišne - istakla je dogradonačelnica.



Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave prihvaćen je s 20 glasova za, tri protiv i pet suzdržanih.



16:20 - Uslijedila je točka je prijedloga Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, bez puno rasprave prihvaćen je s 18 glasova za i 11 protiv.

13:10 - Nakon što su svi prijavljeni vijećnici iznijeli što misle o izviješću o radu gradonačelnika, završno im se obratio Krstulović Opara.



- Kolegice Vidan, žao mi je što ne vidite ono što svi drugi vide. Čitajte pomno izviješće, počnite vjerovati. Gospodin Joško Markić istaknuo je posebno brigu za socijalno ugrožene i osobe s invaliditetetom, što podržavam i to je ono o čemu posebno brinemo.



Važno je da građani steknu povjerenje u rad ove gradske uprave. Zato je naš moto red, transparentnost i zakonitost, toga se držimo - istaknuo je, između ostalog, Opara. Izviješće je na kraju usvojeno sa 17 glasova za, sedam protiv te pet suzdržanih.



12:40 - Nakon vijećničkih pitanja na redu je točka dnevnog reda koja se odnosi na izvješće o radu gradonačelnika od srpnja do prosinca prošle godine.



Opara je istaknuo kako je jedna od prvih stvari nakon stupanja na dužnost bila spašavanje Ultre.



- Pregovori su uspjeli, sve je prošlo bez poteškoća u komunalnom dijelu, a organizator je donio odluku o još pet godina održavanja. Zatim, dočekala me loša infrastruktura, posebno plaže Žnjan, gdje smo proveli cijeli niz aktivnosti - kazao je gradonačelnik.



Istaknuo je još inzistiranje na uvođenju komunalnog reda, sanaciju opožarenih područja, uvođenje institucije javnih natječaja za sve... Naglasio je posebno rješavanje problema oko nelegalnog zaustavljanja drugih prijevoznika na stanicama gdje staje Prometovi autobusi, potom sanaciju Karepovca, te je posebno istakno povećanu učinkovitost gradske uprave uz smanjenje broja pročelnika, naplatu 30 milijuna kuna starih potraživanja...



Red, rad i zakonitost - to je postao potpis našeg grada - zaključio je poteštat.



Kristina Vidan iz Pametnog je zamjerila kako ne vidi njegovo izvješće u pisanom obliku nego tek po službama, dok je Ante Čikotić (MOST) naglasio kako se bolje treba pristupiti rješavanju problema s otpadom i gospodarenju Park-šumom Marjan, gdje je kazao kako se gradonačelnik u nekim situacijama postavio previše tvrdoglavo.



Petar Škorić, predsjednik kluba vijećnika HDZ-a čestitao je gradonačelniku na promjeni klime u gradu.



- Najteže je mijenjati navike ljudi. Vidim da je red, rad i zakonitost ono što je obilježilo rad gradonačelnika. Napravljeni su bitni pomaci u unaprijeđenju života naših sugrađana, gdje želimo uključiti sve da mijenjamo grad na bolje - istaknuo je.



Tonći Blažević (HSLS) u raspravi je istaknuo kako je dio izvješća gradonačelnika vezan za EU projekte bio sadržajan.



- Nisam vjerovao da će se neke stvari dogoditi, ali događaju se. Za određene kadrovske poteze gradonačelnika skidam kapu, put koji je izabran je za svaku pohvalu. Pokrenuli ste grad, za prvih šest mjeseci svaka čast, mada je bilo i grešaka - podvukao je.



Posebno je pohvalio angažman Ivice Grubišića Gire, savjetnika za komunalu koji, kako kaže, kod komunalnih problema reagira "na prvu".

Nakon što su svi prijavljeni vijećnici iznijeli što misle o izviješću o radu gradonačelnika, završno im se obratio Krstulović Opara.

- Kolegice Vidan, žao mi je što ne vidite ono što svi drugi vide. Čitajte pomno izviješće, počnite vjerovati. Gospodin Joško Markić istaknuo je posebno brigu za socijalno ugrožene i osobe s invaliditetetom, što podržavam i to je ono o čemu posebno brinemo. Važno je da građani steknu povjerenje u rad ove gradske uprave. Zato je naš moto red, transparentnost i zakonitost, toga se držimo - istaknuo je, između ostalog, Opara.

Izviješće je na kraju usvojeno sa 17 glasova za, sedam protiv te pet suzdržanih.



11:06 - Koliko je trenutno nenaplaćenih potraživanja i što Grad poduzima po tom pitanju zanima Ivanu Ninčević Lesandrić.

- Na kraju 2017. naplaćeno je 35 milijuna kuna zastarjelih potraživanja, a do kraja ove godine planirano je 50 milijuna kuna za to - kazao je Dragan Brtan, savjetnik gradonačelnika za financije i kontroling.

Njezin kolega Ante Bradarić Šljujo zanima na čemu Javna ustanova za upravljenje Park šumom Marjan temelji tvrdnju kako ustanova gospodari samo onim dijelom fgospodarske jedinice čiji je vlasnik Grad te traži točne podatke o vlasništvu pojedinih parcela na Marjanu, na što mu je gradonačelnik Krstulović Opara rekao kako će dobiti odgovor.

Stipu Božića (HDZ) zanima što je s Dračevcem, kako napreduje projekt i što tamo biti od sadržaja.

Krešimir Budiša, savjetnik ghradonačelnika za EU fondova kazao je kako je dogovorena izrada idejnog rješenja koje uključuje zgradu za smještaj IT poduzetnika, nekoliko hala, novu postaju prometne policije, te novi prometni centar gdje bi se preselio "Promet" i "Split parking". Radi se na izmještanju suda na Trg Hrvatske bratske zajednice - pojasnio je Budiša.

Sani Mardešić iz Pametnog pitao je gradonačelnika prati li situacijiu sa splitskom škverom čija je sudbina neizvjesna s obzirom da uprava nakon pet godina nema obvezu zadržati radnike.

- Pratimo stanje i u stalnom smo kontaktu s Vladom. Nažalost, za drugo nismo u jurisdikciji - odgovorio je Opara.

10:45 - Što Grad poduzima da se arbitražna presuda za Spaladium arene stavi ban snage kako bi se spriječila golema šteta. Čini li se dovoljno po ovom pitanju? Ima li tvrtka TPN kakvih dugova? - zanimalo je Antu Čikotića iz MOST-a.



-Počeli smo pregovore s predstavnicima banaka, a paralelno se vode i sudski procesi u interesu zaštite Grada. Grad i država ovdje imaju zajedničku ulogu, i to nam olakšava pregovaračku poziciju, jer imamo nekog tko nam čuva leđa - odgovorio je Opara.



Čikotić nije zadovoljan odgovorom i traži tematsku sjednicu na ovu temu.



-Radi se o tri četvrtine proračuna Grada, trebaju nam svi detalji. Očekujem da ovdje budemo jedinstveni, bez politiziranja - kazao je.



- Radio sam u diplomaciji 12 godina i znam kako se pregovara. Dopustite da procijenim što je najbolje za zaštitu interesa Grada. Pregovori ne ovise o sudskim postupcima - kazao je Opara.

Zaustaviti maltretiranje navijača Hajduka ​



10:27 - Renato Čupić iz Pametnog upozorio je na neprimjeren odnos HNS-a prema navijačima Hajduka na utakmicama, odnosno prilikom ulaska na stadione kada su u pitanju gostovanja splitskog kluba gdje navijači ne mogu ući na stadione iako stignu na vrijeme.



Pitao je gradonačelnika poduzima li Grad što po tom pitanju.



- Jedini krimen Našeg Hajduka je način poslovanja, što smeta samoproglašenim vlasnicima hrvatskog nogometa - kazao je Čupić.



Opara je pozvao Čupića da zajedno uobliče njegov materijal koji je iznio na sjednici te da se obrate MUP-u i Državnom uredu za sport.



- S HNS-om se nemam više namjeru dopisivati jer tamo nema sugovornika - zaključio je Krstulović Opara.



10:00 - Gradonačelnik Andro Krstulović Opara izlaže privremeno rješenje žnjanskog platoa za ovu i sljedeću sezonu. Nakon što je zaključen natječaj, izabrani su tipski objekti koji će biti postavljeni na ovom području. Radovi bi trebali započeti već 26. ožujka, dok se početak rada prvih ugostiteljskih objekata planira 10. lipnja, dok bi punu funkcionalnost cijelo područje dobilo do kraja lipnja. -

Na platou će biti postavljeno osam ugostiteljskih sklopova po dva objekta uz zabavna polja uz pokretne naprave.

Gradonačelnik je najavio kako će danas krenuti u javnu raspravu prijedlog izmjene Odluke o komunalnom redu uz konzervatorske smjernice, koje, naglasio je,više neće biti zaobilažene.

Izmjene se posebno odnose na cijene najma javne površine u centru grada, koje su, prema mišljenju Krstulovića Opare za grad kao što je Split preniske.

- Zar je splitska Riva manje vrijedna od dubrovačkog Straduna? Ili zar je Bogovićeva ili Cvjetni u Zagrebu manje vrijedan od naše Pjace? - podvukao je Opara i pozvao sve sugrađane i ugostitelje da se uključe u javnu raspravu i pomognu u formiranju cijena.

Kazao je također kako četvorni metar javne površine na Stradunu iznosi 300 kuna, a u Splitu 100, te da je on stava kako bi Riva trebala biti u rangu Straduna - jednog od najatraktivnijih mjesta na svijetu.

9:40 - Počela je sjednica Gradskog vijeća. Prije izglasavanja dnevnog reda Kristina Vidan je u ime stranke Pametno tražila skidanje točke o dokapitalizaciji Spalatum DMC te umjesto toga traže točku o pokretanju likvidacije ove tvrtke.



Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je odbio prijedlog te se pristupilo glasovanju gdje prijedlog nije prošao. Potom je MOST zatražio stanku od pet minuta zbog predavanja Ivice Puljka po školama, za kojeg smatraju da na taj načij širi ideologiju. Nakon toga je Pametno zatražilo pauzu, nakon koje je Natalija Tafra Bazina rekla kako je Puljak dolazio uvijek na poziv i uz suglasnost škola, te da je odgovarajući na pitanja djece iznosio svoje stavove, koji su znanstveno dokazani.