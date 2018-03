Žive u nesigurnom splitskom kvartu, žrtve su dilera, alkoholičara i narkomana, a policija je nemoćna: Trebamo li čekati da neko dijete strada zbog njihovih obračuna?!

Stanovnici kotara Lokve već više od desetljeća žrtve su poveće skupine ovisnika o alkoholu i drogama, kao i preprodavača droge koji svakodnevno "ordiniraju" ispred njihovih zgrada, škole i vrtića.

Posljednjih godina punkt je ispred trgovine "Studenac" u Šižgorićevoj ulici. Policija je nemoćna, a ekipa s ulice toliko se udomaćila da im redovito u posjet dolaze srodne duše iz drugih kotara, čak iz drugih općina.



Stanarima je dosta, i to su jasno rekli više puta, ovaj put i na skupu građana održanom ovog ponedjeljka u prostorijama Gradskog kotara Lokve, spremni za bilo kakav pomak ka sigurnijem, zapravo normalnom životu u kvartu.



Splićanima koji svakodnevno gledaju jezive narkomanske scene odavno je prekipjelo: Bojimo se za djecu, morat ćemo uzeti pravdu u svoje ruke! Njima ni Torcida ništa ne može...



- Živimo u nesigurnom kvartu u kojem s prozora nemoćno gledamo svakodnevno opijanje, drogiranje i preprodaju droge. Cijene stanova su pale, a svaki stanar zna kad dolazi nova roba, kad je izbio kakav incident među narkomanima, koja auta voze dileri... Dolaze čak s malom djecom koja u takvom društvu provode sate i sate, dovode i pit bulla... Sve se to odvija ispred očiju djece koja idu u školu, ispred roditelja s mališima koji tamo idu u vrtić, ispred dječjeg parka... Ovo stanje treba promijeniti! Trebamo li čekati da neko dijete strada kao kolateralna žrtva narkomanskih obračuna?! Ako budemo trebali birati između naše djece i njih, spremni smo i na samopomoć - čulo se u ponedjeljak na skupu ogorčenih građana koji će ove dugogodišnje probleme ponovno iznijeti pred policiju i druge nadležne službe i institucije.



Stanje je zbilja kaotično, kažu, jer se godinama ništa nije promijenilo, a crno tržište samo raste oko "Studenca", sudeći po broju aktera.



Umjesto da se postavljaju nove klupe, u kotaru Lokve one se uklanjaju, no ekipa opet nađe svoj zidić. Prije nekoliko godina momcima iz kvarta dozlogrdilo je ovakvo stanje, pa su uzeli stvar, odnosno palice u ruke. Mnogi bi ponovili taj recept, no nasilje se ne opravdava.



- Vjerujem da se ovo može rješit mirnim putem, iako se bojim da će se dogodit ista stvar jer ljudima je došlo do grla. Kvaliteta naših života je pala. Dica nam ne idu po kruh u "Studenca", a i mi ga izbjegavamo, a pomoći niotkud. Ispred naših zgrada, škole i vrtića okupljaju se osobe s debelim dosjeima, iz drugih kvartova, iz Trogira, Kaštela... Policiji to nije problem, ali nama je.



- Apeliram na nadležne službe da nam pomognu je ovako dalje ne ide - kazao je Daniel Lolić, predsjednik kotara, često na meti prijetnji, baš kao i svatko tko pokuša glasno ukazati na apsurdnost cijele situacije na Lokvama, gdje vlada zakon ulice.