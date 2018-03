Veliki intervju s Miroslavom Radmanom: Za vrijeme Jugoslavije talenti su se tražili, odabirali i nadzirali. Gubimo korak sa svijetom i kažnjavamo svoju djecu

Obrazovanje kao rast osobnosti naziv je predavanja koje je ugledni hrvatski biolog i član Francuske akademije znanosti Miroslav Radman, održao u subotu u Splitu u sklopu VI. Rotary foruma na temu obrazovanja.



A, da se ovaj svjetski poznati i priznati znanstvenik ponovno rodi, želja bi mu bila, veli, obrazovati se kroz evoluciju; jer, objašnjava, jedino ona metodom stalnih pokušaja koji završavaju neslavno u konačnici dolazi do pravih rezultata.



Nema toga boga koji će vam prišapnuti rješenje, do njega se dolazi samo eskperimentiranjem, učenjem na vlastitim greškama, stoga se, poručuje akademik Radman, ne treba plašiti neuspjeha; dapače, oni u konačnici vode do trijumfa kako u znanosti, tako i na svim i drugim društvenim poljima.



- A ako nešto radite sa strašću, ako to iskreno volite, onda vam nije važno ni to što ćete sto puta pogriješiti da bi u finalu došli do rezultata o kojem će svi govoriti, a one vaše pokušaje neće nitko ni spominjati, niti pamtiti. A baš su oni važni, oni su dio evolucije koja je na kraju odbacila ono što ne vrijedi, i pokazala da opstaju samo oni koji se znaju prilagoditi vremenu, prostoru, određenim kondicijama u određenom trenutku - kaže Radman.



U nas je obrazovna evolucija kroz stoljeća urodila poraznim podacima o obrazovnoj strukturi. Prema popisu stanovništva iz 2011., 62.096 osoba nema nikakvu školu, a 32.032 je nepismenih. Samo osnovnu školu ima 773. 489 ljudi? Možemo li mi onda uopće kao društvo biti bolji nego što jesmo ili je ovo naša realnost?



- Radi sjećanja iz mladosti, imao sam iluziju da je barem elementarna naobrazba neizbježna i solidna. Ali ako su podaci točni, onda nazadujemo. Kada se u Hrvatsku dođe iz već spore Europe, šokira opsjednutost prošlošću, kao da će nas ona hraniti. Izgleda kao da znamo gdje smo, ali ne znamo kad smo (cit. Damir Nikšić) - gubimo se u vremenu i tako gubimo korak sa svijetom i kažnjavamo svoju djecu. Ali to ne znači da ne možemo sutra promijeniti što god zaželimo, pa opet mijenjati..., to se zove adaptativna evolucija. Prošlost se ne može promijeniti, ali možemo mijenjati sadašnjost i tako utjecati na svoju budućnost - ponajviše kvalitetom obrazovanja.



Doduše, u posljednje vrijeme u Hrvatskoj broj visokoobrazovanih raste na umjetan način. Diplome se dobivaju na stručnim studijima, od kojih su, čast izuzecima, mnogi sumnjive kvalitete, jer na njima predaju nekvalificirani predavači. Nerijetko se diplome dobivaju i na studijima u Bosni i Hercegovini gdje se loši studenti iz Hrvatske povlače na pričuvni položaj, pa tamo "isprose" dovoljan iz onih kolegija koje nisu mogli položiti doma?



- Jedna stvar su podaci o obrazovnoj strukturi, te statistički podaci, a drugo kakva osoba stoji iza diplome. Potrebna je što točnija dijagnoza realnog stanja u obrazovanju, a to je već puno posla. U Europi je postalo nepristojno iznositi društveno relevantne dijagnoze ako nisu pozitivne i politički korektne. "Dijagnostičar" se može ponekad i prevariti, ali ako dijagnoza nije netočna, ili namjerno krivo postavljena, onda je treba uvažiti, posebno dijagnozu školstva na osnovi koje će se provoditi eventualne reforme. A ni promjene nisu nužno na bolje!

Prosvjetni sustav koji je na djelu od mladih stvara mediokritete koji će se, kad odrastu, utopiti u prosječnosti, jer ih se još tjera da štrebaju napamet, umjesto da propituju ono čemu ih se podučava? Marksizam, obranu i zaštitu, danas je zamijenio vjeronauk, i naravno, zato se ništa bitnog nije promijenilo?



- U sustavu obrazovanja je permanentna kriza u svijetu. Zadnjih trideset godina u Francuskoj ministri za obrazovanje i znanost traju kraće od ostalih. Bilo je nekoliko hrabrih ministara, politički jakih i kompetentnih, međutim, kad su pokušali s reformama, pojavilo se stotine tisuća nastavnika po ulicama što bi odmah dovelo do "rušenja" ministra. Nastavnici su postali jako konzervativni, ili bolje rečeno - lijeni, jer kad ih se dovede u situaciju da bi se morali preobrazovati, preškolovati - to ne dolazi u obzir. Kako ih ima puno i kako su državni zaposlenici, onda promjene ne prolaze. I to je postao zatvoreni krug. Tko će preškolovati postojeće i školovati nove nastavnike?



U "The Economistu", s naslovnicom " Brains business" - ekonomija znanja - pročitao sam da je, što se visokog školstva tiče, "američki sistem najbolji na svijetu" i to "zato jer nema sistema", to jest postoji sloboda stalnog eksperimentiranja neovisnih, privatnih obrazovnih institucija. U vremenima brzih promjena, to je pobjednička strategija - to jest strategija bez fiksnog programa - evolutivna strategija.



To ste jednom i napisali. Svi govore o kurikulumu, o prijeko potrebnoj reformi obrazovnog sustava, a vi ste upozorili da ona ne smije biti fiksna, zadana, nego je treba stalno prilagođavati izazovima koje diktiraju nova tehnološka i druga dostignuća?



- Tako je. Državne institucije diljem svijeta ne razumiju funkcioniranje evolucije svega što traje, jer traje samo ako se mijenja i prilagođava. No, evolucija nije znanost o napretku, progresu, nego znanost o promjenama - a ima i loših promjena kao što je bio srednji vijek nakon Rima i Grčke. "Napredak" ovisi o kriterijima napretka! I kako za koga...



Napomenuli ste uoči ovog razgovora da bi se Crkva danas žestoko morala zalagati za evoluciju jer je i ona od biblijskih vremena naovamo - evoluirala, mijenjala se i nagore i nabolje?

- Da, ako i sama želi trajati. I sad se vratimo na taj liberalni sistem obrazovanja u Americi, koji počiva na ovome: ajde, probajte kako želite i znate, jer nitko nema recept za uspjeh u neizvjesnoj budućnosti. Kad imamo dvoje, troje djece, ista metoda podučavanja ne donosi iste rezultate, ne samo u školi, nego i u obitelji. Ja sam svoju djecu i svoje studente i doktorante, nastojao motivirati, animirati i "hraniti" - ne oblikovati - kao što se zalijevaju biljke. A, onda pustite i vidite u što će oni izrasti... Neka realiziraju maksimalno ono što jesu, jer i onako nemaju opciju da budu ono što nisu.



A, sve te "biljke" naravno neće dostići iste "visine" i to je problem i hrvatskog obrazovnog sustava. Sve je prepušteno nekoj obrazovnoj uranilovki - svi su isti, i učenici i nastavnici, niti se kako treba vrednuju iznimna postignuća, niti se kažnjavaju oni čiji su rezultati loši do te mjere da ne udovoljavaju niti minimalnim kriterijima?



- Nagrada za uspjeh treba imati veću težinu od kazne za promašaj. Prilično sam siguran da je zato liberalni sistem obrazovanja najuspješniji, jer daje mogućnost isprobavanja različitih pristupa i metoda. Svaka škola će izmisliti nešto svoje, a onda će se vremenom vidjeti kako su studenti reagirali. Jednom kada talentirani đaci i nastavnici počnu izabirati specifičnu gimnaziju, kao što je bila jedna u Budimpešti koja je kroz samo desetak godina dala četiri američka nobelovca, s vremena na vrijeme, pameću ili slučajem, moraju se dogoditi pozitivne promjene. Važno je stvoriti uvjete da se i te slučajne stvari dogode, ostaviti dovoljno slobode u pokušavanju, eksperimentiranju, pa vidjeti kakvi će biti rezultati. S druge strane, kad imate jedan zadani državni sistem - kad taj pogriješi, svi su pogriješili.

Praktični dio nastave je skroz zakazao. Stari meštri mi vele da danas dobivaju mladiće iz strukovnih škola koji za vrijeme školovanja nisu podigli haubu automobila i zavirili u motor, a u svjedodžbi im piše da su završili za mehaničara. Je li tako i u Francuskoj, Belgiji?



- Je, posvuda se majstori tuže da se sve manje vremena posvećuje stjecanju iskustva u praksi, a jedan razlog za to je vjerojatno što populacija naglo raste pa nema dovoljno opcija za praksu. Broj znanstvenika u biologiji je sto puta veći nego kad sam ja postao biolog. Posljedica toga je da se gubi onaj aspekt "elitizma", kao što je to u sportu, kada se radi individualno s đakom i studentom. Nadam se da ćemo u MedILS-u s našim istraživanjima pridonijeti indvidualiziranoj medicini, da se svakome pacijentu pristupa na poseban, njemu adaptirani način. Iz istog razloga optimalno bi bilo "individualizirano školovanje". Hoću reći, ne mogu se na sve đake primjenjivati iste mjere jer nismo isti; svatko je ljudsko biće, pa i životinja, jedinstven slučaj.



Rekli ste da se u SAD-u zbog njihova liberalnog načina podučavanja na fakultetima rezultati najbolji, no tamo se već u osnovnoj školi počinje sa selekcijom talenata. Ovdje, umjesto da stručne službe upozore roditelja za što im je to dijete darovito, u kojem ga smjeru treba gurati, sve je prepušteno nekoj obrazovnoj uranilovci. Gdje je tu daroviti pojedinac?



- Ako se dobro sjećam, za vrijeme Jugoslavije, kad sam bio dijete, talenti su se tražili, odabirali i nadzirali. Ono što nije postojalo i ne postoji nigdje u javnim školama je vrlo rano izlaganje đaka maksimalnom broju profesija i aktivnosti kako bi se što ranije otkrili talenti.



Pogotovo u sportu.



- Ne samo u sportu - u svemu! Bilo je tu nekada "elitizma" narodnjačkog stila, i za matematiku, fiziku, medicinu... Na kraju krajeva, najefikasniji sistem koji mi je poznat u znanosti, sportu i umjetnosti, je onaj zaslužnih znanstvenika, sportaša i umjetnika. U SSSR-u, za vrijeme najodvratnijeg režima, taj pristup i strategija pokazali su neočekivane rezultate. Samo trinaest godina nakon devastiranja Drugim svjetskim ratom, iz bijede i siromaštva, oni su prvi poletjeli u svemir. Nitko nije za američku znanost uradio toliko koliko Sputnik jer je SAD tada, u strahu od konkurentnog komunizma, višestruko povećao svoj budžet za znanost.



Jako je, dakle, bio efikasan taj sistem odabira najboljih iz cijelog naroda. Takav sistem i selekcija postoji i u Francuskoj, ali se provodi na jedan, dva posto populacije, obično iz elitnih obitelji "politehničara", dok je u SSSR-u i Jugoslaviji taj izbor bio "svenarodni". Daroviti pojedinci pronalazili su se mahom među siromašnima jer su bili najbrojniji. Ovo je možda danas "nepristojno" reći, ali postignuti rezultati najbolje govore. Koliko bi tek bio uspješan takav sistem odabira talenata a onda i vrhunskog profesionalizma u odgoju tih talenata - u humanijim režimima?



Jedna Francuska ne može sačuvati svoje najbolje ljude, odlaze u Ameriku, kako ćemo to onda napraviti mi? MedILS je pokušaj da se ovdje nešto dogodi, da se stvori ozračje u kojem će se pokazati da je moguće vrhunske znanstvene rezultate postići i kod kuće?



- Nije danas dovoljno biti najbolji u Dalmaciji, Hrvatskoj, čak ni u Europi, jer su informatizacija i globalizacija dovele do toga da je kompeticija svjetska. Treba biti prvi na svijetu! I tko će se odavde onda probiti? Evo, možda će to biti Rimac? Ali mora se natjecati s Tesla Corporation; što znači da je danas puno teže uspjeti, osjetiti uzbuđenje da si napravio nešto izvanredno jer si imao motivaciju, talent, znanje i - sreću!



A sreća je statistika: što više pokušaja to veća šansa da se posreći! Nije lako biti među najboljima od sedam milijardi ljudi! Puno lakše, ne i lako(!) je to biti među deset ili pedeset tisuća ljudi. I to treba uzeti u obzir. Zato bi sve ovo trebalo bi promisliti jako dobro, možda baš u MedILS-u? Primjerice; da desetak ljudi - protočno - stalno mozga, razgovara o raznim vitalnim temama da bi došli do atraktivnih rezultata putem mentalne simulacije prije realizacije - a ako i ne bude rezultata, neka onda sve bude liberalno, pa tko ima sreće neka uspije. Opet je bolje to nego sistemski i sistematski neuspjesi.

Centri izvrsnosti poput MedILS-a postoje i u drugim zemljama. To su znanstvene oaze u kojima najbolji pojedinci pokušavaju pronaći rješenja za najkompleksnije probleme?



- Da, srećom postoje - i to brojni! Ali kad nismo jako bogati za realizaciju brojnih pokušaja, najbolje što možemo raditi su mentalne simulacije. A one su poput kompjutorskih, traže se odgovori na pitanja što bi bilo kad bi bilo, i kako... I to ne s desetak istih ljudi, koji su poput povjerenstva, nego s različitim ljudima, originalnim umovima i iskusnim profesionalcima koji bi cirkulirali kroz Split, i tu ukrštavali svoje ideje. Tako bismo imali jedan permanentni i protočni "think tank", trust mozgova. I to ne bi koštalo puno, praktički mi to možemo financirati iz svog budžeta ili u aranžmanu s gradom ili Vladom. To bi trebalo uraditi već zato da mladima pošaljemo poruku da radimo što možemo, da im kažemo "stalo nam je do vašeg života".



Neka "think tank" traje i deset godina, da vidimo je li uopće moguće uskladiti izvrsnost i solidarnost, to jest bogatstvo i sigurnost. Ako bi to samo idejno riješili dobili bismo svoj novi identitet - sada i ovdje. Radi se o tome da treba imati resurse za solidarnost i za nove važne projekte. Znači, država mora imati novca da bi dobro platila nastavnike, jer dok je reputacija nastavnika, učitelja, da će njihov materijalni položaj ostati loš, tko će se htjeti baviti tim važnim pozivom? Najmanje talentirani i najmanje motivirani? Ako student nije prošao na medicini, informatici ili na business školama, onda će se odlučiti za nastavničko zanimanje.



Zainteresirali ste javnost svojim "eliksirom mladosti". Sve češće se čuje da je starost bolest i da je treba kao takvu liječiti?



- Starenje nije bolest, ali bolesti koje nas danas muče i ubijaju su bolesti uzrokovane starenjem. Svatko ima neku urođenu "slabu kariku" koja pukne radi starenja - i to se onda zove bolest. Ono što prouzrokuje bolesti je specifična kemija starenja u našem organizmu. U njemu se vremenom nakuplja sve više hrđe, "ružine", na molekulama koje su ključne za život, zbog kojih se cijeli život i odvija, a to su proteini. Život je aktivnost molekula proteina koje su zaslužne za svu kemiju života, uključujući neurokemiju kojom sada pokušavam nešto reći.



Život individue ne može biti beskonačan, jer postoje granice, ali te granice nisu fiksne; majka priroda ih pomiče. Razlika od najkraće živuće životinje do one najduže živuće je deset tisuća puta! Tako se priroda "igra", a mi želimo saznati o kakvoj igri se radi. MedILS je bio prvi institut u kontinentalnoj Europi koji je za projekt odabrao "Kemiju i biologiju starenja i bolesti vezanih uz starenje".



Jednom ste govorili o meduzi koja nakon klimakterija ponovno ulazi u pubertet; njezin život se obnavlja?



- Za života jednog istraživača ne može se svjedočiti znakovima meduzina (Turritopsis nutricula) starenja, zbog toga što je evolucija baš na toj meduzi pokazala svoje mogućnosti. Ono što "beskrajno" traje su i naše reproduktivne stanice, one koje stvaraju spermije i jajne stanice, i kao što znate, otac od sedamdeset i majka od četrdeset godina dobit će mlado a ne staro dijete. Sam fenomen života, koji traje već oko tri i pol milijarde godina, proces je koji je praktički "beskonačan" ali stvara efemerne, kratko živuće produkte - uključujući i nas. No, kroz proces reprodukcije stanice se ponovljeno pomlađuju, jer da nije tako, onda bi se svaka generacija rađala sve starija i starija - i ne bi dugo trajali. Moramo doznati kako se naše stanice pomlađuju na početku reproduktivnog procesa. Samo, lako je reć...



Činjenica je da se ljudski vijek produljio. Nedavno smo saznali u "Nedjeljom u dva" da baka ministrice kulture Nine Obuljen, ima 110 godina! Ljudi žive sve duže, to je činjenica. Statistika tvrdi da je to sve skopčano sa životnim standardom jer bogatiji žive duže od onih s nižim standadrom? Je li u pitanju preventiva?



- Od kada postoje podaci, bogati i školovani žive puno duže od siromašnih i neškolovanih. Svi su razlozi za ulaganje u preventivu, ali samo ako su geni u redu. Postoji opća zdravorazumska "generička" preventiva na nivou higijene života i kvalitete zraka koji dišemo, vode koju pijemo i hrane koju jedemo, što pogoduje školovanim i bogatim. A onda postoji i ciljana preventiva kao sto je vakcinacija protiv infektivnih bolesti. Ova druga je, zajedno s antibioticima, daleko najveći doprinos medicine javnom zdravstvu i produženju života.



To je pobjeda zdravog razuma više nego tehnologije jer se razvila u doba kada se o imunosustavu i infekciji znalo malo više od ništa. Više od pola stoljeća biomedicinskih istraživanja, uz utrošene stotine milijardi dolara/eura, dali su beznačajne rezultate u liječenju bolesti vezanih uz starenje kao što su karcinomi, kardiovaskularne, neurodegenerativne i autoimune bolesti, pa dijabetes, osteoporoza, artritis... Vjerojatno je kompletan pristup istraživanju bio kriv, a svi su navalili na jedan te isti. MedILS ima svoj originalni pristup o kojem je najpametnije šutjeti dok, i ako, se pojave rezultati.

Kako biste željeli biti školovani da se ponovno rodite?



- Evolucija, evolucija i evolucija! Želio bih da me već kao dijete uče što je evolucija i kako funkcionira. Evolucija je metoda koja nas je stvorila; koja je stvorila kulturu, znanost, industriju - odnosno sve što traje putem promjena. Nema promašaja i neuspjeha - samo pokušaji. Kako nema tzv. knjigovodstva neuspjeha, nego samo uspjeha, bilo to u živom svijetu, ekonomiji ili industriji, nije nam jasno da su neuspjeh i uspjeh neodvojivi.



Nema inovacije bez neuspjeha. A neuspjesi koštaju. Zato bogati mogu platiti neuspjehe i dolaziti do novih uspjeha. Nema šaptanja u uho kako treba uraditi da bi ostvarili stopostotni uspjeh u neizvjesnoj budućnosti. Što više pokušaja i "promašaja", to je veća šansa za uvijek kratkoročnim uspjehom ili produktom, jer će svaki biti zamijenjen novim bolje adaptiranim na proizvoljne kriterije, kroz PR i modu, i nepredvidljive uvjete života.



Kako danas funkcionira MedILS?



- Evolucijski! Hiperaktivni smo sa svojim projektima, a adaptiramo se ad hoc svim neočekivanim problemima kao i neočekivanim dobrim vijestima. Sve više stranaca i njihovih hrvatskih kolega pridružuje nam se u MedILSu koji vide kao oazu originalnosti i slobode.



Imate li problema s financiranjem?



- Nemamo. Uz donaciju firme "Orbico" predsjednika uprave MedILSa Branka Roglića, mi smo u potpunosti financirani iz inozemnih izvora. No, jako dugo čekamo na kupovinu istraživačke opreme iz postojećih EU fondova za znanstvenu infrastrukturu u Hrvatskoj.