Gradonačelnik Opara iznio planove oko Žnjana: montažni kafići na plaži će biti još iduće ljeto, evo kada bi konačno mogli dobiti novo, uljuđeno kupalište i koliko će nas to koštati

Privremeno rješenje za žnjanski plato, koje se sastoji od montažnih ugostiteljskih objekata, WC-a i garderoba, bit će na ovoj splitskoj plaži i 2018. i 2019. godine.



- Uređivanje na osnovu konačnog rješenja građevinskih dozvola, koje će nastupiti po usvajanju DPU-a, u realizaciju će krenuti krajem 2019. kako bi 2020. dočekali bez privremenih rješenja, uz najveći dio realiziranog projekta. Zato ćemo jedan hibrid privremenog rješenja imati i idućeg ljeta - najavio je gradonačelnik Andro Krstulović Opara na brifingu održanom s novinarima.



Iz materijala koji su podijeljeni novinarima vidi se kako su rokovi pomaknuti. Pa se kao konačni rok za dovršenje svih radova na trajnom rješenju za žnjanski plato sad spominje konac 2020. godine.



Privremeni objekti će biti smješteni ispod buduće šetnice, bliže obali.



- Morali smo ih smjestiti ispod planirane šetnice, iako će oni u trajnom rješenju doći iznad nje, dakle sjevernije. Izvoditi ćemo radove pa smo ih postavili južnije da ne bi smetali. - objašnjava Opara.



Na žnjanskom platou trebalo bi biti osam koncesionara i 16 ugostiteljskih objakata. Svaki će imati po dva objekta od 12 četvornih metara. Bit će deset WC-a i garderobnih ormara. Ministarstvo pomorstva i veza nije dozvolilo da se postavi osam konstrukcija štetaka pa je vrijednost javne nabave za izvođača radova smanjena sa 9 milijuna (bez PDV-a) na 7,6 milijuna, tako da s PDV-om iznosi oko 10 milijuna.



- Odabrana je firma Tromont, no nije mi poznato koliku su dali ponudu. - kaže Opara.



Privremeno uređenje bi trebalo biti gotovo do 30. lipnja, a provodi se prema planu upravljanja pomorskim dobrom. Krešimir Budiša, savjetnik gradonačelnika, kazao nam je kako ovaj plan omogućuje da se infrastruktura dovede do objekata i tamo gdje ona nije predviđena prema sadašnjem detaljnom planu.



Budiša također tvrdi kako još nije uknjižen žnjanski plato kao pomorsko dobro. Koncesiju će Grad zatražiti preko gradske firme Spalatum DMC. Gradonačelnik tvrdi kako očekuje veliku podršku na Gradskom vijeću koje u utorak treba odlučiti njezinoj dokapitalizaciji.



- Gradsko vijeće osiguralo je 15 milijuna kuna za uređenje žnjanskog platoa, vjerujem da ćemo taj novac utrošiti pametno, a to je dokapitalizacija splitske gradske tvrtke Spalatum DMC, koja je do sada imala iskustva u iznajmljivanju i upravljanju kućicama, poput Adventskog sajma. Ta tvrtka bi preuzala dio osiguranih sredstava na sebe i na taj način ostvarila važni projekat izrade modula koje bi dala u potkoncesiju, uz troškove uređivanja sa ostalim gradskim poduzećima. - objasnio je Opara.



Koliko će u konačnici koštati cjelokupno uređenje platoa, upitali smo, budući da su profesori sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu izračunali da bi, bez privremenog uređenja, trebalo uložiti 30 milijuna kuna (ne računajući gradnju ugostiteljskih objekata i sportskih sadržaja)?



- Možemo sada samo spekulirati, ali tek kada bude usvojen DPU- ćemo imati donekle informaciju. Mi smo predvidjeli da bismo tek u ožujku iduće godine mogli krenuti sa gospodarskom studijom i studijom održivog razvoja toga područja. Tako da precizne izračune teško da možemo imati prije ožujka 2019. - napominje Opara.