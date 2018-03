Kako to gotovo uvijek biva, svaka novitada u KBC-u Split pobudi veliku pažnju. Tako je bio i slučaj s našom pričom o novoj bolničkoj kapelici koja će se uskoro, čim završe građevinski radovi, otvoriti na samom središnjem ulazu u KBC Split na Firulama, gdje je prije bio centralni šalter za upisivanje pacijenata.



I dok su jedni za to da bolnička kapelica bude na samom ulazu u bolnicu, kroz koji dnevno prođe na tisuće naših sugrađana i pacijenata, postoji i nemali broj onih koji su protiv toga. Protivnici smatraju da bi kapelicu trebalo smjestiti na neko prikladnije mjesto, gdje će vjernici koji budu dolazili na bolničke mise imati intimu kako bi se mogli u potpunosti predati molitvi, a ne da mole na samom bolničkom ulazu.



Naravno, oni koji se protive ovom rješenju nisu htjeli s imenima izići u javnost kako ih se ne bi odmah proglasilo protivnicima Crkve i nevjernicima, iako svi odreda ističu da su vjernici i da i sami redovito odlaze na mise u svojim župama.

Neka mi kažu u oči

– Ja bih volio da svi oni koji se ne slažu s ovom lokacijom nove kapelice meni to kažu u oči, a ne da to govore iza leđa. A što se tiče lokacije kapelice, mogu reći da smo je dosta dugo tražili i da smo u razgovoru sa stručnim službama i s predstavnicima Splitsko-makarske nadbiskupije zaključili da bi ovaj prostor bio najpogodniji. Inače, dozvolu za ovu kapelicu dala je prošla Uprava bolnice, tako da mi sada samo finaliziramo taj projekt – rekao je ravnatelj prof. dr. Jurić.



Za nekoliko riječi o bolničkoj kapelici nazvali smo i mons. Miroslava Vidovića, generalnog vikara Splitsko-makarske nadbiskupije.



– Ja sam taj dio posla vezan uz bolničku kapelicu naslijedio 2014. godine, kad sam preuzeo ovu funkciju. Morate znati da nema idealnog rješenja za kapelicu, jer u doba kad se gradila zgrada splitske bolnice ona nije bila predviđena jer je bila nepoželjna. Neki sada kažu da nije primjereno da se kapelica nalazi na samom ulazu u bolnicu, no ja sam nedavno bio u Zagrebu i u bolnici "Dubrava" kapelica se nalazi preko puta jednog od šest ulaza u bolnicu – rekao nam je mons. Vidović.



Jedno se vrijeme razmišljalo o izgradnji zasebnog objekta za kapelicu koji bi bio dislociran negdje na bolničkom zemljištu.



– Razmatrali smo prostor s južne strane zgrade nove Ginekologije, no zaključeno je da bi taj prostor bio nedovoljno dostupan za pacijente, koji bi morali izlaziti iz bolnice na hladnoću i kišu kako bi došli na misu. Zbog toga se odustalo od te ideje. Prednost je ove lokacije na kojoj će biti nova kapelica dostupnost za sve ljude koji budu dolazili u KBC Split ili u njemu boravili – rekao je mons. Vidović.