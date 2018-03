Na Žnjan stiže 16 montažnih kafića i terase od gotovo 400 kvadrata, Grad će uložiti 11 milijuna kuna

Grad planira ovog ljeta na žnjanski plato privremeno postaviti montažne ugostiteljske objekte, zahode, garderobe i terase, pa je raspisao poziv za izradu tih konstrukcija, opremljenih električnim, vodnim i kanalizacijskim instalacijama.



Poziv zainteresiranima da se jave organiziran je preko gradske tvrtke "Spalatum D.M.C.", koja se uglavnom bavi iznajmljivanjem reklamnih panoa na stupovima gradske rasvjete. Zanimljivo je da nije angažirana "Splitska obala", također u vlasništvu Grada, koja održava plaže koje nisu pod koncesijom.



Vrijednost projekta procijenjena je na više od 11 milijuna kuna, a potrebno je napraviti 16 kafića, po pet muških i pet ženskih WC-a, 10 garderoba, te četiri terase pojedinačne površine 288 metara četvornih i još četiri po 384 kvadrata. Financiranje se namjerava riješiti preko "Spalatuma", pa će se pred gradskim vijećnicima na sjednici u utorak naći odluka kojom se povećava temeljni kapital tvrtke za 4,1 milijun kuna i zaključak kojoj bi im Banovina odobrila pozajmicu od 4,3 milijuna kuna.



Rok za prijavu potencijalnih isporučitelja opreme je vrlo kratak, samo tjedan dana, jer je poziv raspisan prošlog petka, a završava danas. Od ponuditelja se traži da ima ostvareni promet od najmanje 50 milijuna kuna u 2016. godini i minimalno 50 radnika, a da bi mogao sudjelovati u nadmetanju, mora priložiti i bankovno jamstvo na iznos od 200.000 kuna.



Krajnji rok za konačno postavljanje opreme na Žnjanu je 1. srpnja, a onaj koji Banovini zajamči da će je instalirati do 10. lipnja dobit će najviše bodova u rubrici "rokovi". Od ponuditelja se traži "petogodišnje jamstvo za cjelokupne radove i opremu, počevši od dana primopredaje, a za čelične konstrukcije jamstvo iznosi 10 godina".



U kontekstu natječajnog iznosa od 11 milijuna kuna, zanimalo nas je hoće li lokalna vlast ostaviti montažne kioske na Žnjanu ili će se novac potrošiti samo za jedno ljeto.



– Ne mislimo ih zadržati na Žnjanu kao trajno rješenje. Znate da se ubrzano radi sve kako bi se donijela planska dokumentacija i pokrenulo novo rješenje za konačno uređenje platoa. Također, ne mislimo ih ni odbaciti. Ima još puno mjesta po gradu gdje oni mogu poslužiti svrsi. U ovom trenutku su najpotrebniji na Žnjanu, ali poslije ih namjeravamo koristiti drugdje – kaže dogradonačelnik Nino Vela.



Poteštatov zamjenik zamolio nas je da detaljnija pitanja uputimo Marinu Babaroviću, gradonačelnikovu savjetniku za medije. U Banovinu smo stoga uputili sljedeća pitanja: je li rok od tjedan dana prekratak budući da je riječ o poslu vrijednom više od 11 milijuna kuna, te ima li Grad, koji traži da ponuditelj ima velike prihode i broj zaposlenih, potencijalni krug tvrtki na koje računa? Unatoč obećanjima, odgovore nismo dobili.



Nije se odazvao ni prof. dr. Boris Trogrlić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, koji je izradio glavni projekt za montažne objekte. Zanimalo nas je kako je ta ustanova odabrana za projektiranje, izravnom pogodbom ili javnom nabavom, te kolika je predviđena trajnost montažnih modula.



U međuvremenu Ante Kuzmanić, čiji je arhitektonski biro dobio prvu nagradu na natječaju, kaže kako još nije siguran hoće li se po njihovu projektu urediti Žnjan.



– Grad ima u planu instalirati privremeno rješenje koje je izradio Dario Gabrić. Linija Gabrićeve staze i naše dužobalne šetnice su vrlo slične i onda smo to preklopili da se infrastruktura, voda i kanalizacija ne bi dvaput postavljali. Nismo imali nikakav službeni sastanak s predstavnicima Grada da bih mogao govoriti o obvezama i rokovima vezanima uz projekt – ističe Kuzmanić.



Gabrić, koji je aktualni šef fakultetske Katedre za urbanizam i bivši čelnik Društva arhitekata, tvrdi suprotno:



– Ne mogu ništa o tome reći jer nisam u projektu. Sudjelovao sam dok se planiralo riješiti stvar koncesijskim odobrenjima.

Podsjetili smo ga da se njegovo ime nalazi na projektu dekana Trogrlića.



– Da, nešto sam potpisao oko vode i kanalizacije, nije imao tko drugi pa sam to učinio ja – naglašava naš sugovornik.