Splitska policija preko noći ostala bez petero šefova: nezakonito imenovani na rukovodeće funkcije!?

Nakon što su pet i pol godina bili na rukovodećim mjestima u PU splitsko-dalmatinskoj, petero šefova u ovoj upravi, i to Josip Buljan, Ivo Babić, Božo Đerek, Marinko Ivandić i Vjera Malbaša, morat će se ponovno natjecati za svoje radno mjesto. Tu lošu vijest doznali su u prošli petak.



Njih petero je u vrijeme dok je SDP bio na vlasti bilo izabrano na internim oglasima za svoja radna mjesta jer je tako odlučila tročlana izborna komisija na čiji su sastav mnogi kandidati već tada imali prigovore. Problem je bio u tome što je član komisije bio Jasmin Hasukić, koji nije imao potrebno policijsko zvanje da bi odlučivao o radnim mjestima načelnika sektora, službi i zamjenika načelnika PU SD jer su ta zvanja za dva do tri stupnja viša od njegova zvanja višeg policijskog inspektora.



Nedostatno zvanje



Na Hasukićevu je mjestu u toj komisiji trebao biti policijski službenik s najmanjim zvanjem policijskog savjetnika kad je u pitanju izbor za načelnika sektora i zamjenika načelnika uprave, odnosno najmanje sa zvanjem glavnog policijskog inspektora kad su u pitanju načelnici službi. Petero pobjednika je, unatoč žalbama nezadovoljnih kandidata, dobilo rješenja Ministarstva unutarnjih poslova RH od listopada 2012. godine i izabrani se više nisu osvrtali na žalbe mnogih kandidata upućene Odboru za državnu službu, koji su upozoravali na ovo odstupanje od pravila. No, problem je što se cijelo vrijeme na to nije osvrtao ni MUP, do sada.



Jasmin Hasukić trudio se svima dokazati da Slobodna Dalmacija, koja je o tome pisala, jednostavno laže, da on kao policajac s 28 godina iskustva ni zbog čega nije sporan kao član komisije... Čak je na Općinskom sudu tražio novčanu odštetu od naših novina, koju prvostupanjskom presudom nije dobio.



– Točno je da je Odbor za državnu službu poništio pet rješenja ovog Ministarstva o izboru rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, i to za radna mjesta načelnika Sektora za granicu, načelnika Sektora kriminalističke policije, voditelja Službe organiziranog kriminaliteta, voditelja Službe za očevide i kriminalističku tehniku, te voditelja Odjela maloljetničke delinkvencije. U četiri slučaja Odbor za državnu službu poništio je rješenja ovog Ministarstva zbog toga što Komisija za provedbu internog oglasa nije bila sastavljena sukladno članku 8. stavku 5. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, te u jednom slučaju zbog toga što izbor kandidata nije obavljen na temelju objektivnih kriterija pokazanih rezultata na testiranju i intervjuu.



S obzirom na to da je Odbor za državnu službu u navedenim slučajevima poništio rješenja o izboru rukovodećih policijskih službenika te je predmete vratio na ponovni postupak, u tijeku je provođenje ponovnog postupka, sukladno stajalištu i uputama Odbora.



Novčana naknada



Pitali smo MUP i o sadašnjem statusu ovih pet rukovoditelja, jesu li oni sada v.d., ali detaljan odgovor nismo dobili.



– Vezano uz status policijskih službenika čija su rješenja o izboru poništena, izvješćujemo vas da se radi o zaposlenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske koji obavljaju poslove na temelju akata donesenih sukladno važećim pravnim propisima, rješenja Ministarstva unutarnjih poslova RH od listopada 2012. godine za rukovodeća mjesta u PU splitsko-dalmatinskoj – stoji u drugom dijelu priopćenja MUP-a, koji, kao i obično, treba malo doraditi i objasniti čitateljima o čemu se tu zapravo radi.



Znači, poništena su rješenja samo u pet slučajeva u kojima su se nezadovoljni kandidati žalili, ali nisu poništena rješenja i u slučajevima u kojima je Hasukić bio član komisije s istim problemom, ali u kojima se kandidati nisu žalili.



– Ako će se doslovno poštovati taj "lex Hasukić", kako ga mi u policiji popularno zovemo, moralo bi se rješenje Odbora za državnu službu primijeniti i na ostale slučajeve u kojima su izabrani načelnici sektora, službi i zamjenik načelnika Uprave u čijoj je komisiji Hasukić bio, a u kojima se kandidati tada nisu žalili je im nije ni palo na pamet da bi komisija koja ih bira mogla biti sporna – rekao nam je naš izvor koji dobro poznaje ovu situaciju.



U petom slučaju, onom kod izbora Vjere Malbaše za voditeljicu Odjela maloljetničke delinkvencije, nije bio sporan Hasukić jer nije ni bio u toj komisiji, nego je bilo sporno to što je dotadašnji voditelj Stipe Jagnjić bio prvi na testiranju, ali je ipak izabrana Vjera Malbaša.



Naravno da se Jagnjić na to žalio, a doznajemo da je dobio i sudsko rješenje o povratku na svoje staro radno mjesto i vrlo pristojan novčani iznos za sve vrijeme "apstinencije", ali to će biti tema nekih budućih tekstova.