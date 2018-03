Ova mlada djevojka vratila se iz Dublina kako bi probudila uspavanu splitsku scenu: Loše mi je tamo, ali kad mi mama kaže 'odi do bankomata i bit će ti bolje' - stvarno je tako

Splitska kulturna scena s prvim danima proljeća probudit će se iz zimskog sna zahvaljujući kombinaciji hip-hop i breakdance natjecanja, plesnih radionica, dobre glazbe i pozitivnih vibracija pod nazivom “Freestyle on the Block”.



Riječ je o trodnevnom događanju u prostoru Doma mladih koje počinje danas poslijepodne, te traje do nedjelje. Na čelu s organizatoricom Sarom Pavić, publika željna hip-hop kulture, koja je posljednjih godina doslovno na "aparatima", imat će prilike uživati u bogatom programu.



– Danas otvaramo festival izložbom naziva "Kroz godine", a prikazat ćemo fotografije svih onih koji su poticali rast ovog događanja i same kulture. Drugog dana će se u Domu mladih održavati radionice hip-hopera iz Njemačke, Poljske i Srbije te je nakon toga after party u "Negro" baru – nabraja Sara.



Subota ujutro rezervirana je za plesne radionice, a u popodnevnim satima održava se skateboard natjecanje. Mogućnost da nešto novo nauče, druže se, uče i usavršavaju svoje vještine dobit će i najmlađi brake danceri, a kasnije kad bude njihovo vrijeme za spavanje posjetitelji će imati priliku vidjeti ozbiljnije, iskusnije i starije plesače.



Cijeli festival će se začiniti koncertom u Klubu kocka, na kojem će nastupati poznati dvojac iz sastava "Bad Copy", Ajs Nigrutin i Timbe, a tom prilikom proslavit će se i rođendan glavne organizatorice koja posebno emocionalno gleda na petu godinu ovog festivala.



– Mislila sam ove godine ne organizirati festival, dobila sam puno loših vijesti i jedan od najboljih prijatelja, a ujedno i glavni sponzor ovog festivala, naglo je umro od raka. Tako da nisam planirala ništa raditi, ali sam u inat svemu negativnom što se dogodilo, odučila čak iz Dublina organizirati festival, i to njemu u čast – priča 23-godišnjakinja.

Inače, Sara Pavić je samo jedno ime na dugom popisu mladih ljudi koji su stabilan i siguran život odučili potražiti izvan domovine. Zato je spakirala kofere i krenula u potragu za boljim životom. Splitska plesačica i trenerica uz podsmijeh kaže kako je otišla otplatiti lanjske festivalske dugove, ali je realnost puno manje simpatična.



– Tjedan dana nakon prošlogodišnjeg festivala, u ožujku 2017. godine, napustila sam Hrvatsku i prijavila se na dublinsku adresu – bez puno uzbuđenja priča o teškoj odluci ova perspektivna djevojka.



Iskreno kaže kako nije pronašla sreću, ali lagodniju svakodnevicu, bez obzira na sve nedaće koje tuđina nosi, izgradila je glavnom gradu Irske.



– Loše mi je tamo, vrime je grob i gura te da si grob, ali kad mi mama kaže "odi do bankomata i bit će ti bolje" - stvarno je tako – pojašnjava mlada Splićanka te ističe da bez obzira na veliku udaljenost između metropole u kojoj sada živi i rodnog joj grada, nije htjela odustati od organizacije petog po redu festivala "Freestyle on the block".



– Nemamo više takvih događanja, a ja sam jako tvrdoglava. U Splitu i cijeloj Hrvatskoj ljudi puno pričaju, a ništa ne rade, zato imamo dva eventa godišnje. Nitko nam nikada iz Banovine nije izašao u susret, zato im ove godine nisam niti slala molbu, nego sam sve sama i s nekoliko manjih sponzora financirala – ponosno će Sara, koja poziva sve zainteresirane da se pridruže i tako podrže siromašnu, ali "žilavu" splitsku urbanu scenu.