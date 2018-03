U friško raspisanom natječaju za novog čelnika 'Higijenskog' krije se 'zamka'; Periš: Izmjenom Statuta izbacili su me iz igre; Ninčević: Ni po starom propisu nije kandidat

Da ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Jasna Ninčević nije u najboljim odnosima sa svojim kolegom mr. Nenadom Perišem jasno je i onima koji vrlo površno prate vijesti iz Vukovarske 46, gdje je sjedište Higijenskog.



Naime, Splićani, ali i Solinjani, Kaštelani, Stobrečani i svi oni kojima je Karepovac blizu i piju vodu iz Jadra i Žrnovnice, već mjesecima prate izvještaje o vodi i zraku, koje više ili manje agilno objavljuje ova ustanova. Usporedno s tim prati se i sukob na relaciji Ninčević-Periš.



Prisjetimo se, čelnica Zavoda je na vrhuncu afere "smrad s Karepovca" za naš list izjavila kako nije sigurna da se na deponiju mjeri sve što treba i da ne može jamčiti za zdravlje ljudi. Istovremeno je mr. Periš, šef Odjela za ispitivanje kvalitete zraka i tla, odašiljao umirujuće poruke i egzaktne podatke i tvrdio (i još uvijek tvrdi) da je s kvalitetom zraka sve u redu.



U pozadini svega je, špekulira se naveliko, to što je bio na vidiku natječaj za novog ravnatelja Zavoda, a kao glavni pretendenti su se spominjali upravo dr. Ninčević, te njezin donedavni pomoćnik mr. Periš, kojega je nedavno razvlastila sa svih dužnosti i javno optužila za sukob interesa.



On je, prema mnogima, kao dugogodišnji djelatnik Higijenskog zavoda, ali i član HDZ-a, figurirao kao najizgledniji kandidat za novoga ravnatelja, budući da Županijom koja je osnivač institucije vlada ta stranka.



Međutim, taj film nećemo gledati. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja je, istina, objavljen prošlog petka i u tijeku je do ponedjeljka, 19. ožujka, ali mr. Periš se neće moći kandidirati iako je to namjeravao.



- Tek sam nedavno saznao da je promijenjen Statut naše ustanove i da, po novim uvjetima, ne mogu biti izabran. Naš novi Statut, između ostaloga, propisuje da je prvi uvjet za ravnatelja završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja i najmanje pet godina iskustva u struci. Dakle, čelnik može biti samo liječnik, a ja sam magistar kemije i iako imam 27 godina staža u Zavodu ne mogu se natjecati, jer više ne zadovoljavam uvjete. I dalje radim svoj posao najbolje što mogu, ali na natječaj se neću prijaviti, jer mi je, ovim promjenama Statuta, stavljen limit - kazao nam je pomalo rezignirano Periš.

Zanimljivo, kada je prije četiri godine dr. Ninčević izabrana na drugi uzastopni ravnateljski mandat, Statut nije postavljao uvjet završenog zdravstvenog studija, nego je bilo dovoljno samo da kandidat ima diplomu sveučilišnog diplomskog studija. Štoviše, i Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje da ravnatelj zdravstvene ustanove "mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci".



Dakle, nije uvjet diploma Medicinskog fakulteta, nego bilo kojeg fakulteta. Čak se u zakonu i navodi da u situaciji kada ravnatelj zdravstvene ustanove nema završen studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora imati tu diplomu.



Drugim riječima, Upravno vijeće Zavoda se u pogledu promjena Statuta pokazali "većim katolicima od pape", pa će se, kako doznajemo, vjerojatno i preispitivati ove statutarne promjene. One svakako neće smetati dr. Jasni Ninčević da se i po treći put kandidira za ravnateljicu.



Stožerni dokument ne brani da se ista osoba sve do mirovine bira na tu funkciju, a dr. Ninčević ima diplomu Medicinskog fakulteta i zadovoljava sve formalne uvjete aktualnog nadmetanja.



- Još uvijek nisam donijela odluku hoću li se ponovno kandidirati. Nitko na mene ne vrši nikakav pritisak, niti da se kandidiram ili da se ne kandidiram. To je čisto moja odluka koju ću donjeti u slijedećih nekoliko dana. Promjenu Statuta je 2015. godine donijelo Upravno vijeće Zavoda, pregledala ga je naša Pravna služba nakon čega je poslano na Županijsku skupštinu koja ga je usvojila. Do trenutka izmjene statuta ravnatelji su mogle biti i osobe koje su diplomirani pravnici ili ekonomisti, što je tim izmjenama ukinuto - rekla je dr. Ninčević, te je dodala:



- Kolega Periš je inženjer kemije, pa tako ni po starom ni po novom Statutu ne može biti ravnatelj Zavoda. Inače, tko će biti novi ravnatelj, teško je reći, jer samo u našoj ustanovi imamo stotinjak zaposlenika koji zadovoljavaju natječajne uvjete, a ima i onih izvana koji se zasigurno žele i mogu kandidirati za ovu iznimno odgovornu funkciju.

U Osijeku ravnatelj ekonomist, a u Šibeniku pravnica...

Zanimljivo, dok novi Statut NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije izrijekom traži da njihov ravnatelj mora imati diplomu zdravstvenog studija (Medicinskog fakulteta), istovremeno je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije diplomirani ekonomist Zlatko Pandžić. Također, diplomirana pravnica Diana Dulibić je ravnateljica šibensko-kninskog Zavoda, i sve je to u skladu sa zakonom.