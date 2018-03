Poznati splitski psihijatar o panici koja se digla oko Istanbulske konvencije i trećeg spola: Osjećaj tih ljudi da nisu ni muškarci ni žene, nikakav zakon ne može promijeniti

Oko čega se to svađaju u HDZ-u? Roda i spola; toga da se muškarci imaju pravo osjećati kao žene, a žene "pisati" kao muškarci, ili je problem u trećem, neodređenom spolu sa ili bez navodnika? Problem interseksualnih osoba, za koje kromosonska analiza pokazuje da nisu ni žene ni muškarci, prvo je osviješten u Njemačkoj.



Tamošnji je ustavni sud odlučio da se uvodi treći spol, uz ograničenje da se osoba ne može tako izjasniti sama, već se njezina pripadnost trećem, neutralnom spolu, utvrđuje nakon pregledane medicinske dokumentacije.

Nakon što je Ustavni sud Njemačke dao pravo interseksualnim osobama da se u dokumentima ne pišu ni kao muškarci, niti kao žene, na javnim mjestima su otvoreni toaleti za njih, a takav potez njemačkih vlasti podjednako je naišao na odobravanja i negodovanja u javnosti.

Ratifikacijom Istanbulske konvencije, bili bi, smatraju u konzervativnim krugovima u Hrvatskoj, udareni temelji za priznavanje trećeg spola i ovdje, jer bi se zakonodavac koji bi išao s tom inicijativom mogao pozivati na međunarodnu konvenciju koju su naša Vlada, odnosno zastupnici u Saboru, "blagoslovili". Kako je Hrvatska članica EU-a, uvijek na kraju ispadne da mora biti kako to "Bruxelles, odnosno Berlin - hoće", pa nije čudno što su se na krajnjoj desnici "uzjogunili" oko ovog pitanja.

Tako je nešto što je dio ljudske intime, svakoga od nas, postalo prvorazredno političko pitanje na kojem se važe saborska većina i ostanak Vlade u sedlu. Od 49 država Vijeća Europe, 24 je ratificiralo Istanbulsku konvenciju, od toga 14 članica EU-a, pa je očito je da će se oko nje dugo lomiti koplja. Ni jedna Angela Merkel sve zastupnike CDU-a u Bundestagu nije tek tako mogla uvjeriti da je treći spol realnost koju se mora zakonski okvalificirati, a kako se ne bi kršila prava transrodnih osoba; zašto se onda čuditi Plenkoviću da u Hrvatskoj, koja je "staromodnija" od Njemačke - imaju iste probleme.

Ugledni splitski psihijatar dr. Ivan Urlić, smatra da raspravu iz političkih krugova valja vratiti u stručne:

- Nema te odluke, toga zakona, dokumenta, koji može naložiti, narediti, odrediti nekoj osobi što će ona osjećati, kako će doživljavati samu sebe, koji će utjecati na njezine najdublje emocije, tako da je bespredmetno da o tom pitanju raspravljaju političari, koji o tome ne znaju dovoljno, a ne znanstvenici, konkretno - genetičari. I bojim se da će se i ovoga puta zaključak u ovoj raspravi oko koje se, kako ste vi to pravilno rekli - svađaju u HDZ-u, jer to nije ništa drugo nego svađa, a ne argumentirana rasprava - nametnuti od onih koji su glasniji. A, to što je netko glasniji ili je glasniji samo zato jer je brojniji - ne znači da je u pravu, jer onda smo opet kao u dvorištu, kao prije sto ili dvjesto godina, kad su se susjedi nadvikivali tko je glavni i na čijoj je strani pravda. Pravorijek o ovom pitanju nikako ne bi smjeli donijeti glasniji, nego oni čiji su argumenti jači i znanstveno utemeljeniji - kaže dr. Urlić i upozorava da u prirodi, u svim pojavnostima oko nas - postoje prijelazni oblici.

- I to se mora uvažiti. I to su u Njemačkoj prihvatili i napravili u tom smislu korak naprijed. Istina, te su osobe zaista jedna, kako da kažem, "mala manjina", ali svakako treba prihvatiti to da oni osjećaju da ni jedan od spolova u njih ne prevladava odlučno - ni muški, ni ženski. I mediji su takvim osobama kroz povijest dodatno otežale njihovu poziciju u društvu, jer svaka epoha ima svoje super žene - poput Merlin Monroe ili Ave Gardner, ili super muškarce; dakle, one koji su oličenje žene ili muškarca, a mediji takve slave, glorificiraju - objašnjava dr. Urlić i naglašava da se u svojoj dugogodišnjoj praksi nije susreo s interseksualnim osobama.

- I to je vjerojatno zato jer je društvo takvim osobama kod koje su oba spola u nekoj ravnoteži, ovim inizistiranjem na opredjeljenju za jedan ili drugi spol, dodatno otežalo njihovu poziciju do te mjere da nisu spremni o njoj otvoreno govoriti - kaže Urlić.

U "kupusu informacija" oko Istanbulske konvencije, koju je HDZ-ov zastupnik Stevo Culej uspio pomiješati sa sapunicom "Istanbulska nevjesta"; zaboravilo se da transseksualne osobe u Hrvatskoj imaju mogućnost promjene spola kao i toga da se on mijenja u službenim dokumentima.

No, status osoba koje su spolno neutralne - pravno još nije definiran. A on to još u potpunosti nije ni u Njemačkoj, jer je sud zakonodavcima naložio da do kraja godine omoguće da se pitanje spola proširi za treću mogućnost ili se u potpunosti izbaci određivanje po spolu. U međuvremenu su osvanuli WC-i za treći spol.

- Ako uzmemo u obzir da su to ljudi koji imaju neke svoje posebne potrebe, da se ne osjećaju ni muškarcima, ni ženama, onda je u redu da imaju i svoje toalete. Velim opet, cijela ova rasprava bi se vodila u kudikamo boljoj atmosferi da je ne vode političari, nego stručnjaci koji su pozvani objasniti poziciju ovih ljudi kojih jest jako malo, ali činjenica je da postoje i trebali bi biti jednakopravni u društvu, jer nema nikakvog razloga da bude drukčije - zaključuje dr. Urlić.