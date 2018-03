Prođe li nacrt prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave, kojega je gradskim vijećnicima na glasovanje poslala radna skupina na čelu sa zamjenicom gradonačelnika Jelenom Hrgović, u Banovini će ubuduće biti čak 59 manje šefova, a za svoj će rad primati i do tisuću kuna manju plaću!



Zamjenica gradonačelnika vjeruje da će ova nova sistematizacija doprinijeti efikasnijem radu gradske uprave, jer će u sustavu odlučivanja sudjelovati puno manje ljudi s jasnije definiranim poslovima, a ni uštede na ukupnoj sumi plaće nisu zanemarive.



- Imat ćemo više od duplo manje različitih šefova, a ukinuli smo i radna mjesta zamjenika pročelnika u svim resorima, osim u Uredu Grada. Istovremeno je nešto povećana suma za plaće nekim nižerangiranim zaposlenicima, a na taj način su se ispravile i neke nelogičnosti - kazala nam je Hrgović.



Tvrdi kako će se nova Odluka o koeficijentima zaposlenika Grada donijeti uštedu od oko 4 posto u odnosu na ukupnu sumu plaća. Do sada se za tu stavku trošilo oko 60 milijuna kuna, ubuduće bi se na ovoj stavci trebalo uštedjeti 2, 5 milijuna kuna



Detaljnije o sistematizaciji nas je izvijestio Dragan Brtan, gradonačelnikov savjetnik za financije.



- Kad je gradonačelnik Andro Krstulović Opara stupio na dužnost, u Gradu je svaki četvrti zaposlenik bio šef nečega. Od 453 djelatnika Grada njih 106 je imalo neku upravljačku funkciju; od pročelnika, zamjenika, do voditelja odsjeka i pododsjeka. Po novoj sistematizaciji trebalo bi ih biti 47 - kazao nam je Dragan Brtan, te izrazio uvjerenje da će gradski vijećnici podržati ovaj prijedlog, tim više što je usuglašen sa sindikalistima.



Do sada su, primjerice, pročelnici imali koeficijent 4, 22, a po novoj će sistematizaciji, imati 4, 0. Dakle, plaće će im biti manje za 5, 5 posto, što će prosječno iznositi spomenutih tisuću kuna. K tome, podsjetimo se, koncem prošle godine stupila je na snagu odluka o preustroju gradske uprave, kojom je broj upravnih tijela i službi smanjen s 18 na 12, pa je i samih pročelnika manje. Na taj način će se samo na ovoj stavci uštedjeti znatna sredstva.



Nadalje, nova sistematizacija bitno smanjuje dosadašnjih 300 različitih radnih mjesta i puno jasnije definira opis poslova pojedinih zaposlenika, jer je dosadašnji nerijetko bio tragikomičan. Kao primjer je naveo opis poslova zaposlenika u gradskoj arhivi kojemu je zadatak bio da "sređuje arhivu"...



Bilo je puno drugih nelogičnosti, poput one da je naplata naknada za gradske poslovne prostore bila u domeni pravne službe.



Ubuduće će se, kazao je Brtan, sve naplate koje Grad vrši obavljati preko jednoga resora i to, logično, financija.