Nevjerojatan gaf splitske policije: Australce uhićene zbog mahanja nožem nasred Rive sudu prijavili sramotno prekasno, razularena braća prošla lišo

Kad policija zaboravi na sud, kršitelji zakona prođu "lišo".



Upravo se to dogodilo u slučaju 29-godišnje braće blizanaca rodom iz Australije koji žive u Zadru, a koje je splitska policija prijavila za prekršaj javnog reda i mira te kršenje Zakona o oružju. No, prekasno...



Naime, Druga policijska postaja prijavila ih je tek četiri i pol godine nakon počinjenja djela, a s obzirom da je za prekršajna djela zastara četiri godine, prekršajnom sucu nije preostalo ništa drugo nego odbiti optužbu.



A braća su terećena da su 13. srpnja 2013. godine, u 6 sati ujutro, na Obali kneza Domagoja bb remetili javni red i mir tako što su u alkoholiziranom stanju vikali na prolaznike. Jedan od braće imao je u ruci nož dužine oko 25 centimetara (duljina oštrice 14 centimetara – opa.a.) te je njime mahao prema većoj grupi građana koji su se zbog toga razbježali, a onda je stigla i interventna policija koja je privela braću.



U postaji su alkotestirana i izmjereno im je 1,17, odnosno 1,55 promila alkohola u krvi, te su zadržani do otrježnjenja.



– Ovlašteni tužitelj, Druga policijska postaja, podnijela je ovom sudu optužni prijedlog 18. siječnja 2018. godine, odnosno četiri godine i šest mjeseci nakon predmetnog događaja, tako da je razvidno da je ovo smetnja u smislu nemogućnosti prekršajnog progona – naveo je, među ostalim, sudac Stipe Roso u presudi.



No, iz presude nije vidljivo, a sud to nije ni zanimalo, zašto su policajci toliko zakasnili s podnošenjem optužnog prijedloga protiv blizanaca i kako to da nitko od nadređenih nije, kad su se već i odlučili to napraviti, shvatio da je djelo otišlo u debelu zastaru. Možda bi ih ipak trebalo s vremena na vrijeme podsjetiti da postoje i neke zakonske "sitnice" poput zastare i slično.