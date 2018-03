Zbog čega Igor Sapunar, nećak Željka Keruma, koji je bio vlasnik i direktor "Sapora" nad kojim je nedavno otvoren stečaj, skriva dio dokumentacije tvrtke koja je bila glavni izvođač radova na hotelu "Marjan"?



Potpuna dokumentacija potrebna je Zoranu Miletiću, kojeg je Trgovački sud sustavom slučajnog računalnog odabira imenovao stečajnim upraviteljem te tvrtke.



Bez tih "papira" ne može odrediti kojim podizvođačima radova, dobavljačima i drugim vjerovnicima treba priznati potraživanja, a kojima osporiti tražbine prijavljene u ukupnom iznosu većem od 150 milijuna kuna. Nedostaju njihove konto kartice, ugovori...



Iako mladi poduzetnik Sapunar, široj javnosti poznat kao novi koncesionar kupališta na Benama, svu papirologiju mora predati novom prvom čovjeku tvrtke, kojoj je prijašnji naziv bio "Kerum-Ing", prema podacima s Trgovačkog suda, on to odbija napraviti. Navodno koristi taktiku ignoriranja Miletićevih zahtjeva.



Zbog toga je Trgovački sud morao odgoditi nedavno prvo ročište u tom stečajnom postupku. Upravitelj u dopisu sudu iskazuje sumnju kako "Saporov" bivši direktor takvim ponašanjem želi ishoditi njegovu smjenu, kad to već nije uspio sa zahtjevima i žalbama koje je uputio splitskoj pravosudnoj instituciji, ali i Visokom trgovačkom sudu.



Sapunaru smeta što je Miletić, dok je bio stečajni upravitelj hotelijerskog poduzeća "Adriatic" u čijem je portfelju bio hotel "Marjan", osporio "Saporu" čak 112 milijuna kuna potraživanja za radove na nesuđenom visokokategorniku na Zapadnoj obali.



To je samo dio "repova" koji se vuku oko nekadašnje perjanice splitskog turizma, jer je upravitelj htio raščistiti kako je došlo do toga što su objekti opterećeni hipotekama koje znatno premašuju iznos uloženog novca, zbog čega se ne mogu naplatiti bivši "Adriaticovi" radnici.



To je na koncu čak moglo voditi do odgovora na pitanje je li razlika sredstava možda bila usmjerena u neke druge projekte i o čemu je u tom slučaju riječ.



Na kraju je Miletić mogao biti imenovan za stečajnog upravitelja "Sapora" upravo zahvaljujući tomu što je takozvana "Kerum grupa" prethodno izglasala njegovu smjenu s iste pozicije u postupku koji se vodi nad tvrtkom "Adriatic".

Izravan prijenos imenovanja

Sudac Velimir Vuković prije nekoliko mjeseci dopustio je bivšim "Adriaticovim" radnicima da na računalnom ekranu prate automatski izbor "Saporova" stečajnog upravitelja. Time je htio spriječiti eventualne sumnje u "izborni postupak", jer su nekadašnji djelatnici hotela prethodno prosvjedovali što stečaj nad Sapunarovom tvrtkom nije ranije otvoren. Kada je iz kompjutora "izletjelo" Miletićevo ime, u sudnici se do tada napeta atmosfera pretvorila u slavlje bivših zaposlenika "Marjana".