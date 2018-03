Nakon dugo godina Crkva došla na svoje: na glavnom ulazu u KBC Split umjesto središnjeg šaltera bit će kapelica

Možda uskoro kapelica osvane i na samom ulazu na Križinama, gdje na zidu stoji mozaik autora Ivana Joke Kneževića s partizanskim motivima preko kojeg se tijekom proslave Božića stavlja zastor

KBC na Firulama uskoro će, kada završe radovi, postati vrlo vjerojatno prva bolnica u državi koja će imati kapelicu na samom ulazu u glavnu zgradu.



Izgradnja sakralnog prostora upravo je započela na mjestu gdje se nekada nalazio središnji šalter za upis pacijenata koji je preseljen u prizemlje zgrade rodilišta gdje se nalaze kafići, cvjećarnica, trafika... U novoj Ginekologiji, na istoj prizemnoj etaži s južne strane, nalazi se i kapelica koja je potpuno uređena nedugo nakon što je podignuta i ta zgrada.



Tada je Nadbiskupija za "nula kuna" dobila poslovni prostor na kojemu je sama inzistirala. No, u taj prostor kapelice nitko nikada nije "uselio" jer su crkveni čelnici naknadno ustvrdili da im ta lokacija ipak nije prikladna zbog blizine ugostiteljskih šankova, a nadbiskup msgr. Marin Barišić nikada ga nije blagoslovio.

Sveti Josip u bivšoj brijačnici

Stoga se mise i dalje održavaju u bolničkom podrumu, pokraj Klinike za psihijatriju, gdje se u lošim uvjetima i neadekvatnu prostoru još od 1991. nalazi kapelica sv. Josipa. Nastankom hrvatske države, tadašnje KBC-ovo Ravnateljstvo htjelo je urediti prostoriju za vjernike, kao što je to slučaj u mnogim svjetskim bolnicama.



Budući da u vihoru rata nije bilo lako naći primjerene slobodne kvadrate za kapelicu, odlučeno je da se ona smjesti u podrumski prostor bivše bolničke brijačnice. Tijekom godina u više se navrata tražio novi prostor za kapelicu, ali do izgradnje Ginekologije nije pronađen.



- Ravnateljstvo koje sam predvodio ponudilo je Nadbiskupiji prostor društvene prehrane koji se nalazi na južnoj strani Firula jer smo ga smatrali prikladnim za vjersku namjenu. Bolnički kapelan bi na mise mogao dolaziti s vanjske strane, imao bi izravan pristup automobilom, a i radi se o velikoj prostoriji. Protivio sam se prostoru na Ginekologiji jer sam ga smatrao neadekvatnim, što se na kraju pokazalo točno.



Sve poslove i pregovore vezane za novi prostor vodio sam s tadašnjim generalnim vikarom Nadbiskupije don Ivanom Čubelićem. Budući da su inzistirali upravo na tom prostoru na Ginekologiji, tražio sam da se o tome izjasne pisanim putem, da upravo žele taj prostor, što su i učinili. Ne znam zašto Nadbiskupija nije bila suglasna s mojim rješenjem da im ustupimo prostor društvene prehrane, ali očito je da su poslušali mišljenje generalnog vikara i opredijelili se za novu lokaciju u koju kapelica ipak nikada nije useljena - ističe prof. dr. Dujomir Marasović, bivši bolnički čelnik.



U sklopu KBC-a nalazi se još jedna kapelica, na šestom katu bolnice na Križinama koja je također u neprikladnu prostoru. No, i tu je Nadbiskupiji izdano rješenje Marasovićeva Ravnateljstva da im se daje veliki prostor jugozapadnog dijela knjižnice na Križinama, na što je Crkva pristala, ali prostor do danas nije uređen za sakralnu namjenu.



Tko zna, možda uskoro kapelica osvane i na samom ulazu na Križinama, gdje na zidu stoji mozaik autora Ivana Joke Kneževića s partizanskim motivima iz Drugoga svjetskog rata preko kojeg se tijekom proslave Božića stavlja zastor.