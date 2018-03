Danima napadao ljude, svaki put pušten: Splićani su zgroženi rupama u sustavu, evo zašto osobe s psihičkim smetnjama prolaze 'lišo'

Svekolika javnost na društvenim mrežama ovih se dana zgraža nad informacijom da je policija samo za prekršaj prijavila 28-godišnjaka koji je krajem prošlog tjedna na Marjanu napao ženu koja se šetala s trogodišnjim sinom te da će odgovarati samo za remećenje javnog reda i mira.



Splićani su, posebice od brutalnog ubojstva meksičke turistkinje prije šest godina, osjetljivi na bilo kakvu pojavu koja razbija mir koji mnogi traže šetajući Marjanom. No, ako se uzme u obzir informacija koju su mnogi previdjeli, a to je da je 28-godišnjak smješten na psihijatriju, onda stvari postaju jasnije – kad je u pitanju "psihić", ni policija ni sud ne mogu puno toga napraviti!



Za primjer ćemo uzeti slučaj 40-godišnjaka iz Splita koji je prošlog mjeseca dva puta bio pred Prekršajnim sudom i oba je puta oslobođen optužbe zato jer ima dijagnosticiranu shizofrenu psihozu paranoidno-halucinatornog tipa.



Navedeni je muškarac, kako mu piše u podacima, beskućnik bez stvarnog prebivališta.



U prvoj oslobađajućoj presudi od 6. veljače ove godine stoji da ga je policija prijavila zbog toga jer je 27. svibnja 2017. godine, oko 19.30, na Obali kneza Domagoja u splitskoj Trajektnoj luci ležao na pješačkom otoku, nerazgovijetno sam sa sobom razgovarao, a kad su došli policajci, ometao je promet te je otišao u park, skinuo odjeću i legao na travu.

Prijetio oružjem

Opasan za okolinu

27. 4. 2017.

– vrijeđao ženu s djetetom, pokušao je fizički napasti

25. 5. 2017.

– prijetio osoblju KB-a Split, vikao da ima oružje

27. 5. 2017.

– ležao na pješačkom otoku, skinuo se do gola u parku

17. 2. 2018.

– udario prolaznika pepeljarom u glavu

Ista prijava ga je teretila da je mjesec dana prije, oko 22.20, na autobusnom kolodvoru pijan remetio javni red i mir "na naročito drzak i bezobziran način", tako što je verbalno napao ženu koja je bila s malodobnim djetetom vičući joj "što glumiš s tim psom, glupačo jedna, šta imaš tu raditi, sad ćeš viditi...", a onda ju je pokušao i fizički napasti.No, ni to nije sve, policija ga je prijavila tad i da je 25. svibnja prošle godine u bolnici Firule, oko 10 sati, verbalno napao pacijente i osoblje bolnice vičući da ima oružje, a onda je vikao na djelatnika bolnice da će "razbijati glave" tražeći od njega da mu vrati novac koji mu je "progutao" aparat.U drugoj oslobađajućoj presudi Prekršajnog suda stoji da je 17. veljače ove godine na Gatu sv. Duje, oko 17.30, bez ikakvog povoda prišao jednom muškarcu i udario ga plastičnom podnom pepeljarom u leđa i zatiljak glave.U oba postupka sud je, na osnovi psihijatrijskog vještva, zaključio da 40-godišnjak nije bio ubrojiv i da samim tim nije kriv.Zanimljivo je da je vještakinja zaključila da je on opasan za okolinu i da postoji vjerojatnost da bi mogao počiniti i teže prekršajno djelo i da je "za uklanjanje ove opasnosti potrebno njegovo liječenje u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa s mogućnošću liječenja i čuvanja npr. u bolnici na Rabu, Ugljanu ili Vrapču".I to je to. Sud zaključi to što zaključi, okrivljeni možda i provede neko vrijeme u bolnici, no ni tamo ne može biti zauvijek. I onda se opet vrati na ulicu. I tako u krug. Začarani krug. Nema sumnje da će tako biti i s 28-godišnjakom s Marjana ako se, naravno, utvrdi da je neubrojiv zbog svoga psihičkog stanja.