'Parkovi i nasadi' najavili 200 novih stabala u Splitu i objasnili zašto ih neće biti u centru grada

U vrijeme dok je prijašnji investitor na mjestu parkića u Kamenitoj ulici u Varošu bio u procesu dobivanja dozvole za gradnju hotela na toj lokaciji gradska tvrtka 'Parkovi i nasadi' izdala je mišljenje kako se slažu s rušenjem borova na toj lokaciji, iako to uopće nije bila njihova zakonska dužnost. Razlog? Na vlasti je bio SDP, a nalog da 'sklepaju' takav dokument dao im je tadašnji direktor ove gradske tvrtke kojem je očito iz Banovine bilo signalizirano kako ni takav bezvrijedni papir ne bi bio na odmet u 'borbi' sa stanarima Varoša koji su glasno negodovali.



Epizoda poput ove najbolje opisuje situacije o kakvima je bilo riječi na sinoć održanoj tribini nazvanoj 'Varoški potkornjak - pogubniji od Marjanskog', na kojoj se željelo upozoriti na nekoliko očiglednih trendova: preizgrađenost, uništavanje posljednjih zelenih oaza Varoša, ali i 'grickanje' park šume Marjana, koja se najvećim dijelom nalazi upravo u ovom kotaru.



- 'Parkovi i nasadi' još 2013. godine obećali su donijeti zeleni katastar, a za Varoš precizan popis svih đardina i vrijednih stabala. No takav dokument nije ni na vidiku, a na naš upit gdje se stalo, odgovoreno nam je kako se u cijeli posao krenulo predetaljno i da je to razlog u kašnjenju – kazala je Diana Magdić iz udruge "Teserakt", koja tvrdi kako ne postoji zakonski temelj za praksu koju provode 'Parkovi i nasadi' na način da usprkos zaštiti koju pojedinim stablima jamči GUP, kad jedno stablo posjeku na drugom sade jednako vrijednu biljku.



Gordan Tahirbegović, voditelj Odjela održavanja gradskog zelenila u "Parkovima i nasadima", naglasio je kako nije nadležan za davati izjave u ime svoje tvrtke, ali da njihovo mišljenje nije potrebno kod dobivanja građevinskih dozvola. Na direktne upite okupljenih zbog čega se ne sade nova stabla u centru Splita, naveo je problem s uskim kolnicima, te tupinom koja se nalazi na najviše metar dubine, no i zaradio pljesak jer je najavio sadnju ukupno 200 novih stabala u ovoj godini, od čega će prvih osam biti u Zagrebačkoj ulici.



Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan, kazao je kako je stanje s novim gradnjama u park šumi i uz njene granice posljednjih godina ipak nešto bolje, za što 'krivi' građanske prosvjede i pritisak poput onog na Prvoj vodi koji je urodio plodom.



Arhitektica Mariana Bucat okupljenima na tribini podijelila je savjete na koji način potencijalne bespravne gradnje prijavljivati građevinskoj inspekciji, dok je čelnik ovog kotara i aktivist Vjeko Santrić kazao kako i oni stoje na raspolaganju građanima čije dojave će primiti, te ih odraditi s tehničke strane.

Oborinske vode sve veći problem

Diana Magdić upozorila je i kako se nekontroliranom izgradnjom gube površine koje su nužne za otjecanje oborinskih voda, što je sve veći problem u Varošu. Kao rješenje pokazala je primjer parkirališta s procjednom podlogom umjesto betona.

- Čuvati zeleno nije isključio ekološko pitanje, ono je propisano u bilo kojoj prostorno tehničkoj dokumentaciji Ipak prilikom gradnje zgrada država i gradovi očito ne mare za zelene površine, pa su građani ti na kojima ostaje da reagiraju – kazala je Mariana Bucat.