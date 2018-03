S Karepovca će se ponovno širiti neizdrživi smrad! Doznali smo zbog čega kemikalije za neutralizaciju više neće pomagati i dokad ćemo patiti

Pojačani intenzitet radova na sanaciji Karepovca trajat će do 5. svibnja, a samo par dana kasnije, točnije 9. svibnja trebala bi biti postavljena nova mjerna postaja na kojoj će se mjeriti vrijednosti lebdećih čestica PM 2.5, ugljičnog monoksida, ozona i hlapivih organskih spojeva. To je, ukratko, zaključak prvog sastanka Odbora za praćenje sanacije splitskog deponija koji se u ponedjeljak održao u Banovini.



Kako je okupljene predstavnike stranačkih klubova i nezavisne vijećnike izvijestio zamjenik gradonačelnika Nino Vela, radovi premještanja otpada će se dodatno pojačati, što znači da će se produžiti do 23 sata, a obavljat će se i nedjeljom, pa bi do početka svibnja bilo odrađeno čak 90 posto planiranog posla.



Svakako, plan je dosadašnji dnevni prosjek od cca 7000 kubika iskopanog otpada povećati na 13.000 prostornih metara. Do sada je premješteno oko 400.000 kubika otpada, što iznosi nekih 40-ak posto od ukupne količine koja iznosi 1,2 milijuna kubičnih metara. Da ne bude zabune, radovi će se i nakon tog 5. svibnja i dalje nastaviti, ali smanjenim intenzitetom i na ostalim dijelovima deponija tako da ne bi trebalo biti neugodnih mirisa.



Protekli kišni period u svakom slučaju nije išao na ruku brzini obavljanja ovog, za stanovništvo Splita i okolice, najgoreg dijela sanacije. Odlagalište će se, doznajemo, i dalje prskati specijaliziranim preparatima za suzbijanje neugodnih mirisa, no pitanje je koliko će oni biti učinkoviti s obzirom na ogromni obuhvat radova. To drugim riječima znači da se pripremimo na smrad koji će se s deponija širiti naredna dva mjeseca, pa gradski oci ovim putem apeliraju na naše sugrađane da budu strpljivi i imaju razumijevanja za ovu situaciju.



Što se tiče mjernog uređaja, raspisana je javna nabava zbog čega je gradonačelnik Andro Krstulović Opara tražio od uprave inspekcijskih poslova Ministarstva zaštite okoliša odgodu primjene rješenja o mjerenjima dodatnih plinova koja je trebala biti započeta prije nekoliko dana. Dogovoreno je također kako će se sredstva prikupljena od eko rente uložiti u infrastrukturu naselja oko Karepovca, pa će uz sanirani brijeg biti uređene i pristupne ceste, te vodovodna i kanalizacijska mreža.