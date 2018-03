Vrhunski stručnjaci za tehnologiju koja mijenja svijet dolaze u Split: Kada primate bitcoin, ne vjerujte nikome! Nadamo se da će se važne kriptovalute stvarati i u Hrvatskoj

BlockSplit konferencija održat će se na Ekonomskom fakultetu u Splitu 27. i 28. travnja, a uz najbolje predavače o blockchain tehnologiji koja mijenja svijet očekuje se oko 600 posjetitelja.



Glavne teme su biznis i development na blockchain tehnologiji. Organizatori ovog događaja su Antonio Perić-Mažar (direktor Locastica), Tomislav Mamić (osnivač Blockchain Huba Split), Goran Bikić (zaposlenik u banci), Matko Đipalo (freelance web developer), Maja Giljanović (menadžerica za marketing i odnose s javnošću BlockSplit konferencije) i Petra Leskovec Dujišin (direktorica Entouragea, grafička dizajnerica).



Odlučili su organizirati konferenciju jer u Splitu imamo vrhunske ekonomske i tehničke stručnjake (developeri, inženjeri), a i prvi blockchain meetup u Hrvatskoj pokrenut je u Splitu prošle godine. Ipak, nedostaje projekata.



- Želimo u Split dovesti stručnjake koji će podijeliti znanje i tako potaknuti nastanak novih projekata temeljenih na blockchain tehnologiji, kako u Splitu, tako i šire - kažu organizatori.



Kad se spomene blockchain, prva asocijacija su kriptovalute. Antonio Perić-Mažar i Tomislav Mamić pojašnjavaju kako je blockchain oblik raspršene baze podataka.



- Raspršenost je važna jer nepotrebnim čini centralno tijelo koje kontrolira stanje baze. Svatko tko uloži određene resurse, može sudjelovati u moderiranju te baze sve dok slijedi pravila. To osigurava pouzdanost baze podataka bez potrebe da vjerujemo ikome. Zašto je to važno? Kada primate kunu kao sredstvo plaćanja, to činite iz povjerenja u HNB i banku koja provodi plaćanje. Kada primate bitcoin kao sredstvo plaćanja, ne trebate vjerovati nikome. Možete biti sigurni da taj bitcoin nije lažan, da vam ga nitko ne može oteti ili smanjiti mu vrijednost dodatnim “printanjem”. Zahvaljujući blockchainu, svatko može napraviti svoju valutu - kažu naši sugovornici.



Na pitanje za što sve može poslužiti blockchain tehnologija, odgovaraju da digitalni raspršeni novac nije jedina primjena ove tehnologije. Budući da je riječ o bazi podataka, može se koristiti za različite vrste zapisa.



Novac je najjednostavnije zapisati - riječ je o jednoj brojci koja govori koliko bitcoina imamo. Danas se već zapisuju puno kompliciranije stvari poput računalnih programa koji mogu samostalno upravljati vrijednošću (npr. bitcoinima). Pojašnjavaju kako je najbolji primjer decentralizirana autonomna organizacija MakerDAO, računalni program koji brine o tome da valuta Dai uvijek vrijedi 1 dolar, što omogućava poslovanje bez rizika od valutne volatilnosti.

- Trenutno se blockchain tehnologija najviše koristi za financiranje projekata kroz proces zvan inicijalna ponuda novčića (ICO). Preko 4 milijarde dolara je skupljeno na ovaj način za projekte u 2017. godini, a očekuje se da će potpuno zamijeniti klasične načine financiranja startupa.



Druga važna primjena je pristup likvidnosti postojećim poduzećima. Poduzeće koje ostvaruje stabilnu dobit može izdati vlastite udjele ili dionice na kripto burzama. Na taj način vlasnici mogu likvidirati svoju imovinu ili dokapitalizirati svoja poduzeća. Postoje i brojne druge primjene, no nije ih moguće sve nabrojati - kazuju Mamić i Perić-Mažar.



Kriptovalute može bilo tko napraviti. Naši sugovornici naglašavaju kako će ih tisuće nastajati i nestajati u kratkom vremenu u budućnosti.



- To će omogućiti evolucijski napredak koji će rezultirati novim nevjerojatno korisnim stvarima koje ćemo moći s njima raditi. Nadamo se da će neke od budućih važnih valuta biti stvorene i u Hrvatskoj i zato pokrećemo BlockSplit konferenciju.



Cilj nam je povećati primjenu blockchain tehnologije i promovirati kripto zajednicu u Splitu. Konferenciju podržavaju partneri Bitfalls, Degordian, Feria Projekt i Maurer Electronics. Cjelodnevne radionice za programere i menadžere pružit će praktična znanja koja se odmah mogu primijeniti. Predavači su redom stručnjaci iz svijeta blockchaina, a dolaze iz svih dijelova svijeta. Uz radionice i predavanja, pripremamo i niz zabava i druženja (beach party ispred hotela "Split", te veliki after party) za bolje povezivanje članova zajednice - zaključuju Perić-Mažar i Mamić.