U Benkovačkoj su stanari 'ispalili' jer su desetak metara asfalta kopali tjednima, a sada iste muke čekaju stanare u Šibenskoj

Gradnja plinske mreže na području našega grada trenutačno je u punom zamahu na području Kmana, točnije u Benkovačkoj i Šibenskoj ulici.



Budući da su se stanovnici Benkovačke već neko vrijeme pitali kada će se konačno završiti radovi, odnosno kada će se obaviti završno asfaltiranje nekoliko desetaka metara kolnika na koje čekaju tjednima, iz investitorske tvrtke "EVN Croatia plin" pojašnjavaju da su se radovi odužili zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno kiše koja je priječila da se odradi i taj završni dio presvlačenja dionice te prometnice završnim slojem asfalta.



Svakako, taj bi dio trebao uskoro biti završen, a iz spomenute kompanije najavljuju nastavak radova u Šibenskoj ulici, gdje će se započeti s prokopavanjem ceste, te se zbog toga već postavlja privremena prometna signalizacija. Sve do 20. travnja dio te kmanske ulice bit će zatvoren za promet u dvije dionice duge 250 metara, i to od raskrižja s Benkovačkom do onog s Kmanskim prilazom IV. Vozilima će se do Osnovne škole "Kman-Kocunar" prilaziti iz Benkovačke ulice, dok će pješački prolaz biti osiguran u Šibenskoj.