Pogledajte projekt: pješaci će mostom preko Vukovarske

Nakon niza neostvarenih obećanja lokalne vlasti, stanovnici Mejaša i Dragovoda, a pogotovo učenici kvartovske osnovne škole do kraja ove godine napokon bi Vukovarsku ulicu trebali prelaziti pješačkim mostom.



Gradska uprava u petak je raspisala natječaj za izbor izvođača radova na projektu vrijednom oko 3,2 milijuna kuna, a zainteresirani građevinari svoje će ponude moći poslati u Banovinu do 29. ožujka.



Budući da propisi vezani uz javnu nabavu predviđaju i potencijalan žalbeni rok, a predviđeno je da izgradnja objekta traje pet mjeseci, prvi pješaci bi novim mostom mogli proći u kasnu jesen.



Osim nathodnika dugog 62 metra, koji će biti smješten nešto zapadnije od postojećeg pješačkog prijelaza i semafora na tom dijelu Vukovarske, bit će potrebno izmjestiti i dio kanalizacijskog sustava koji se sada nalazi na mjestima gdje će se postaviti temelji novog objekta. Mostu će se pristupati stubištima s istočne strane, a planirane su i podizne platforme za osobe s invaliditetom.



U odnosu na prometnicu, pješački nathodnik bit će blago zakrivljen u smjeru jugoistok-sjeverozapad i u prosjeku će biti postavljen oko pet metara iznad razine Vukovarske ulice.



Autori prihvaćenog rješenja iz zagrebačke tvrtke "Inženjerski projektni zavod" osmislili su čeličnu ovješenu konstrukciju s pravokutnim nosivim portalom koji će se nalaziti iznad južnog kolnika frekventne prometnice, onog koji vodi prema "City Centeru one".



Budući objekt i pristupna stubišta bit će osvijetljena LED rasvjetom koja bi se, prema projektu, na pješačkim dijelovima trebala paliti uoči nailaska prolaznika, čime bi se štedjela električna energija.