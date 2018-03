Čuvajte glavu dok hodate centrom Splita! Baština kojom se ponosimo postaje sve opasnija

Baština kojom se ponosimo zbog neodržavanja postaje sve opasnija. Šef konzervatora dr. Radoslav Bužančić prije nekoliko mjeseci izjavio je da bi trebalo zatvoriti Dioklecijanove podrume jer nisu sigurni za boravak ljudi. To ipak nije učinio, pa Grad i dalje zarađuje oko 8 milijuna kuna od ulaznica, no ne ulaže dovoljno u sanaciju ove "zlatne koke".



Željezna vrata nekadašnjeg careva doma također su oštećena, a sada su postavljene skele radi saniranja krova crkvice Gospe od Zvonika. Međutim, obrambeni zid na zapadnom dijelu ima znatna oštećenja.



Nismo jedini koji su primijetili da se kamen na tom devastiranom zidu uz vrata Palače na više mjesta odlomio. Snimili smo grupu turista iz Azije koji u prolazu pokazuju “rupetinu” iznad svojih glava.



Voditelj Službe za staru gradsku jezgru dr. Goran Nikšić kazao nam je da kamen na tome mjestu propada zbog zuba vremena.



- Kamen se drobi od starosti, uništavaju ga sol i drugi nepovoljni utjecaji. Riječ je o statičkom problemu. Na tom dijelu Zapadnih vrata ima svačega, kamen je u više navrata mijenjan na nekim mjestima. Kad bude novca, problemi će se riješiti, možda s umjetnim kamenom, a možda pravim - kaže naš sugovornik.



Kameni dovratnici s te strane Željeznih vrata crni su kao ugljen pa se bolje vidi da je na jednome mjestu oštećenje na zidu Ispod ure svježe nastalo, izgleda kao da je kamen otkinut uslijed udarca.



Upitali smo Esmu Kalembu, voditeljicu Komunalnog redarstva, no ona nam je rekla da nema u evidenciji kada je oštećenje nastalo.



Stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu da su najveća naprezanja na kutovima i da se kod velikih kamenih blokova, osobito kad je kamen star nekoliko stotina ili čak tisuća godina, upravo na tim mjestima često događaju lomovi.



No, upućeni tvrde da prolaznicima u jezgri još veća opasnost prijeti od slabo učvršćenih starih "kupa" s krovova. Naime, Banovina se ne trudi oko sanacije dotrajalih krovišta, za razliku od Dubrovnika, o čemu svjedoče zračne slike središta tih dvaju dalmatinskih gradova.



Primjer opasnog življenja u jezgri je i prolaz uz zapadni zid bedema Cornaro duž Nodilove ulice, ali i kod kamene zgrade na raskrižju s Tomislavovom, gdje je u prizemlju nekada bio "Brodomerkurov" dućan. Već smo pisali da su s obje strane postavljeni znakovi opasnosti od urušavanja zida, a takvo stanje traje već godinama.



Kako su nam javili iz gradske Službe za kulturu i umjetnost, radi se na projektnoj dokumetnaciji za sanaciju kamenog plašta mletačkog bedema Cornaro. Zid se može samostalno obnavljati, no u Banovini smatraju da bi bilo bolje da se zahvat rješava integralno s radovima na idućoj fazi proširenja Galerije umjetnina, za koje se ne zna kad će se obavljati, jer novac nije osiguran.



Tu je i pitanje hoće li biti obnovljen “špic” najsjevernijeg bastiona nekadašnjega gradskog obrambenog sustava, jer bi to obustavilo promet Sinjskom ulicom kojom prolazi i niz autobusnih linija.



U međuvremenu se kameni plašt parcijalno “krpa” hitnim popravcima, poput onog kod Đardina, koji je sve iznenadio, a nikog oduševio, bijelim blokovima koji napadno odudaraju od ostatka bedema.



Dotle će građani na svoju odgovornost birati koji je manji rizik u Nodilovoj - hodati ispred vozila ili ispod bedema.