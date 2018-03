Kraj kalvarije omiljenog splitskog ginekologa: Bio sam u šoku, svaki mjesec su mi uzimali 45.000 kuna! Bez obzira na sve, svojim sam pacijenticama stalno bio na usluzi...

- Ovo je kraj moje kalvarije - kazao nam je u petak Davor Majić, splitski ginekolog ovršen prije devet mjeseci na gotovo milijun kuna.



O slučaju liječnika kojeg je Dom zdravlja Donji Miholjac tužio zbog neodrađene specijalizacije pisali smo u nekoliko navrata, među ostalim i zato što je blokiranjem računa njegove ordinacije u pitanje došla i adekvatna zdravstvena skrb za 7000 Splićanki koje dotični ima u svojoj kartoteci.



Majić nam je, podsjetimo, konstantno ponavljao kako se uzda u odluku Vrhovnog suda, na kojem je prije nekoliko mjeseci završio cijeli ovaj slučaj.



Pokazalo se da se imao čemu i nadati - naime, na ovoj su sudskoj instanci prije neki dan poništene sve dosadašnje presude protiv liječnika, a predmet je vraćen na ponovno suđenje.



U skladu s tim, ukinuta je i pljenidba novca s računa Majićeve ordinacije, a 400.000 kuna, koliko mu je dosad "pojela" ovrha, Dom zdravlja Donji Miholjac trebat će vratiti u roku od mjesec dana.



- Od lipnja prošle godine ja radim bez glavarine Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Svaki mjesec su mi uzimali 45.000 kuna, dakle, ukupni novac, tako da sam iz svoga džepa morao plaćati medicinsku sestru, čistačicu i sve režijske troškove, u cilju, naravno, opstanka ordinacije - kaže Majić, inače otac petero djece i bivši hrvatski branitelj koji je u ugovornom odnosu s HZZO-om već dvadeset godina.



Usred pravne zavrzlame koja ga je, osim novca, koštala i mnogo živaca, našao se nakon što ga je Dom zdravlja u Donjem Miholjcu tužio za naknadu štete, a Županijski sud u Osijeku 2014. godine donio presudu prema kojoj je kriv, odnosno dužan platiti ovrhu u iznosu od 600.000 kuna, ili približno milijun kuna sa zateznim kamatama.



- Bio sam u šoku, naravno, jer ja osobno nikakvu štetu Domu zdravlja nisam napravio. Nesporna je činjenica da ugovor potpisan s ovom ustanovom 1997. godine nisam do kraja ispoštovao, ali ne svojom krivnjom.



Naime, nakon što sam 2003. godine odradio specijalistički staž iz ginekologije u splitskom Kliničkom bolničkom centru, trebao sam se vratiti raditi u Donji Miholjac i na tom radnom mjestu provesti deset godina. U to su vrijeme, međutim, u Splitu nedostajala čak četiri ginekološka tima, pa su mi iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sugerirali kako je bolje da ostanem tu, da je bitno da se sustav popunjava...



U svakom slučaju, s HZZO-om sam potpisao ugovor za obavljanje prakse u Splitu, dobio rješenje Ministarstva zdravstva i krenuo. Najbitnije u toj cijeloj priči jest da moju specijalizaciju uopće nije financirao DZ Donji Miholjac, već HZZO koji je u tu svrhu 1997. godine dobio novac od Svjetske banke za obnovu i razvoj, te je novac transferirao domovima zdravlja. Tu su činjenicu ignorirali Općinski sud u Valpovu i Županijski sud u Osijeku, ali na sreću, ne i Vrhovni - kaže Majić.



U obranu splitskoga ginekologa stale su, podsjetimo, i njegove pacijentice koje su lani u prosincu organizirale potpisivanje peticije za opstanak ordinacije.



"Najborbenije" među njima bile su trudnice koje su se, možda baš zbog svog delikatnog stanja, posebno senzibilizirale za situaciju u kojoj se našao ovaj liječnik.



- Bez obzira na sve, svojim sam pacijenticama nastojao stalno biti na usluzi. Sve one imaju moj broj mobitela i mogu me nazvati i u ponoć ako imaju kakav problem ili dvojbu... Isto je pravilo vrijedilo i dok sam bio s blokiranim računom. Sad mogu odahnuti i one i ja jer više ne moram raditi volonterski - kaže Majić.

Dom zdravlja traži 5 milijuna kuna

Pisali smo nedavno kako je isti Dom zdravlja u Donjem Miholjcu prije Majića tužio još jednog ginekologa za naknadu štete, i to za iznos od nevjerojatnih 4,9 milijuna kuna!



Riječ je, podsjetimo, o dr. Matiji Karši koji je na zadnjoj godini specijalizacije prešao u Opću bolnicu Našice, ali uz odobrenje Ministarstva zdravstva.

Premda za četiri godine Karšina specijalističkog usavršavanja Dom zdravlja Donji Miholjac nije potrošio vlastiti novac jer je te troškove u potpunosti refundirao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (kao i u Majićevu slučaju), protiv ginekologa su, ipak, podnijeli tužbu.



Karša nam je lani u telefonskom razgovoru rekao kako su ga time i financijski i emocionalno upropastili...



- Dosad sam toliko potrošio na ovaj spor da sam mogao kupiti omanji stan. Bolnica u kojoj radim ponudila im se platiti 600.000 kuna – nisu pristali. Ja sam im nudio da ću se vratiti i odraditi specijalizaciju, ali ni to ih nije zadovoljilo. Oni žele pet milijuna kuna i točka. To što ja u bolnici liječim i žene iz Donjeg Miholjca i što sam tu ostao na preporuku Ministarstva zdravstva, njih nije briga – kazao nam je dr. Karša, koji je u međuvremenu podnio protutužbu i nada se okončanju slučaja u svoju korist.



Sudski su troškovi dosad već premašili milijun kuna...