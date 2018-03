Žene su opet osvojile Mosor: 'zvijezda' uspona bila je baka Jelica, ali sve je prošlo s puno suza zbog Mikija i Bugija

Gotovo 300 sudionica odazvalo se na ovogodišnji tradicionalni uspon "100 žena na vrh Mosora" koji je u subotu organiziralo Hrvatsko planinarsko društvo "Mosor" povodom Dana žena.



Lijep, sunčan dan tako je privukao iznimno velik broj pripadnica ljepšeg spola iz brojnih planinarskih društava iz cijele županije, ali i šire, iz Zagreba, Dubrovnika i Mostara, u pratnji djece i pokojeg muškarca.



Mate Balov iz HGSS-ove splitske stanice s kolegama je osiguravao uspon, no srećom nije bilo potrebe za njihovim interevencijama.



- Treba doći u dobrim patikama, s vodom i sendvičem. Odjeća treba biti u skladu s vremenskih prilikama, a za danas je trebao kratki rukav - kazao je Balov.



Voditeljica uspona Antonija Lončar priznala nam je da je imala malu tremu jer odazvao se zaista velik broj ljudi, od kojih su većinu ipak činile izletnice, žene koje nisu vične planinarenju, no nisu propustile priliku da otkriju čari uspona.



- Tu je velik broj žena različite dobi i spremnosti, a manji dio odlučio se ipak ostati kod doma "Umberto Girometta" gdje smo napravili kratku pauzu uz čaj. I ovo je odlično za one koji ne planinare često. Vjerujem da su se svi dobro zabavili i prošetali u ugodnom društvu jer cijelim putem je bila odlična atmosfera - rekla je Antonija kojoj su pri usponu pomagali i brojni kolege iz Stanice planinarskih vodiča.

No, jedno je sigurno, nitko nije požalio što je došao. Marina Šaravanja iz Mostara i njezina 10-godišnja kći Inga hrabro su osvojile Vickov stup, jedan od mosorskih vrhova. Čule su da se organizira uspon, pa su se javile prijateljicama i stigle privi put na Mosor.



- Mi smo to obavile sporim, ali sigurnim tempom i uživale smo - naglasile su Mostarke.



Iz Makarske su došle i članice HPD-a "Biokovo".



- Počela sam planinariti s 50 godina. Cijeli život gledala sam Biokovo, ali nikako se do tada nisam penjala. Onda sam se odlučila i priključila lokalnom društvu. To je bilo to. Oduševila me ekipa, atmosfera, različitost, smijanje, a priroda da ne govorim. Ne idem na fitnes, planine su moj sport - istaknula je Radija Šimić (61).



No, prava rekorderka u usponima na Mosor ovaj put bila je Jelica Popadić iz Žrnovnice. Ni 87 godina nije je spriječilo da krene iz tople postelje put dalekog Vickova stupa. Pokazala nam je nam planinarske značke - zlatnu, srebrnu i brončanu - sve je to ona zaslužila svojih usponima.



- Ne znam ni broja koliko sam puta bila u ove 43 godine. Danas je lipo vrime, a mi smo se znale penjat i po buri, sve je nosilo pa smo se veživali konopima jedni za druge da nas ne otpuše do gori. Meni ovo penjanje znači sve. Mogu ja i na Rovu prošetat, ali ovdi je milina. Uberen trave za čaj, nadišen se zraka, vidin lipotu oko sebe. Samo bi volila ma i mladi idu šta više u brda. Tu nema zla - mudro će baka Jelica.

Organizacija cijelog uspona odvijala se pod paskom Denisa Vranješa, predsjednika "Mosora", kao i čuvara doma obitelj Gruica.



Pripremili su više od 250 porcija fažola, čaja na hektolitre, a sve je prošlo s puno suza jer su za ovakve događaje uvijek bili zaduženi Miki i Bugi, nedavno tragično preminula braća Stamenov koji su bila poznati po domaćinstvu.



Dočekivali bi oni s osmijehom izletnike, Miki bi sa svakim proljudikao, a Bugi bi kuhao. Dobre braće više nema, a planinari su im na mjestu stradanja ostavili svježe cvijeće i zapalili svijeće. Njihova imena neprestalno su se spominjala u žamoru. Tako i treba jer sjećanje na dobre duhove Mosora treba čuvati.