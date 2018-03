Jesu li i vama stigle 'astronomske' uplatnice? Iz HEP-a potvrdili otkriće 'Slobodne' i poručili kupcima: Nećete biti oštećeni, evo što trebate učiniti ako želite povrat novca

Nedavno smo otkrili da je HEP na adrese brojnih Dalmatinaca poslao uplatnice s pogrešno obračunatim iznosima za predstojeće šestomjesečno razdoblje, što je poprilično razbjesnilo građane.



Očekivana je to reakcija jer su iznosi mjesečnih rata nekima bili povećani do čak 40 posto u odnosu na svote s uplatnica za isto lanjsko obračunsko razdoblje, ali i na jesensku potrošnju po kojoj su, kako je bilo navedeno, formirani sporni izračuni.



Građani koji vode vlastitu evidenciju i bilježe stanje na mjerilima redom su govorili kako nisu zabilježili razlike u potrošnji u odnosu na razdoblja koja su se prema HEP-u dovodila u obračunsku vezu, a bilo je onih koji su nam i detaljno izložili kako su im računi skočili za trećinu!



Brzo je stigao odgovor iz državne tvrtke u kojem su se ispričali, uz objašnjenje da su dijelu potrošača dostavljene neispravno izračunate akontacijske rate zbog sistemske informatičke pogreške.



Dobili smo objašnjenje nastale situacije koja je, prema njihovim riječima, izravno povezana s procesom izdvajanja opskrbne djelatnosti iz tvrtke "HEP - Operator distribucijskog sustava" (ODS) još u studenome 2016., te osnivanjem "HEP Elektre", kompanije koja sada obavlja te poslove.



– "HEP Elektra" i HEP ODS od 18. prosinca 2017. koriste različite aplikacije te se podaci s operatorom razmjenjuju tržišnim porukama, kao što to čine i drugi opskrbljivači. Jedna je od posljedica informatičkog razdvajanja nešto kasnija dostava računa u odnosu na dosad uobičajene termine, a razlika je bila oko pet radnih dana. Tako će kupcima koji mjesečno dobivaju račune oni stizati do 15. u mjesecu.



Napominjemo kako su zbog spomenute promjene datumi dospijeća prilagođeni takvom načinu izdavanja računa, kao i da se na kasnije plaćanje akontacijske rate u odnosu na naznačeni datum dospijeća ne obračunavaju kamate – istaknuli su HEP-ovci u svojem objašnjenju, naglašavajući kako promjena informatičke podrške nije prošla bez grešaka.



Iako smo precizno pitali koliko je Dalmatinaca dobilo korigirane račune, odgovor nismo dobili.



– Informatičkom provjerom utvrđeno je koji su kupci dobili pogrešno izračunate rate, a odmah nakon što je greška otkrivena, pokrenute su aktivnosti kako bi se ispravio program te poslale nove rate. Kupci neće biti oštećeni, nove su uplatnice poslane, a neki su ih već primili. Ispričavamo se zbog greške koja je prouzročila nezadovoljstvo naših kupaca, te vjerujemo kako će od uvođenja nove informatičke podrške upravo oni imati najviše koristi jer će to u konačnici omogućiti unapređenje usluge prema krajnjim korisnicima – naglasili su iz te državne tvrtke.



No, iz HEP-a su dali detaljnije upute za građane koji su podmirili svoje obveze prema najprije poslanim, uvećanim računima:



– Kupci koji su već platili pogrešno izračunate akontacijske rate zaprimit će nove, zamjenske uplatnice umanjene za provedenu uplatu. Oni koji ipak žele zatražiti povrat uplaćenog novca mogu to učiniti preko nekog od kontakta navedenog na svojem računu.