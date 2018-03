Marjanom hara novi manijak, je li ovo fantom koji je napao našu sugrađanku?

'Dok je 29-godišnjakinja šetala po Marjanu, trčeći joj je prišao nepoznati muškarac i bez povoda je gurnuo. Prilikom obilaska mjesta naši službenici nisu zatekli osobu koja bi se mogla dovesti u vezu s tom situacijom', kazali su nam iz Policijske uprave

Trčao je prema meni, s leđa. Približio se i počeo šetati.



Osvrtao se da vidi ima li koga, a kad se uvjerio da je čisto, zaletio se na mene. Gurnuo me je u leđa, onda i laktom. Pala sam na tlo, a on je nastavio dalje – posvjedočila je za naš list Splićanka Majda Biskupović (29) o tome što je usred bijela dana, točnije u 11.30 sati, doživjela na marjanskoj šetnici, dvjestotinjak metara prije uvale Bene, dok je s trogodišnjim sinom bezbrižno koračala uobičajenom "trasom".



– Kad je napadač otišao, nastavila sam svojim putem. I on je šetuckao. Fotografirala sam ga s leđa, uopće se nije obazirao na mene, niti ga je bilo briga. Ma, niti je bio svjestan... – nastavila je naša sugovornica, danas pribranija nego što je bila u srijedu kad se to dogodilo.



Policajci su, kako je naglasila, došli nakon 37 minuta, a dotad je napadač već laganim koracima nestajao, gubio se među prolaznicima. Dobro ga je vidjela.



– Čak mislim da je bio mlađi od 20 godina – istaknula je Biskupović.



Je li vam se činio poput osobe sa psihičkim smetnjama ili sličnim tegobama?



– Da. Vidi se na njemu da nije baš normalan. Nije ni uredan, zapušten je. Nisam trtarošica, ali javila sam policiji da se ne bi nekome drugome slično dogodilo – poručila je napadnuta majka.



Dok im je opisivala napadača crne kose, rijetke brade, visokog oko 180 centimetara, odjevenog u trenirku i jaknu s kapuljačom, kazali su joj: "Aha, dobro je, nije to onaj marjanski manijak."



– Kako sam čula, izgleda da ovaj "moj" nije jedini. Logično mi se čini da postoji još jedan marjanski manijak i skrivaju ga od javnosti. Ja sam prošla bez većih ozljeda. Zato želim da obavijestite mlade majke neka se čuvaju. Možda ne budu imale sreće kao ja – naglasila je Majda.



Iz Policijske uprave dobili smo potvrdu incidenta i čuli istu priču:



– Dok je 29-godišnjakinja šetala po Marjanu, trčeći joj je prišao nepoznati muškarac i bez povoda je gurnuo. Pala je na tlo, a on se udaljio. Policijski su službenici odmah nakon zaprimljene dojave upućeni na navedenu lokaciju. Prilikom obilaska mjesta događaja nisu zatekli osobu koja bi se mogla dovesti u vezu s tom situacijom – poručili su iz MUP-a.



Na naše pitanje jesu li zbog toga pojačali ophodnje na Marjanu, konkretno na sjevernoj šetnici, odgovorili su da "osim navedenog, nisu zaprimljene druge prijave".



Kako bilo, činjenica je da to nije bio prvi takav napad na slučajne prolaznike, a najteži zločin u park-šumi nećemo ni spominjati, sami ćete se sjetiti o čemu je riječ. Kažimo da je incident sličan Majdinom zabilježen i 2012. godine, kad je na turistkinju, mladu Japanku, nasrnuo stariji muškarac.



Prije devet godina je kod Bena tada 32-godišnji muškarac s potvrđenim duševnim smetnjama iz kolica izvukao i bacio na tlo dvomjesečnu bebu nanijevši joj za život opasne ozljede. To je na kraju dobro završilo, no čini nam se logičnije uvesti mjere zaštite nego se nadati svaki put da će žrtva proći – dobro.



Na "pacijente" koji ugrožavaju sigurnost prolaznika, rekreativaca i učenika koji kod spinutskih vrata svakodnevno imaju nastavu tjelesnog odgova već godinama upozoravaju stalni posjetitelji Marjana. Osim povremenih pojačanih policijskih ophodnji, koje se tu mogu vidjeti samo nakon većih incidenata, bilo kakvim značajnijim "sigurnosnim snagama" nema ni traga, pa građane očito čuva samo vlastita sposobnost ili – puka sreća.