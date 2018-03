Vozači, naoružajte se strpljenjem! Split je na ulazima u grad postao velikog gradilište, vozi se samo jednim trakom

Čini li vam se da je Split odjednom postao veliko gradilište, posebno infrastrukturalno? Popravljaju se prometnice, proširuju nogostupi, sređuju se budući plinovod kroz Grad...



Dobro je, jako dobro, izvan sezone, na vrijeme da se Split odjene u novo ruho. Svakako palac gore.



Nemojte sada sitničari, pao je stup od rasvjete i dogradonačelnik Nino Vela je kazao kako je taj dio gradske infrastrukture stariji, treba detaljan pregled... Polako, ne treba sve odjednom.



Grad Split u svom krugu funkcionira, ali je poveznica s okolinom postala malo problematična. Naime, gotovo na svakom ulazu u grad se stvaraju kolone, posebno u frekventnim urama kada je potrebno malo više strpljenja ili raniji polazaka iz kuće.



Jeste li primijetili to ?



Ajmo pobrojati, radi se kod Lava na staroj magistrali prema Omišu, počinju radovi od Strožanca prema Žrnovnici, uređuju se opasne prometnice, a i pred ulazom u Solin između dva shopping centra, gdje se slaže nadvožnjak.



Sa svim strana ulaska u Split – radovi. I to istovremeno. Izgleda da se ispunila ona sintagma o Splitu kao otoku. Vražjem, naravno.



Ostalo je dakle samo stara cesta, od Brda, preko Stinica i Sjeverne luke, pa lagano prema Vranjicu do izlaska na „širinu“. Tamo, za sada, nema radova, ali je cesta baš stara, treba joj rekonstrukcija i vozi se polako.



Stoga, dragi vozači, naoružajte se strpljenjem, druge nema. Preživjeli smo snježne dane i pokazali da se može. Iako ostajemo na onoj tezi – dobro je da se radi, neka se sezona dočeka spremna i u punom sjaju.