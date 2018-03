Nerviraju vas novogradnje po Varošu i Getu? Niste jedini, Splićani stoljećima negoduju zbog građevinskih zahvata na baštini, a oko jedne kuće u samom centru Palače izbila je prava drama

Kad bi bilo po ljudima, već sutra bi na samom Peristilu, u srcu Dioklecijanove palače, niknuo betonski apartman. Da nema konzervatora, strogih paski i propisa, interpolirao bi se, umetnuo u nulti spomenik kulture doslovce preko noći.



Na sreću, nema takve mogućnosti, no to ne znači da nije bilo interpolacija novogradnji u strogom splitskom centru kroz stoljeća. One izvan srca grada uglavnom će proći neopaženo, no one što su se kao novina uklopile u postojeći arhitektonski sklop lomile su stručna koplja. I kakve god da bile, uvijek su predstavljale zahtjevan projektantski zadatak.



Interpolacija u staroj gradskoj jezgri ima i na nekoliko kantuna strogog centra grada pod Marjanom. Tu su, prolazimo mimo njih, i uglavnom ih ne zamjećujemo, ne doživljavamo kao naknadnu umetnutost u postojeću izvornu arhitekturu. No, one imaju svoju zanimljivu povijest, a kroz priču nam ih je objasnio prof. dr. sc. Darovan Tušek sa splitskog Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.



– Kad je riječ o povijesnim objektima ili ambijentima, ta je zadaća posebno osjetljiva, pa u pravilu i stručna i najšira javnost s posebnom pozornošću reagira na svaku takvu intervenciju. Govoreći o povijesnim gradskim ambijentima, možemo istaknuti da je značajan dio povijesti arhitekture povijest stalnih arhitektonskih interpolacija koje su se događale tijekom stoljeća. U slučaju Splita cijela najuža povijesna jezgra zapravo je svojevrsna interpolacija u raniju izvornu strukturu Dioklecijanove palače – veli dr. Tušek.



Radikalna rekonfiguracija



Prerastanje nekadašnje palače u grad realizirano je stalnim novim gradbenim intervencijama, koje su postupno formirale gradsko središte kakvo danas vidimo. Ali te interpolacije, na primjer renesansne ili barokne novogradnje, danas ne doživljavamo kao interpolacije, veli prof. Tušek, iako su u vrijeme izgradnje radikalno rekonfigurirale ambijent u kojem su bile građene.



– U Splitu je početkom 20. stoljeća, u vrijeme dominirajuće secesijske arhitekture, izgrađen niz objekata koji su značajno preoblikovali svoje neposredno prostorno okruženje. Primjerice, velika palača Nakić, arhitekta Š. Nakića, na zapadnoj fronti Pjace, ili Sumporno kupalište K. Tončića u Marmontovoj ulici. Bilo je i izrazito spornih intervencija, na primjer, visoka zgrada banke na Rivi koja se nesretno "priljubila" uz venecijansku kulu.



U razdoblju između dva svjetska rata, uz pojavu moderne arhitekture, pitanje interpolacije u povijesni ambijent postavljeno je na posve novi način. Tako su se novogradnje, lišene povijesnog stilskog oblikovnog registra, često doživljavale kao provokacije u prostoru te su izazivale burne polemike ili proteste – kaže.



Dugačka rasprava intenzivno se vodila oko izgradnje niza kućica uz južni zid Palače: sukobili su se interesi vlasnika zemljišta i prijedlozi da se nakon uklanjanja ranijih objekata zid Palače ostavi vidljivim bez ikakvih novogradnji.



Burne reakcije



Polemike je bilo i oko izgradnje pravoslavne crkve na Obrovu, jer je bilo zamišljeno da se ukloni cijeli okolni povijesni stambeni blok. No, gradilo se i na raznim drugim lokacijama bez toliko burnih reakcija.



– Iako je riječ o relativno značajnim prostornim intervencijama u gustu postojeću strukturu, bez većih polemika prošla je gradnja zgrada Bonačić-Mitrović u Krešimirovoj ulici. Ili uglovnica Mikačić u Domaldovoj ulici. U cjelini moglo bi se zaključiti da su nadležne vlasti u to vrijeme bez većih problema odobravale uklanjanje postojećih povijesnih građevina i spremno izlazile ususret privatnim interesima vlasnika za izgradnju većih i komercijalno isplativijih novogradnji.



Nakon Drugoga svjetskog rata situacija se znatno promijenila. Privatni interesi poduzetnika i vlasnički odnosi nisu više igrali presudnu ulogu, a i zakonska regulativa iz područja zaštite arhitektonske baštine postala je znatno rigoroznija – kaže dr. Tušek.



Problem na Peristilu



U posljednjih 60 godina gotovo da nema novih interpolacija u povijesnom gradskom središtu. Više nikome ne pada na pamet samo tako uklanjati povijesne romaničke, gotičke i druge zgrade i graditi nove objekte. Problem je nastao tek u jednom slučaju, i to oko lokacije nekadašnje kuće Aglić-Mrkonjić na sjeveroistočnom uglu Peristila, koja je tijekom rata bila oštećena u bombardiranju.



Zbog nje su se vodile dugotrajne rasprave o tome treba li na mjestu srušene zgrade ostaviti slobodan prostor s izvornim ostacima strukture Palače ili izgraditi novi objekt kojim bi se rekonstruirala ranija gradska matrica.

– Konačno je odabrano rješenje s novogradnjom i prihvaćen je arhitektonski prijedlog arhitekta Nevena Šegvića. Malo je koja kuća u Splitu istovremeno dočekana s toliko osporavanja i s toliko odobravanja. Izgrađena je sredinom 60-ih godina, a nedavno je uvrštena u registar zaštićene spomeničke baštine.



Na manje zahtjevnoj lokaciji u Zadarskoj ulici bez većih rasprava realizirana je krajem 90-ih uspjela mala interpolacija arhitekta Vinka Peračića. Brojne su pak moderne interpolacije u nekadašnjim prigradskim naseljima Dobroga, Manuša ili Lučca, ali ta priča izlazi iz okvira teme ovog razgovora – doznajemo od poznatog stručnjaka.



Drugi gradovi



Što je s drugim gradovima? Veli kako je svaki priča za sebe. Zadar se našao u specifičnoj situaciji jer je grad na poluotoku pretrpio teška razaranja u Drugom svjetskom ratu. Brojni su objekti tada bili srušeni, pa su i prostorne intervencije u povijesnom središtu nakon rata bile opsežne. Niz arhitekata sudjelovao je u tim prostornim zahvatima, stvarajući pritom stambene ansamble A. Albinija i B. Milića iz 50-ih i 60-ih godina.



Dubrovnik je pak u potpunosti sačuvao svoju gustu graditeljsku strukturu, pa modernih interpolacija gotovo da nema.



– Ipak, treba apostrofirati antologijski sklop Gradske kavane kod bivšeg Arsenala arhitekata M. Kauzlarića i S. Gomboša. Ta realizacija iz ranih 30-ih godina prošlog stoljeća tvori važan segment ključne vizure na povijesni grad. Na rubu šibenske povijesne jezgre arhitekt I. Vitić izveo je sklop Doma armije kao vrlo hrabru i autentičnu arhitektonsku gestu, u radikalnom kontrastu s povijesnim okruženjem, i izazvao je polemične reakcije.



No, arhitektonska teorija davno je uspostavila načelo da se nova arhitektura najbolje uklapa u postojeći ambijent ako govori autentičnim jezikom i diskursom vremena u kojem nastaje – veli prof. dr. Tušek.