Split će dobiti toranj od 27 katova nakon duge pravne bitke koju je Westgate Tower d.o.o. vodio sa gradskom administracijom.

Naime, kako doznajemo, Grad je izdao dozvolu za dodatnih 10 katova koje je tražio investitor koji je već izgradio 17 katova uz Ulilcu Domovinskoga rata. Dva puta je ponavljan postupak, jer su Baldasarova i Oparina birokracija odbacivale zahtjeve za neboderom od 27 katova, a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je dva puta dalo mišljenje da je zahtjev investitora legitiman.

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u dva je navrata poništavalo rješenja Grada Splita kojima se odbija zahtjev trgovačkog društva Westgate Tower d.o.o. za izdavanje rješenja za izmjenu i dopunu rješenja za građenje i predmet vratilo prvostupanjskom tijelu na ponovno rješavanje.



To iz razloga jer u predmetnom slučaju nije moguće utvrđivanje usklađenosti glavnog projekta izravno s odredbama GUP-a kojima je propisana maksimalna gustoća građenja tj. s propisanim maksimalnim koeficijentom iskorištenosti, kako se to želi, bez da se uzme u obzir urbanistički bonus iskazan kroz idejni projekt i njegove izmjene i dopune, a koje su prihvaćeni na natječaju i kroz zaključke gradonačelnika - stoji u odgovoru iz Ministarstva.



- Također, Ministarstvo je 6. listopada 2017. godine dalo mišljenje Gradu Splitu (gradonačelniku) o usklađenosti s GUP-om Grada Splita zahtjeva investitora Westgate Tower d.o.o. za izdavanje rješenja za izmjenu i dopunu rješenja za građenje. U navedenom mišljenju ponovljeni su razlozi koje smo gore naveli - napominju u odgovoru kojeg smo dobili.



Danima smo pokušavali doći do komentara iz Banovine, ali nikakav odgovor nismo dobili.



Vidjet ćemo dinamiku kojom će se nastavidi graditi neboder. Podsjetimo, nedavno smo pisali kako je izvođač “Tehnika” upisala zabilježbu u vlasnički list zemljišne čestice “Westgateovog” nebodera radi 11,8 milijuna kuna duga.



No, u međuvremenu su se i sami našli u problemu, jer je “Zagorje Tehnobeton” zatražilo stečajni postupak “Tehnike” zbog prezaduženosti. Na to su iz “Tehnike” oštro uzvratili kako je prijedlog “Zagorja” neosnovan.



Probali smo doznati od vlasnika “Westgate Towera”, Josipa Komara, hoće li moći “Tehnici” isplatiti dug prije početka radova, ali nije bio dostupan na mobitel, niti smo dobili odgovor na SMS poruku.