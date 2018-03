Među deset kandidatkinja ovogodišnje nagrade "Splitski cvit", koju našoj najuspješnijoj sugrađanki dodjeljuje Udruga "Naš kvart", jedna se latica posebno istakla i osvojila simpatije tročlanog povjerenstva.



Maja Vrančić, predsjednica i osnivačica udruge "Kurs" te suradnica i kreatorica brojnih projekata, filmova, dokumentaraca i izložaba, ovogodišnja je pobjednica i nositeljica titule "Splitskog cvita".



- Hvala vam dragi moji, najteže je biti prepoznat u svom gradu – kazala je vidno iznenađena i dirnuta Maja Vrančić.



Posebno je ponosna što je ovogodišnja nagrada dodijeljena ženi koja se već deset godina bori i dokazuje u najnezahvalnijem sektoru – kulturi.



- U kulturnom sektoru potrebno je uložiti puno više napora da budeš prepoznat u društvu. Radimo na projektima koji zahtijevaju dosta publike, a kad te publika prepozna, možeš reći da si nešto dobro napravio – kazala je ovogodišnja dobitnica "Splitskog cvita".



Župan Blaženko Boban i dogradonačelnica Jelena Hrgović uručili su joj zasluženu nagradu.



Šestu godinu za redom na Dan žena, na jednoj od najljepših splitskih lokacija, okupljaju se snažne, karizmatične, humane i reprezentativne pripadnice našeg društva, koje svojim primjerom dokazuju što sve jedna žena može postići.



Takvo priznanje, pogotovo na Dan žena, iznimno znači pripadnicama nježnijeg, ljepšeg, a nemojmo se lagati, često i snažnijeg spola. U takvom društvu, ugodno je bilo i splitsko-dalmatinskom županu, koji se za ovu priliku prozvao "blaženim".



- Mnogi ljudi često promoviraju svoj rad, a da iza njih ne ostane ni traga. Dok one ostavljaju veliki trag, bez promocije. Zato muškarcima poručujem da će svaki cvijet uspjeti ako ga kontinuirano, tijekom cijele godine zalijevamo, a ne samo jedan dan u godini – isitče župan te je nadodao da su za njegov uspjeh dijelom zaslužne i žene.



- Oduvijek sam funkcionirao znajuć da su moje kolegice vrijedne, odgovorne, radišne i lojalne. Smatram da je ravnoteža među spolovima, i u Solinu, a sada i u Županiji, garancija mog uspjeha - ističe Boban.



I Milena Mratinić je iz godine u godinu ponosnija na uspjeh i važnost ove nagrade.



- Kroz šest godina upoznala sam 86 prekrasnih žena i moram reći da sam 86 puta bogatija osoba. To su jedinke koje vas nadahnu svojom veličinom, snagom, svim onim što su one napravile. Meni je drago da njihovo djelo promoviramo kroz "Splitski cvit" – istaknula je inicijatorica ove hvale vrijedne nagrade.



Ugodno druženje u Vili Dalmaciji, upotpunili su svojim glazbenim izvedbama, Ana Opačak i Roko Blažević.