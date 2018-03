Grad i "Hrvatske ceste" (HC) za nekoliko dana trebali bi konačno dogovoriti rješenje problema najvećeg divljeg deponija na području Splita koji se već godinama na površini od oko 10 hektara prostire od ceste prema TTTS-u, pa sve do rijeke Žrnovnice.



Kako nam je tijekom jučerašnjeg obilaska terena potvrdio Ivica Grubišić Gire, poteštatov savjetnik za komunalu, spomenute se aktivnosti ponajprije odnose na ograđivanje prilaza nelegalnom odlagalištu otpada i njegovo čišćenje. Uz njega, sporne su lokacije obišli i Damir Babić, obnašatelj dužnosti pročelnika za komunalu, Mladen Kokan, voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo, Siniša Marin, predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, Tajana Štalmajer iz Udruge "Žrvanj", te HC-ovi predstavnici.

Da problem bude veći, na taj nezakoniti deponij doselilo se i nekoliko romskih obitelji koje žive u sklepanim barakama bez struje i vode, dakle bez ikakvih uvjeta za život...



- Koriste se rijekom koja im je tu u blizini, ali je istovremeno koriste i za odlaganje raznog smeća. Činjenica je da oni tu žive nelegalno, da su već nekoliko puta bili premještani, ali su se vraćali. To se svakako mora riješiti. Dolaze kamionima i kombijima, pale bakar, žicu i gume, uglavnom po noći, šire se neugodni mirisi - posvjedočio nam je Marin koji stanuje niti 50 metara zračne linije od "atraktivne lokacije".



Prvi čovjek Žrnovnice gotovo je, kako je kazao, prije četiri-pet godina dobio po glavi kada je intervenirao vidjevši da se iz kamiona tu iskrcava smeće.



- Ovi šta je vozija kamion gonija me šipkon, biža san isprid njega! Sad van kamioni dolaze iz pravca Korešnice, kroz polje, priko makadama koji su probili i iskreću tu zemlju - naveo je Siniša Marin, te dodao kako je ograđivanje spornog prostora tek prvi korak u rješavanju velikog komunalnog problema.



Radi se o području na kojemu je još prije 10 godina (?!) trebao biti izgrađen kružni tok na dijelu brze ceste Stobreč - Omiš koju je u ljeto 2005. pompozno najavio tadašnji ministar prometa Božidar Kalmeta. Svi znamo što se potom dogodilo, od cestovnog rotora nije napravljeno ni "r", novac iz kredita Europske investicijske banke potrošio se na druge državne prometne "prioritete", a Gradu je ostao brisani prostor koji je ubrzo postao poligon za odbacivanje svih vrsta otpada. Nema čega nema, od šuta, preko namještaja, drva, plastike, azbesta...



Kako nam je kazao Kokan, problem se mogao davno riješiti da su na samom početku stvaranja odlagališta kod TTTS-a djelovali inspektori zaštite okoliša. No, to se nije dogodilo, pa su komunalni redari prema svojim ovlastima uklanjali samo komunalni otpad, dok su ostale komponente, nažalost, i dalje tu.



Drugi po veličini divlji deponij je onaj na sjevernom rubu Kopilice, ispod bivše tvornice "Dalmacijavina", koji je u privatnom vlasništvu tvrtke "Nova Color". Gradski komunalni stručnjaci naglasili su kako će se u ovom slučaju još jednom donijeti akt po kojemu je vlasnik obvezan sanirati površinu.



Ako on to ne napravi, Banovina će prijaviti slučaj inspekciji zaštite okoliša koja donosi rješenje lokalnim vlastima koje se zatim s vlasnikom naknadno spore oko naknade štete. Dok smo obilazili parcelu na Stinicama, pristupio nam je muškarac koji se predstavio kazavši da "zastupa interese vlasnika" i napomenuo da je obližnji nedovršeni poslovni objekt nedavno ponuđen za prodaju, o čemu smo pisali prije nekoliko dana, ali i da je "teren poravnat, a otpad skupljen na hrpu".



- Gradonačelnik Andro Krstulović Opara odlučio je uhvatiti se u koštac s dugogodišnjim problemom divljih deponija. Ova dva koja smo obišli najveća su u gradu i namjeravamo ih riješiti - zaključio je savjetnik Gire.

POTEMKINOVA SELA Bačeni milijuni za kvadrate od kojih se odustalo

​Najveće divlje odlagalište u Splitu nastalo je nakon raskida sporazuma između HC-a s poslovnom udrugom tvrtki u kojoj je "Konstruktor inženjering" bio vodeći partner za nikad pokrenute radove na istočnom kraku splitske obilaznice od TTTS-a do Omiša, zbog čega je uz Put Vrbovnika otkupljeno 45.000 kvadrata zemljišta.