Ivanišević o Žnjanu: Volimo se uspoređivati s Marseilleom i Barcelonom, ali, moramo biti svjesni onoga što imamo; Opara: Splićani će se morati naviknuti na drugačiji režim

U atriju Banovine u utorak je otvorena izložba 12 radova koji su se javili na natječaj za izradu stručnih rješenja za područje Žnjanskog platoa.



Gradonačelnik Ando Krstulović Opara kazao je kako Žnjanski plato predstavlja ono što gradska vlast radi pod njegovim mandatom.



- To je užurbano, transparetno, kvalitetno i stručno upravljanje gradskim resursima i samim gradom - smatra Opara.



- Već idući tjedan na sjednici Gradskog vijeća pokrenut ćemo proceduru izrade Detaljnog plana uređenja. (DPU). Upoznali su me kako do sada nije bilo primjera da po natječaju i po njegovoj izložbi u roku od sedam dana počinjemo proceduru donošenja DPU-a. To je također potvrda onoga što sam rekao: brzi rokovi, jaki tempo, tko ga izdrži dobar je, tko ne izdrži otpada. To će biti postulat kojim ćemo i dalje raditi. Jer naš grad više nema vremena za čekanje, nastavit ćemo još brže raditi na vraćanju dugova građanima koji su na Žnjanu uložili milijune eura - kazao je Opara i obećao da će se ovakvim tempom raditi i pred drugim izazovima koji su pred gradskom vlasti.



Predsjednik Ocjenjivačkog suda Vjekoslav Ivanišević kako je natječaj potaknuo gradsku vlast da se pojavi kao provoditelj.



- To pokazuje kako se gazda u prostoru treba ponašati u odnosu na sve građane koji financiraju nastanak takvog projekta. Druga važna stvar je da je natječaj uključio ekonomsku komponentu. Volimo se uspoređivati s Marseilleom i Barcelonom. Međutim, moramo biti svjesni onoga što imamo i s time napraviti najviše - kazao je Ivanišević.



- Žnjan može postati nova paradigma sanacije grada, kao način rada i dinamike s kojom se to može obaviti - kazao je predsjednik Društva splitskih arhitekata Dragan Žuvela koji je zamislio buduće vrijeme u kojem će za istočni dio grada Žnjan biti javni resurs, poput novog Marjana, a neke iduće generacije neće znati kakvo je nekad bilo problematično stanje sa njim.

Odgovarajući na novinska pitanja i kritike da 600 parking mjesta iz nagrađenog rada nije dovoljno, Opara se zauzeo za jačanje javnog prijevoza.



- To će se riješiti pojačanim javnim prijevozom, biciklističkim stazama i promjenom paradigme kretanja u gradu. Najcijenjeniji prostor u gradu nećemo zatrpavati automobilima. Građani će se morati naviknuti na drugačiji režim. Do kraja 2019. očekujemo 50 novih autobusa, što uključuje kvalitetniji gadski prijevoz. - kazao je Opara i najavio kako će se na Žnjanu naplaćivati parking.



- Vjerujem da u prijelaznom razdoblju neće, ali u konačnom rješenju hoće. Oni koji su bili zadovoljni neredom i bezakonjem, ti će biti razočarani. Oni koji žele kvalitetu, red i vrhunski događaj, za njih sedam ili 15 kuna ne bi trebao biti problem - smatra gradonačelnik.



No, je li Grad malo nabio tempo žurbe da se pokrene izrada DPU-a po tek provedenom natječaju? Što ako Gradsko vijeće usvoji odluku da se po prvonagrađenom radu ide u izradu DPU-a, a zatim se žalbom na postupak javne nabave sruši natječaj, kao što se dogodilo s natječajem za istočnu obalu, upitali smo gradonačelnika.



Opara nam je priznao da se ne razumije u javnu nabavu i pozvao je pročelnicu za javnu nabavu Katarinu Merčep.



- Žalba neće zaustaviti proceduru. Državna komisija može kasnije donijeti odluku pa nam dati kazne ili penale. Po zakonu o javnoj nabavi ovo je poseban postupak. Ocjenjivački sud je bio samostalan. Mislim da bi se netko prije mogao žaliti Komori arhitekata. Mi smo jedini Grad koji provodi natječaj po postupku javne nabave. Ali, ovo nije klasična javna nabava. Ljudi se zbog svega mogu žaliti. Što će u tom slučaju biti, ne znam. Smatram da smo dobro odradili svoj posao - tvrdi pročelnica.