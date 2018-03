Andro Krstulović Opara bez ustručavanja priznao: Da sam na Kerumovom mjestu, ne bih se javio na natječaj za Bene!

Na otvaranju izložbe natječajnih radova za Žnjan, u utorak u atriju Banovine, gradonačelnik Andro Krstulović Opara odgovarao je na novinarska pitanja.



Kao odlike angažmana njegove gradske vlasti na žnjanskom platou istaknuo je brzinu, kvalitetu, učinkovitost i stručnost. Nakon čega mu je “doletilo” pitanje gdje vidi takve odlike kod natječaja za Bene.



- Gledajte, Benama upravlja sukladno zakonu država koja je to prepustila Županiji. I to je sve što imam za reći. - kratko je uzvratio Opara.



- Zašto se nije Splitska obala javila na natječaj? - nastavili su novinari.



- Zbog toga jer Splitska obala nije poduzetnik. I to nije poduzetnička priča - opet je bio kratak gradonačelnik.



- Vi ste ranije reklim da bi se ta tvrtka trabala baviti upravljanjem obalnim pojasom - slijedilo je iduće pitanje.



- Ne, upravljanjem, nego uređivanjem i održavanjem obalnog pojasa. Komercijalni sadržaji trebaju ići po natječajima i zakonu onima koji to zaslužuju. Grad Split nije poduzetnik, nije privatna firma. Puno puta sam kazao, podržavat ću poduzetnike sukladno zakonu i transparentom poslovanju. Kad se Grad bavi poslovanjem onda to završi na način kako je završavalo do sada - objašanjavao je gradonačelnik.



- A je li ovo transparetno poslovanje na Benama? - nisu se dali predstavnici “sedme sile”.



- Koliko sam čuo, da. Pitanje je, da li… Znam gdje vi me vodite. Vi mene želite pitati jesam li za to hoće li Kerumova firma upravljati Benama. Pitajte otvoreno, nemojte me navlačiti. Otvoreno kažem, da sam na njegovom mjestu, ne bih se javio. Nisam županijski skupštinar i nisam odlučivao o tome. To je nadležnost Županije - završio je Opara.